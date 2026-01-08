香取慎吾主演『西遊記』から20年！ 深津絵里から木村拓哉まで、今見ると豪華すぎる“なまか”たち
これまで数々のマンガ、アニメ、映画などのモチーフになってきた物語を原案に、のちに『怪物』でカンヌ国際映画祭脚本賞を受賞することになる坂元裕二が脚本を手がけたのが2006年1月期放送の『西遊記』（フジテレビ系）。月9ドラマ枠としては珍しい冒険活劇を彩った超豪華キャストの現在についてまとめてみよう。
■香取慎吾
高い身体能力を活かしたアクションで主人公・孫悟空を演じたのは当時SMAPのメンバーだった香取慎吾。「みんな“なまか”だ！」の決めゼリフも話題となり、翌年には映画版も劇場公開された本作をけん引すると、2009年には人気コミックをドラマ化した『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（TBS系）で主人公・両津勘吉を演じ、こちらも当たり役に。
2016年末にSMAPが解散すると、以降は稲垣吾郎、草なぎ剛と共に活動。アーティスト活動と並行し、映画やドラマの話題作に出演。2025年1月期にはフジテレビ系列では11年ぶりとなる連続ドラマ主演作『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』も放送された。
■三蔵法師
釈迦如来による封印から孫悟空を解放し、旅のお供とする僧・三蔵法師を演じたのは、『踊る大捜査線』シリーズや『きらきらひかる』シリーズ（どちらもフジテレビ系）で人気を博していた深津絵里。『西遊記』出演後の2008年には主演舞台『春琴』で第43回紀伊國屋演劇賞個人賞を受賞。さらに李相日監督の『悪人』や黒沢清監督の『岸辺の旅』で主演を務めると、2021年には連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（NHK総合）でヒロインの1人を演じた。2026年は舞台『華氏マイナス320°』で阿部サダヲや広瀬すずと共演予定となっている。
■ゲストも超豪華だった！
このほか各回のゲストも人気俳優が名を連ねていて、第1話登場の幻翼大王役で当時SMAPメンバーだった木村拓哉が出演。さらに第2話の妖泉大王役に及川光博、春麗役に酒井若菜、第6話の修周役に成宮寛貴、冥蘭役に釈由美子、第9話の混世魔王役に松重豊、そして最終回のお釈迦様役として、1978年から1980年に放送された『西遊記』（日本テレビ系）で孫悟空を演じていた堺正章も出演している。
