韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は、5日に行われた韓中首脳会談で、中国側に「北朝鮮の核を含む韓半島（朝鮮半島）問題に対して“仲裁者の役割“を果たしてほしい」と要請した事実を明らかにした。李大統領は「凍結（短期）→削減（中期）→非核化（長期）」という北朝鮮の核・ミサイル3段階解決法を北側に説明してほしいと提案し、中国側も共感を示したということだ。

李大統領は中国国賓訪問の最終日である7日、上海で開かれた記者懇談会で「非核化への言及がなかった」という指摘に対し、「韓半島の平和と安定が極めて重要な関心事であるという点には中国側も当然共感していた」と明かした。ただ、李大統領は「北朝鮮政権の立場で、今すぐ核をなくすことに同意できるかといえば、それは不可能だろう」とし、段階的な非核化に重きを置いた。

李大統領は「（核・ミサイルを）現在の状態で中断すること、国外に核物質を搬出せず、大陸間弾道ミサイル（ICBM）をこれ以上開発しないことだけでも利益」とし、「核削減」や「非核化」ではなく「中断」を短期目標として提示した。そのために「（核を）放棄することに対して補償や対価を支払い、まずは（中断措置を）取らせることができる」とした。

これに対し、習近平国家主席は「忍耐を持つ必要がある」と述べたという。李大統領は「我々はかなり長い間、北朝鮮に対して軍事的攻撃行為を行っていないではないか」とし、「対話が始まるためには、多くの時間と努力、周辺の役割が必要だ」と語った。その上で「中国にその依頼をし、中国は努力してみると答えた」と評価した。

李大統領は、習主席が首脳会談で「歴史の正しい側にしっかりと立ち、正確な戦略的選択をすべきだ」と発言したことについて、「孔子のお言葉として聞いた。『善良に生きよう』という意味だと理解した」と述べた。こうした発言によって「高強度の圧力」であるという解釈に線を引いた。李大統領は「首脳会談での（公開）発言は、各自が言いたいことを言うものだ」とし、「内密な話は非公開の場で行う」と語った。さらに「その（非公開の）席で私は『各国家の核心的利益や重大な関心事については当然尊重されるべきだ』という話をした」とし、「大韓民国の核心的利益は当然尊重されなければならない。原子力潜水艦の問題などがそれにあたる」と述べた。

李大統領はこの日も韓国内の嫌中問題に言及した。李大統領は「香港を除いた（対中）貿易収支が赤字に転落した」とし、「中国人の立場からすると、韓国の商品を見ると嫌な気持ちになるのだ」と述べた。また「嫌中・嫌韓感情によって、大韓民国のほうがはるかに大きな被害を受けた」とし、「化粧品は中国市場を席巻してしかるべきなのに、売れていないではないか」と指摘した。李大統領は「根拠がなく不必要な中国への嫌悪感情を助長するようなことはなくさなければならない」とし、その代表例として「不正選挙への中国介入説」を挙げた。

李大統領は「韓限令（韓流制限令）」の解除について、「（習主席が）実務部署で具体的な協議を行うように言ったので実際に協議が行われるだろう」とした。西海（ソへ、黄海）の構造物問題については「（中国の構造物が）共同水域の中国側境界からわずかにはみ出してきたもの」とし、「（中国が）管理する施設は撤収させる、とのことで、おそらく移動することになるだろう」と述べた。李大統領は「できれば（習主席と）1年に1回以上、直接会う考え」と明らかにした。