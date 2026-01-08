アップルはOSのアップデートにともない、「Wi-Fi 6E」に対応したMacとiPadのWi-Fi速度が向上したと発表しました。

アップルは先日、「iPadOS 26.2」および「macOS Tahoe 26.2」をリリース。公開されたドキュメントによれば、Wi-Fi 6Eに対応した一部のMacとiPadにおいて、5GHz通信での最大チャンネル帯域幅が160MHzに対応したのです。これまでのMacやiPadでは、最大チャンネル帯域幅が80MHzに制限されていました。

今回のアップグレードにより、5GHz帯ネットワークに接続したMacやiPadは、6GHz帯ネットワークに接続せずとも、6GHz帯のピーク速度に近いスループット（コンピュータなどが一定時間に転送できるデータ量）を得られるようになります。

これにより、MacやiPadのユーザーはファイル転送やアップロードの高速化、およびストリーミングの円滑化を実感できるはずです。

ただし、対応したMacやiPadであっても、5GHz通信が80MHz幅に制限されたルーターに接続している場合、速度の向上は見込めません。

160MHzでの5GHz通信が利用可能な製品は、M2からM5搭載のMacBook Pro、M2・M3・M4搭載のMacBook Air、M4 iPad Pro、M3 iPad Air、A17 Pro iPad miniなどとなっています。該当のデバイスをお使いの方は早めにアップデートを。

Source: Apple via MacRumors

