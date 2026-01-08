「えぐすぎて笑っちまう」「バケモンや」日本の朝に飛び込んだ“朗報”！強豪を沈めた驚愕弾に列島熱狂！「まじでレベチ」「キャノン砲やん」
現地１月７日に開催されたプレミアリーグの第21節で、三笘薫が所属する10位のブライトンが、２位の強豪マンチェスター・シティと敵地で対戦。１−１のドローに持ち込み、勝点１をもぎ取った。
この一戦で圧巻の同点ゴールを叩き込んだのが、左サイドハーフで先発した三笘だった。
０−１で迎えた60分、左サイドでボールを受けると、カットインで２人をかわして右足のシュート。ニコ・ゴンサレスの股を抜いたコントロールショットをファーサイドに突き刺してみせた。
日本代表アタッカーが約か月ぶりに決めた一撃に、SNS上では次のような声が上がった。
「ほんまBIG6に強いなw キャノン砲やん」
「嬉しそうに吠えてる」
「まじで三笘だけレベチなんよなブライトン 明らか違い作れる」
「えぐすぎて笑っちまう」
「ドンナルンマ相手に三笘がエグいミドルきめてた」
「ゴラッソえぐー！」
「日本人の誇り」
「やっぱすごいわ。本物すぎる」
「バケモンや ドンナルンマからミドルはえぐい」
衝撃のスーパーゴールが日本の朝を熱狂させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】三笘がシティ相手に決めたスーパーゴール
