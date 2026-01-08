人気アイドルグループSnow Manのリーダー・岩本照(ひかる)（32）について、2026年7月期の地上波ドラマ主演が内定していることが「週刊文春」の取材でわかった。

【画像】身長差28cm！ Snow Manラウールと38歳女優の“密着ショット”



Snow Manリーダーの岩本照 ©時事通信社

『SASUKE』にも10回出場を果たす肉体派…7月期ナイトドラマで主演が内定

岩本は子役出身でミュージカル『ピーターパン』などに出演。13歳でジャニーズ事務所（現・STARTO ENTERTAINMENT）に入所した。

「ダンスやボイスパーカッションが得意で、Snow Man結成前のグループではセンターにも抜擢された」（元事務所関係者）

年末のTBSの特別番組『SASUKE』にも10回出場を果たすなど芸能界きっての肉体派としても知られる岩本。2025年末のSASUKEはコンディション不良による出場辞退となったが、別の新ステージが待ち受けているという。

「7月期のテレビ朝日の金曜ナイトドラマで岩本さんの主演が内定しています」（ドラマ関係者）

岩本が演じるのは、伝説の忍者・猿飛佐助だという。

テレ朝にこの件を尋ねたが、「今後の編成についてはお答えしておりません」と回答した。

現在配信中の「週刊文春 電子版」および1月8日（木）発売の「週刊文春」では、岩本がSASUKE出場辞退に踏み切った舞台裏、主演ドラマの詳細、元事務所関係者が明かすデビュー秘話とSASUKE秘話などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）