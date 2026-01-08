HYが、Hey! Say! JUMP・伊野尾慧と松本穂香がW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』の挿入歌を担当することが決定した。併せて、新アーティスト写真も解禁された。

ドラマ『50分間の恋人』は、AIだけが親友の変わり者イケメン・晴流と、仕事に夢中な堅実女子・菜帆が繰り広げる、ズレきゅんラブコメディだ。

今回挿入歌となった新曲のタイトルは「Swing Swing Heart」。新里英之（Vo, G）がドラマのために書き下ろした楽曲で、心にそっと寄り添ってくれる歌詞が魅力の1曲だという。「今 貴方に会いたい 諦めたく無い」「いや 自分に嘘つくのはもう いや」など、晴流と菜帆の揺れる恋心を表現しているかのような描写もあり、優しく包み込むようなメロディーや歌声が心地よいラブバラードに仕上がっているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️HY・新里英之 コメント

出会いは突然訪れる。

きっと貴方にもその瞬間が来る時があると思います。

それは人だけとは言えない。

恋をして近づいては離れていく中で気づいていく自分の思い、揺れ動く心を歌にしました。

是非ドラマと共にこの歌も楽しんで下さい。

◆ ◆ ◆

◾️ドラマ『50分間の恋人』 ABC テレビ・テレビ朝日系全国ネット2026年1月18日スタート

毎週日曜よる10時15分

※放送終了後、TVer で見逃し配信 U-NEXT、Prime Video でも全話配信 公式 HP：https://www.asahi.co.jp/50min/

公式 X ：@drama_50min

公式 Instagram：@drama_50min

公式 TikTok：@drama_50min

公式 LINE アカウント：@abc_drama

TVer 番組ページ：https://tver.jp/series/srpbldzfq7 ▼キャスト＆スタッフ

出演 伊野尾慧 松本穂香

味方良介 秋元真夏 黒田光輝 田村健太郎 中田クルミ 田畑志真 おいでやす小田

／高橋光臣 木村多江

脚本 春日小春（P-inc.）

監督 金井純一 中村圭良

音楽 fox capture plan

主題歌 「ハニカミ」 Hey! Say! JUMP（ストームレーベルズ）

挿入歌 「Swing Swing Heart」 HY（UNIVERSAL MUSIC／ASSE!! Records）

プロデューサー 山下浩司 宮本日奈美（ABC テレビ）

島本講太（ストームレーベルズ）

植田博樹（P-inc.）

森田美桜 箱森菜々花（AOI Pro.）

制作協力 AOI Pro.

制作 ABC テレビ、ストームレーベルズ、博報堂

◾️＜HY 25th Anniversary『BEST!! Special TIME TRIP』＞ 2026年2月23日（月・祝）開場 16:00／開演17:00予定

東京ガーデンシアター

◾️＜新里英之ソロプロジェクト「Hide’s Music Story 〜Chapter3〜」＞ 2026年

6月6日（土）東京・渋谷Duo MUSIC EXCHANGE

6月7日（日）宮城・誰も知らない劇場

6月14日（日）福岡・福岡トヨタホール スカラエスパシオ

6月27日（土）愛知・JAMMIN’

6月28日（日）大阪・246 LIVEHOUSE GABU

7月11日（土）沖縄・ミュージックタウン音市場

全日程 開場 17:00 /開演 18:00

FC先行受付中