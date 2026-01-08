ソフトバンクグループ（SBG）は2025年12月31日、チャットGPTを手がける米オープンAIへの225億ドル（約3兆5000億円）の追加出資が完了したと発表した。同社への出資総額は計347億ドルで、持ち分比率約11％の大株主となった。SBGは12月29日にもデジタルインフラへの投資専門の米投資会社デジタルブリッジ・グループの買収を発表したばかり。

【画像】「孫正義の長女」と出自を突如公表、幼稚舎から慶應一筋の川名麻耶氏



孫正義氏（左）とトランプ大統領 ©AFP＝時事

「昨年1月に孫正義会長兼社長がトランプ米大統領と面談。4年で5000億ドルのAI投資を行う『スターゲート構想』を披露し、米インテルなどへの出資を行ってきました。大統領との面談にはオープンAIのサム・アルトマンCEOも同席していた」（金融関係者）

孫氏がAI関連投資を急ぐ一方、昨年末には娘も注目された。長女の川名麻耶氏（44）が、これまで明かしてこなかった出自を突如公表し、山形県のバイオ繊維開発のスパイバーを支援することを発表したのだ。

川名氏は慶應大学経済学部を卒業後、ゴールドマン・サックス証券に入社。投資銀行部門に勤務し、19年にブランドコンサルティングを手がけるBOLDを設立して代表取締役CEOに就任。Aiロボティクスの社外取締役も務める。

（森岡 英樹／週刊文春 2026年1月15日号）