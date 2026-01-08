新年初の一戦で、早速ファンを魅了した。将棋の藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が1月7日、第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦で山崎隆之九段（44）に勝利。両者が見せたハイレベルな将棋に、ファンをはじめ解説棋士からも絶賛の声が上がった。

【映像】グラフにも注目！藤井六冠が勝利した瞬間

藤井竜王・名人にとっての新年初対局は、全八冠奪還への大きな一歩となった。本局は、山崎九段の四間飛車に対し、藤井竜王・名人が居飛車穴熊を志向。棋界屈指の独創性で勝ち星を重ねてきた山崎九段を前に、藤井竜王・名人も「予想していない形になった」と警戒していた。

ABEMAの中継には、高見泰地七段（32）が出演。山崎九段が意欲的に銀を進行させる予想外の一手を放ったことを受け、「ひえー！」と驚きの声を上げる場面もあった。さらに、「山崎九段の将棋ということで想定から外れることを想定内にしてきたが、それをさらに超えてきた。午前中の銀の進行ですべて破壊されてしまった。こういう手が将棋の中に眠っているんだな」と嬉しそうな笑顔を見せた。

藤井竜王・名人の強固な穴熊に対し、山崎九段はバランスを重視した広い玉ながら、終盤まで均衡が保たれた展開に。一手も目が離せない緊張感漂う進行に、高見七段も「本当に面白い将棋」と唸った。

しかし、最終盤では藤井竜王・名人が圧倒。解説陣からは「細かい歩の使い方の精度が高く、山崎九段と言えども一気に突き放されてしまった」と称賛。両対局者による高密度な一局とあり、「お互いに疲労感のある充実した一局だったのでは」とうらやましそうな表情も見せていた。

これには、ファンも大興奮。「新年早々に名局」「ドキドキしたけど楽しい将棋」「山ちゃん流石だった」「さすがの終盤力」「熱戦でした」と多数のコメントが寄せられていた。

