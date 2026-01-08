〈どこにいるの？〉



年の瀬も押し迫った2025年の12月19日の午後5時頃。外出していた40代の男性の携帯に、妻からLINEが届いた。それから約20分間、男性は妻とLINEのやりとりを続けながら帰宅。西東京市北町にある自宅の前で〈もう家の前〉と返信し、ドアノブを握る。だが、鍵を開けて、玄関の扉を開けようとしたところ――。

「誰もいないはずの自宅の玄関に…」

おかしい。妻と子ども達は出かけているはずなのに……。

なぜか玄関のドアチェーンがかかっていたのだ。異変を感じた男性は、すぐさま警察に110番。電話口でこう状況を説明した。

「誰もいないはずの自宅の玄関に、チェーン錠がかかっています。家の中に誰かがいるようで、室内から物音も聞こえてきます」

駆け付けた警視庁田無署の署員がチェーン錠を破壊し、男性と共に室内に踏み込むと、そこには見るも無残な光景が拡がっていた。

「2階の部屋に、子ども3人と女性が倒れていたのです。いずれも意識がなく、救急車で病院に搬送されましたが、まもなく死亡が確認された」（社会部記者）

死亡したのは男性の妻・野村由佳さん（36）と、高校1年の長男・遥斗さん（16）、小学5年の次男・陸翔さん（11）、小学4年の三男・怜央さん（9）の4人だった。

社会部記者が続ける。

「ベッドの上に倒れていた次男と三男の首には、結束バンドで絞められた痕が残っており、死因は窒息死。次男の首には刃物で切られたような傷がありましたが、三男には目立った外傷はありませんでした」

一方、妻の由佳さんと長男が倒れていたのは隣の部屋。2人とも首などに多数の傷があり、死因は失血死。長男の近くには血のついた斧が転がり、別の場所からは血のついた包丁も見つかった。捜査関係者が明かす。

「2人は相当揉みあったようだ。長男の遺体には、攻撃に対して抵抗した際にできる防御創が複数あり、由佳さんの遺体には躊躇い傷が確認された」



西東京市の自宅（上）付近を調べる警察

判明した驚愕の事実

こうした現場の状況から、警察は母親が無理心中を図った可能性があるとみて捜査を開始。すると、驚愕の事実が次々と判明したのだ。

「由佳さんが乗っていた車の中から、西東京市の自宅とは別の、由佳さん名義で契約していたマンションの賃貸借契約書が出てきました」（前出・記者）

このマンションは自宅から約5.5キロ離れた練馬区内にあり、間取りは1LDKで家賃は11万円ほど。契約は昨年の3月下旬に結ばれていた。

「事件から3日後の12月22日、警察がこのマンションの一室を捜索したところ、寝室のクローゼットの中から男性の遺体が見つかったのです」（同前）

