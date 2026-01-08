「ポスト米倉」は松嶋菜々子で決まりか…業界も「スキャンダルの心配ゼロ」と太鼓判、イメチェンも追い風に

「木9ドラマ」枠に松嶋菜々子

新年早々、テレビ朝日が社運を賭けた「大勝負」に打って出ている。

『ドクター勝戮筺惷杁渕萃桓次戮覆豹堯垢離劵奪蛤遒ある伝統の「木9ドラマ」枠に、松嶋菜々子（52歳）を起用したのだ。主演作のタイトルは『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』。同局の連ドラでヒロインを務めるのは初となる。

「テレ朝は松嶋を『ポスト米倉涼子』にしたがっています。米倉の主演作『ドクター勝戮蓮昼間に再放送を流しても夜7時台と遜色のない数字を取れる。局は再び『ドクター勝戮里茲Δ並腑劵奪箸魍佑蠅燭い里任后

当初は松嶋ではなく天海祐希（58歳）を立てる案もありましたが、昨年末まで『緊急取調室』が放送されていて、タイミングが合わなかった」（テレ朝関係者）

米倉は昨年10月に薬物疑惑が報じられてしまい、事実上の活動休止に追いやられている。いまだ復帰の目処は立っていない。

今回、松嶋が抜擢された理由は至極明快だ。

「50代で主演が張れるブランドがある上に、浮気や薬物などのスキャンダルの心配がないからです。スポンサーにとって、これほど安心できる女優はいません」（大手広告代理店関係者）

いっぽう、松嶋にとっても今回のオファーは渡りに船だったという。

「松嶋は『家政婦のミタ』（'11年）以降、話題作に恵まれず、女優として新たな当たり作を渇望していたんです。それもあって現場での意気込みはすごい。イメチェンのためにメイクも一新し、髪をバッサリ切ってショートカットにしたようです。

また、どの出演者よりも早く現場に入り、ADを含めたスタッフの名前を覚えてくれる。そんな大御所はいないので、みんな感心しています」（ドラマ制作会社幹部）

ちなみに、松嶋の夫・反町隆史（52歳）の主演作も、今月からフジで放送される。夫婦の視聴率対決も話題を呼びそうだ。

