高石あかり、朝ドラ「ばけばけ」後半は「相当、大きなことが起きます」

女優の高石あかり（23歳）が、1月7日に放送された情報番組「列島ニュース」（NHK）に出演。朝ドラ「ばけばけ」の後半について「相当、大きなことが起きます。相当大きいですし、いちばん大変だったかもしれない」と語った。



朝ドラ「ばけばけ」に出演している高石あかりに高瀬耕造アナがインタビューを実施。現在、「ばけばけ」では主人公がついに結婚したが、高石によると「後半は相当、大きなことが起きます。相当大きいですし、いちばん大変だったかもしれない」とコメント。



高石は「今までの段階で出ていたワードとして、ちょっと強烈なワードがあって、それを内輪でずっと話していたけど、それがどんどん広がって見えた時に『それっていいんだっけ？』とか、世界が違って見えたり、ちょっと、ここからちょっと空気変わってきたりするかもしれないです」と語った。