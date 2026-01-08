あす1月9日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系で放送の「ニノさん」は、ゲームマスター・二宮和也が仕掛ける「ひらめきIQバトル2時間SP」。スタジオには日本テレビ系新ドラマの超豪華キャストが集結！

新土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』からは上白石萌歌＆生田斗真＆シシド・カフカ、新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』からは篠原涼子＆藤木直人＆河内大和、新水曜プラチナイトドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』からは菊池風磨＆のん＆戸次重幸が参戦。「ニノさん」からは陣内智則&吉村崇&朝日奈央&3時のヒロインが迎え撃ち、二宮を含む総勢16人の豪華芸能人が4チームに分かれ、想像力とひらめき力で白熱ゲームバトルを繰り広げる。

生田は「優勝狙っていきますよ」と自信満々!? 篠原が「藤木くんが天才なので」と続けば、菊池がお隣の席「水曜プラチナイトドラマ枠」から参戦し、どこか不安気なチーム「ニノさん」…そんな菊池の隣でのんが「不安だらけですけど頑張ります！」と力強く宣言。しかしこの後、のんの天然キャラが爆発してスタジオは大荒れに！果たして優勝するのはどのチーム!?

◆珍作文、名作文が続出！ひらがな作文ポーカー

最初のIQバトルは、ひらめきと運で戦う「ひらがな作文ポーカー」。「あ」から「ん」までのひらがなと伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作る。手札の交換はポーカー同様に好きな枚数を一度だけ交換可能。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなる。

ファーストゲームは、上白石VS藤木VSのんVS陣内。ディーラー二宮がそれぞれに5枚ずつひらがなカードを配っていく。上白石は使いづらいひらがなを引き悩む一方、藤木は「へ・を・も・の・つ」の5文字で古文に挑戦!? のんは「出来てます！」とノーチェンジで勝負に挑み、陣内は「て・ふ・せ・け・ん」の5文字から関西弁風の言葉を思いつくが…それぞれがまさかの結果に!?

セカンドゲームは、シシド・カフカVS河内VS戸次VSゆめっち。河内は「着実に取れるところを取っていきたい」と言うものの、いざカードが配られると欲が湧き…。一方シシド・カフカは手堅くフルハウス狙い。ゆめっちは最初の手札でファイブカードが見えるも、気付かずカードを3枚もチェンジしてしまい…。そんな中、北海道出身の戸次は使いづらい伸ばし棒をあえて残し、「せ・も・ね・お・ー」の5文字から北海道弁で奇跡を生む!? 同じ北海道出身の吉村も、思わず「言うわ！言う！」と共感した5文字とは一体？

◆綱引き最強生物決定戦！ニノさん的 冬の自由すぎ研究

もしも日本人全員が手をつないだら地球を一周できるのか？もしも月面でオナラをしたらちょっとは進むのか？そんな好奇心がそそられる“もしもの世界”を自由研究。今回は…もしも時代と種を超え、力じまんの生物たちが綱引きトーナメントをしたら、どの生物が優勝するのか？「力じまん生物 最強決定戦」を開催！

そんな夢ある大会にエントリーしたのは4種。太古の最強生物・ティラノサウルスVS昆虫界の力持ち・カブトムシVS海から参戦・ザトウクジラVSそして我らが“人間100人”。カブトムシは通常サイズだと勝ち目がないため、今回は5mに巨大化。人間100人は、日本人の20代成人男性の平均的なパワーで計算。物理学者監修のもと、体重や地面と足の摩擦などを考慮し、誰も出したことのない答えを導き出していく。

スタジオでは予想合戦が白熱。「意外と人間が強いんじゃないか」「ティラノサウルスは腰の重心が高いから踏ん張る力がなさそう」などと意見を交わす中、陣内は「絶対カブトムシ！」と童心に返ってカブトムシを応援。

運命の正解VTRでは、豪華CGで前代未聞の対決が実現！第1試合はティラノサウルスVS人間100人。第2試合はザトウクジラVSカブトムシ。手に汗握る戦いに、スタジオは「やったー！」「あんなのあり!?」と全チーム大盛り上がり！優勝するのはどの生物？

◆運と駆け引きで戦う心理バトル！究極の2択！ニノさんチョイス

各チームの代表者1人が挑戦する、運と駆け引きが重要な心理バトル。0から7までの数字が書かれたコインを2枚ずつ引き、他のチームと1枚だけ交換。そろった2枚のコインの合計数字がポイントになる。いかに相手から数字の高いコインを引き、相手に数字の低いコインを引かせることができるかが勝負の鍵となる。挑戦者は生田、篠原、のん、吉村の4人。ルールを理解しているか不安視されるのんは「ついさっき聞いたので大丈夫だと思います」と笑顔を見せるが…。

初戦は篠原VS吉村。篠原のわずかな動揺も見逃さない吉村は「たぶん最低のコインを持ってる。どっちかは絶対に引いちゃ駄目なんですよ」とギャンブラーの勘がさえわたる!? 対する篠原も、低いコインを引かせるために微妙な目の動きで吉村を翻弄。さらに生田VS篠原と心理戦が続いていき…相手を翻弄する心理バトルの行方は!?

◆見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター

江戸時代に流行したなぞなぞ遊び「判じ絵」を4コマ漫画にして出題。4コマ漫画の最後の絵が何を表しているかを答えていく早押しクイズ。各チームから3人が1人ずつ解答していき、3人全員が早抜けしたチームから順に高ポイントを獲得。

「トウモロコシが湯船の中に落ちちゃった？」「スーパーの入り口に巨大なイカが立ちふさがる!?」「ジョギング中にオナラ!?」など、ひらめきと想像力が試される難問が続々。意外な人物の苦戦VS快進撃に、手に汗握る戦いが止まらない！

◆リズムに合わせてエールを送れ！337拍子リレー

3・3・7拍子のリズムに合わせてお題の言葉をループしていくゲーム。ミスしたら一発退場。最後まで生き残れば高得点が入る。

ファーストステージは、シシド・カフカVS藤木VS菊池VS福田麻貴。頭脳派・藤木VS菊池はどうなる？ドラマーの顔を持つシシド・カフカも抜群のリズム力を発揮し、名勝負を繰り広げる！

セカンドステージは、上白石VS河内VS戸次VS陣内。「苦手だ〜」という河内・戸次・陣内の横で、上白石にとっては大チャンスの組み合わせ!? お題「藤木直人」で、3・3・7拍子のはずが勢い余って3・3・8拍子に!? いまだかつてないミスが勃発し、スタジオ大爆笑！

優勝チームが決まる最終決戦は、「ひらがな作文ポーカー・ファイナル」。生田VS篠原VS菊池VS二宮の激熱バトルに！類を見ないハイレベルな戦いの結末は!?

◆出演者◆

【MC】

二宮和也

【ファミリー】

陣内智則・吉村崇・朝日奈央・3時のヒロイン

【ゲスト】

土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」：上白石萌歌・生田斗真・シシド・カフカ

日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」：篠原涼子・藤木直人・河内大和

水曜プラチナイトドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」：菊池風磨・のん・戸次重幸

