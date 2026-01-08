「つながる東北」号と「つながる北陸」号が5月に運転

JR西日本とJR東日本は2026年1月6日、北陸と東北を乗り換えなしで結ぶ直通列車「つながる東北」号と「つながる北陸」号を今年5月に運転すると発表しました。

【画像】長すぎる！これが北陸と東北を結ぶ「ロングラン新幹線」の運行時刻です

この列車は、旅行会社が販売する団体専用臨時列車で、座席のみの一般販売はありません。

北陸から東北の直通新幹線は7年ぶり5回目。北陸新幹線の敦賀〜金沢間が開業して以降、初となります。東北から北陸への直通新幹線は、1年ぶり6回目の運転です。

敦賀〜盛岡を結ぶ「つながる東北」号は、5月22日（金）に往路、5月24日（日）に復路が運転される予定です。往路は6時間40分、復路は7時間10分かけて走ります。

盛岡〜敦賀を直通する「つながる北陸」号は、5月23日（土）に往路、5月25日（日）に復路が運転される予定となっています。往路の所要時間は6時間、復路は6時間30分です。

いずれも走行距離は1050kmにおよび、途中の大宮駅で列車の進行方向が変わります。