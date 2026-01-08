timelesz¸¶²Å¹§¡¢Îø°¦´Ñ½é¹ðÇò¤Ç¡È¥ä¥Ð¤¤»ö¼Â¡ÉÈ½ÌÀ¡¡ÄéÎé¼Â¥¢¥Ê¤Ï¸ÀÍÕ¼º¤¦¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦Ž£
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Î¸¶²Å¹§¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¸å11¡§15¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Îø°¦´Ñ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£½é¤á¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¸¶¤ÎÎø°¦´Ñ¤Ë¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÎø°¦´Ñ¤ò½éÈäÏª¡ª½÷À¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¸¶²Å¹§
¡¡¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤Ç¡¢¸«»ö¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸¶¤È¤Ï10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ûÀ¾Âó¿Í¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÀ¤ë¤¯Å·Á³¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¸¶¤Î¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ÈÀµ¤·¤¤¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦´Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶¤È¤ÏÉñÂæ¤Ç2ÅÙ¤Û¤É¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬Ž¢¤Û¤ó¤È¤Î¤³¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿!?Ž£¤ÈÇ°²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢Ž¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªŽ£¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÂ¨Åú¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»öÁ°¼èºà¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡È¥ä¥Ð¤¤¡É»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£»öÁ°¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄéÎé¼Â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤éÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¸¶¼«¿È¤â»×¤ï¤ºŽ¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦Ž£¤È¶«¤ó¤À¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤È¤Ï¡£
¡¡Èà½÷¤¬¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¡È½ª¤ï¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¸¶¡£¾Ü¤·¤¯¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸¶¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡¢¿ÀÂ÷¤Î¤´¤È¤¤Ò¤È¸À¤òÊü¤Ä¡£30Ê¬¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¸¶¤Î¡È¥ä¥Ð¤¤¡ÉÎø°¦´Ñ¤Ï¡¢15Æü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÎø°¦´Ñ¤ò½éÈäÏª¡ª½÷À¿Ø¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¸¶²Å¹§
¡¡¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤Ç¡¢¸«»ö¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸¶¤È¤Ï10Âå¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ûÀ¾Âó¿Í¤¬VTR¤ÇÅÐ¾ì¡£ÌÀ¤ë¤¯Å·Á³¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤¢¤ë¸¶¤Î¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ÈÀµ¤·¤¤¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤Î¡È¥È¥ê¥»¥Ä¡É¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë»öÁ°¼èºà¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡È¥ä¥Ð¤¤¡É»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¡£»öÁ°¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿ÄéÎé¼Â¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤¬»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¾ìÌÌ¤â¡Ä¡£Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤«¤éÄËÎõ¤Ê¥À¥á½Ð¤·¤ò¤¯¤é¤¤¡¢¸¶¼«¿È¤â»×¤ï¤ºŽ¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¸º¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦Ž£¤È¶«¤ó¤À¤½¤ÎÎø°¦´Ñ¤È¤Ï¡£
¡¡Èà½÷¤¬¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¡È½ª¤ï¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤¿¸¶¡£¾Ü¤·¤¯¸ì¤ì¤Ð¸ì¤ë¤Û¤É¥É¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¸¶¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ï¤ï¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È¤¤¤¦»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥ß¥«¤¬¡¢¿ÀÂ÷¤Î¤´¤È¤¤Ò¤È¸À¤òÊü¤Ä¡£30Ê¬¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¸¶¤Î¡È¥ä¥Ð¤¤¡ÉÎø°¦´Ñ¤Ï¡¢15Æü¤È¤¢¤ï¤»¤Æ2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£