伊野尾慧＆松本穂香W 主演『50分間の恋人』主題歌はHYに！ 袴田吉彦、櫻井淳子ら追加キャストも発表
伊野尾慧と松本穂香がダブル主演する1月18日スタートのドラマ『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の挿入歌が、HYの新曲「Swing Swing Heart」に決定。併せて、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表された。
【写真】『50分間の恋人』追加キャストに袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子が登場
本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。
この度本作の挿入歌が、HYの新曲「Swing Swing Heart」に決定。「366日」「AM11:00」「NAO」など数々のラブソングを手掛け、共感度の高い歌詞で女性から支持を集めているHY。「Swing Swing Heart」は、ボーカル＆ギター・新里英之がドラマのために書き下ろした新曲。「今 貴方に会いたい 諦めたく無い」「いや 自分に嘘つくのはもう いや」など、晴流と菜帆の揺れる恋心を表現しているかのような歌詞、優しく包み込むようなメロディーや彼らの歌声が心地よいラブバラードとなっている。
HYの新里は「出会いは突然訪れる。きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。それは人だけとは言えない。恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。ぜひドラマと共にこの歌も楽しんでください」とコメントを寄せている。
併せて、晴流と菜帆を取り巻く新キャストとして、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表。
袴田が演じるのは、大手ゲーム会社サミットの社長・桃田（ももた）役。サミット社は、菜帆が勤めるゲームソフトメーカー・ダブルスターズとRPGゲームを共同開発する。ダブルスターズの社長・志麻（木村多江）は、なんとしてもプロジェクトを成功させて、ライバル会社・パイレーツを叩き落そうと意気込む。
櫻井は、晴流の母親・甘海涼子（あまみ・りょうこ）役を演じる。仕事が多忙な涼子は家事を一切しなかったため、晴流は幼少期から手作りの弁当に憧れを抱いていた。また、晴流は涼子のある言葉がトラウマになっており、親子の間には大きな溝が…。涼子に対して冷たい態度を取る晴流。一体どんな過去があったのか。
赤間は、菜帆の母親・辛島みのり役。穏やかな性格で、料理上手なみのりの影響で菜帆も料理が得意に。そして菜帆の父親・辛島博（からしま・ひろし）役には肥後が扮する。博は明るい性格で、みのりが作るご飯が大好き。晴流が菜帆の実家を訪れ、温かい家族の雰囲気に幸せを感じるシーンもあり、辛島家は晴流と涼子の関係とは対照的に描かれている。
菜帆との出会いによって、仕事や家族との関係も変化していく晴流。新キャスト登場で物語がどのように動いていくのか注目だ。
■第1話あらすじ
辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフトメーカー・ダブルスターズに勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。
その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったTシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。
そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！呆気に取られる菜帆に、晴流は「弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい」という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。
こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？
ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて1月18日より毎週日曜22時15分放送。
【写真】『50分間の恋人』追加キャストに袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子が登場
本作は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流（伊野尾）と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆（松本）が繰り広げるズレきゅんラブコメディー。
HYの新里は「出会いは突然訪れる。きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。それは人だけとは言えない。恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。ぜひドラマと共にこの歌も楽しんでください」とコメントを寄せている。
併せて、晴流と菜帆を取り巻く新キャストとして、袴田吉彦、櫻井淳子、肥後克広、赤間麻里子の出演も発表。
袴田が演じるのは、大手ゲーム会社サミットの社長・桃田（ももた）役。サミット社は、菜帆が勤めるゲームソフトメーカー・ダブルスターズとRPGゲームを共同開発する。ダブルスターズの社長・志麻（木村多江）は、なんとしてもプロジェクトを成功させて、ライバル会社・パイレーツを叩き落そうと意気込む。
櫻井は、晴流の母親・甘海涼子（あまみ・りょうこ）役を演じる。仕事が多忙な涼子は家事を一切しなかったため、晴流は幼少期から手作りの弁当に憧れを抱いていた。また、晴流は涼子のある言葉がトラウマになっており、親子の間には大きな溝が…。涼子に対して冷たい態度を取る晴流。一体どんな過去があったのか。
赤間は、菜帆の母親・辛島みのり役。穏やかな性格で、料理上手なみのりの影響で菜帆も料理が得意に。そして菜帆の父親・辛島博（からしま・ひろし）役には肥後が扮する。博は明るい性格で、みのりが作るご飯が大好き。晴流が菜帆の実家を訪れ、温かい家族の雰囲気に幸せを感じるシーンもあり、辛島家は晴流と涼子の関係とは対照的に描かれている。
菜帆との出会いによって、仕事や家族との関係も変化していく晴流。新キャスト登場で物語がどのように動いていくのか注目だ。
■第1話あらすじ
辛島菜帆（松本穂香）は、ゲームソフトメーカー・ダブルスターズに勤めるキャラクターデザイナー。自分が創り出したキャラクターで人気ゲームを誕生させることを夢見て、精力的に社内コンペに参加しているが、結果はいまだ出ず。今度こそ！と自信作で臨んだキャラクター選考会でも、社長の杏野志麻（木村多江）から厳しい課題を突きつけられてしまう。
その日のお昼休み、菜帆はいつものように自慢の手作り弁当を持って公園に向かう。志麻に言われたことを考えながら上の空で歩いていたせいで階段を踏み外し、偶然そばにいた甘海晴流（伊野尾慧）にコーヒーをぶちまけてしまう！謝る菜帆に対し、「俺、被害者。君、加害者」と終始ぶっきらぼうな態度の晴流。なんと、菜帆が派手に汚してしまったTシャツは、30万円もするヴィンテージ品だといい、弁償できずに菜帆は困り果ててしまう。
そんな中、晴流はなぜか菜帆が持っていた弁当が気になり、まさかのつまみ食い！呆気に取られる菜帆に、晴流は「弁償金の代わりに弁当を30回作ってきてほしい」という“ズレた”提案を持ちかける。さらには約束の証拠に、持っていた盆栽を押し付ける始末。突然の弁当契約だが、「加害者」と言われた菜帆は提案をしぶしぶ受け入れてしまう。
こうして二人は、昼休みの50分間だけ会うように。――しかしこの時菜帆は、まだ知らない。晴流の正体が憎きライバル会社のトップクリエイターであることを。二人の関係は一体どうなる！？
ドラマ『50分間の恋人』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて1月18日より毎週日曜22時15分放送。