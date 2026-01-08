「最初の半年が一番大事」FC東京に“あまりいないタイプのSB”が代表クラスとのポジション争いに挑む
今オフにアルビレックス新潟からFC東京へ完全移籍した橋本健人は、その決断の理由について「（昨年の）シーズン終了後、リキさん（松橋力蔵監督）から来てくれと」と明かした。
「FC東京が提示してくれたビジョンが自分のものと一致したのもあって、そこに乗ろうと思いました」
アピールしたいのは「フィードの部分、前線の選手を上手く使って攻撃に繋げるところ。さらにクロス、シュート、パス」だという。
「FC東京にはあまりいないタイプ」のサイドバックと言われており、そんな橋本は「使う、使われる関係になる」と考えている。
新天地での挑戦を「この半年が本番」と位置付けている。
「最初の半年が一番大事。自分がどういう選手かを100パーセント伝える必要がある。（Jリーグ百年構想リーグで）タイトルを獲ればACLに繋がるし、この半年が勝負です」
同じポジションには長友佑都、室屋成、バングーナガンデ佳史扶と代表クラスがずらりと揃うが、「それもFC東京に来た理由のひとつ」だ。
「日本を代表する選手が同じサイドバックにいるので、見本というか、切磋琢磨して自分も成長できるし、盗めるものは全て盗みたい」
貪欲に成長も勝利も目指す橋本が、FC東京でどう進化を遂げるか。ここから半年間、彼の一挙手一投足が注目される。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
