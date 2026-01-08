　8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

718.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.62ポイント　　200日移動平均
705.43ポイント　　75日移動平均
704.62ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
692.30ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
692.26ポイント　　7日東証グロース市場250指数現物終値
690.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
684.00ポイント　　5日移動平均
682.00ポイント　　8日夜間取引終値
679.99ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
667.68ポイント　　25日移動平均
667.50ポイント　　一目均衡表・転換線
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
655.37ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
643.06ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
630.74ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース