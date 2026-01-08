水戸に新加入したGK上山海翔に注目

水戸ホーリーホックに新加入したGK上山海翔の規格外のサイズに注目が集まっている。

J1昇格を果たした水戸は1月6日に新体制発表会見を開催。新加入選手8人が参加し、意気込みを語った。

クラブ公式Xでは新加入選手の集合写真が公開されると、前列の左端に映る身長203センチ、体重98キロのGK上山の存在が大きな注目を集めることに。横に並ぶ選手の頭が肩の位置にくるほど飛び抜けた長身で、その高さは後列で一段上がった壇上に立つ選手とほぼ同じだ。

上山は2007年生まれの18歳。昨年9月に今季からのトップ昇格が発表された。水戸ホーリーホックスペシャルクラス・水戸ホーリーホックGKクラスからジュニアユース、ユースと駆け上がってきたクラブの生え抜きで、ユースからのトップチーム昇格は史上10人目となる。また、「ジュニア・ジュニアユース年代においてアカデミーに在籍していた選手、およびGKのアカデミーからのトップチーム昇格はクラブ史上初」となる。経歴もさることながら、やはりそのサイズが話題を呼んでいる。

SNSでは「でっか」「遠近法かと思った」「ロマンある」「203cm…………すごい……」「横がみんな子供に見える」「背の高さがレベチ」「水戸のドンナルンマ、上山海翔」と存在感抜群の上山へのコメントが多く寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）