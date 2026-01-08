ブラマヨ小杉、5ヶ月続けた“3分ジャンプ”ダイエットで120キロ→まさかの測定結果に驚がく「うわ！」
お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『超ホンマでっか！？TV』（後9：00）に出演。約5ヶ月におよぶダイエットの結果を明かした。
【写真】遠くから見ても髪が薄い…発毛マシン実験したブラマヨの小杉竜一
今回小杉は、これまで番組で紹介してきた簡単ダイエット法の中から、「これなら続けられる！」と思えたものを毎日行う“スーパーファイルナルダイエット”を敢行。これまで無理なダイエットをしてはリバウンドを繰り返すなど、22年間肥満と戦い続けてきた男が、ついに人生最後のダイエットを行った。
選んだのは「1日1分×朝昼晩の3回ゆるジャンプをするだけでやせる」というもの。無理な食事制限をせず、簡単なゆるジャンプをするだけで着実にやせるそうで、この方法を約5ヶ月にわたって続け、総ジャンプ時間は約460分。効果を検証した。
そして5か月後に行われたスタジオ収録。MCの明石家さんまら共演者が見守る中で計測が行われた。開始時は120.6キロだったが、その数値はなんと112.6キロでマイナス8キロを達成。またウエストは132.5センチから123センチという結果に。この数値に小杉も「うわ！」と驚きの声を上げ、スタジオからも温かい拍手が送られた。
そんな中、なぜかさんまからは「何キロにしたいねん」と厳しい指摘が飛び、これに小杉は「終わってから怒られるの早ない!?」と困惑。最終的には100キロを切ることを目標に今後も企画が継続されることが伝えられた。
