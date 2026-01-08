松平健、大学生になった19歳長男との近況を語る「今は友達優先なんで」 唯一家族そろって出かける場所も告白
俳優の松平健（72）が7日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。19歳になった長男との関係について語った。
【写真】金ピカ具合がすごい⋯！「純金マツケン」
司会の黒柳徹子から「息子さんがもう19におなりですって」と尋ねられると、「ああそうですね」と大学生であることを明かした。「大きくなりましたね？」と問われると、「本当です。早いですねえ」と、成長した長男について、感慨深げな様子を見せた。
さらに黒柳から「かわいい？」と聞かれると、「そうですね」と返答するも、「でも今は友達優先なんで」と笑みを見せながら近況を明かした。これに黒柳は「そうか〜、親はちょっとね」と寂しさを見せた。
松平は「唯一。お休みがあるときはやっぱり家族旅行と言うんですかね」と、友人を優先しがちな長男も含めて家族そろって温泉旅行に出かけることを明かした。
さらに「息子は一緒にお風呂に入ったりする？」と問われると、「します、します」と即応。これに黒柳が「かわいいね」と言うと、松平は声を出して照れたようにほほ笑んでいた。
