阪神新人が選手寮に入寮

プロ野球・阪神の育成選手を含む新人7選手が、選手寮「虎風荘」に入寮した。そんな中、ドラフト5位でオイシックス新潟から入団した能登嵩都投手が持ち込んだ巨大なぬいぐるみには、ネット上のファンからも注目が集まっている。

球団公式Xが「5日、立石正広選手ら2026年度新人選手が『虎風荘』へ入寮しました」として投稿した写真。184センチ、88キロの体躯を誇る能登は、体の半分はあろうかという大きな象のぬいぐるみを抱きしめている。

神村学園からドラフト4位入団の早瀬朔投手も球団マスコットのぬいぐるみを持ち込んだが、24歳の能登とぬいぐるみのアンバランスさにX上のファンも注目。コメントが集まっている。

「このいかつい顔からの象なん良すぎる こいつはスターになるぞ……」

「能登君の破壊力よ」

「コワモテ系硬派なんかと勝手に顔面から想像してましたが」

「強面と思われるかもしれないな……なんてところに象さん人形と共に入寮」

「能登くん凛々しいお写真が多いけど、ゾウさんと一緒のお写真は柔らかい感じで良いなあ」

「能登の硬派な見た目とのギャップ」

「能登くんギャップ萌えすぎる」

「象さんのぬいぐるみ可愛いけど独特w」

能登は2軍球団である新潟から入団。昨季のイースタン・リーグでは12勝4敗、防御率2.60をマーク。最多勝、最優秀防御率、最高勝率、最多奪三振の4冠に輝いた。



（THE ANSWER編集部）