グロース先物テクニカルポイント（8日夜間取引終了時点）
8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の682ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.62ポイント 200日移動平均
705.43ポイント 75日移動平均
704.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
692.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
692.26ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
690.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
684.00ポイント 5日移動平均
682.00ポイント 8日夜間取引終値
679.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
667.68ポイント 25日移動平均
667.50ポイント 一目均衡表・転換線
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
655.37ポイント ボリンジャーバンド-1σ
643.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
630.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.62ポイント 200日移動平均
705.43ポイント 75日移動平均
704.62ポイント ボリンジャーバンド3σ
692.30ポイント ボリンジャーバンド2σ
692.26ポイント 7日東証グロース市場250指数現物終値
690.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
684.00ポイント 5日移動平均
682.00ポイント 8日夜間取引終値
679.99ポイント ボリンジャーバンド1σ
667.68ポイント 25日移動平均
667.50ポイント 一目均衡表・転換線
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
655.37ポイント ボリンジャーバンド-1σ
643.06ポイント ボリンジャーバンド2σ
630.74ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース