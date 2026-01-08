誰も教えてくれない「おひとりさま時代の死に方」のリアル…日本社会の大問題も見えてくる

「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」（高橋源一郎さん）、「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」（樋口恵子さん）と絶賛の新書『おひとりさま時代の死に方』が話題になっています。

いま日本社会はどんな状態になり、多くの方がどんな悩みをもっていて、実際ひとりで死んでしまったらどうなるのか・何をしなければいけないのか？ 意外と知らない制度のことから誰にも聞けないことまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

日本で「ひとり死」するとどうなるのだろうか

注目記事

多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」

『おひとりさま時代の死に方』執筆の原点となったのは、「墓の継承問題」と「身寄りのない人の死後の担い手問題」であった。

二つの問題は、2025年までの間にどのように変化したか--本書では、市民団体の活動も踏まえつつ、転換期のダイナミズムを捉えていく。その中には、近年、新たに支持されている「樹木葬」について、同じ自然志向の墓が増えている西欧のイギリスや、東アジアの韓国と比較し、日本の墓における「自然の正体は何か」についても迫ることになる。

さらに、ますます顕著になる「人口減少社会」や「ひとり世帯が4割を超えていく社会」にあって、家族機能の弱体化を補う「身寄りのない人」へのサポートや、「死後福祉」の必要性を説明する。→→→くわしく読む

注目記事

じつは、日本の家族で一番多いのは「単独世帯」という驚きの現実…！

私は講演をするとき、現代の社会情勢についての話から切り出す。

印象に残っているのは、2010年以降の変化である。日本社会の中で核家族の典型である「夫婦と子どもから成る世帯」の数が最多であった時代が過ぎ去り、同年の国勢調査で、なんと「単独世帯」がトップに躍り出たからだ。

講演で「今の日本の家族で一番多い形態はどれでしょうか」と質問し、「夫婦と子ども」「三世代同居」「夫婦だけ」の3択を設けると、当時の参加者の多くは「夫婦だけ」と回答した。質問するからには「夫婦と子ども」ではないだろう、だったら「夫婦だけ」と考えたようだ。「実はなんと単独（ひとり）世帯が一番多いのです。これはすごいことですよ」と話すと、みなその後の私の話に聞き入ってくれた。→→→くわしく読む

注目記事

【おひとりさま時代の死に方】海外メディアから取材殺到の「墓友」活動をご存知ですか？

ここ数年、エンディングセンターに外国のマスメディアから取材依頼が殺到している。いったい何が起きているのだろうか。

世界で類を見ない超高齢社会にある日本が、さまざまな問題に対してどのように向き合っているかについて、取材したいのだという。スイスの国営ラジオ放送の特集タイトルを借りて言えば、「超高齢社会を乗り切るための日本レシピ」となる。

多くのメディアは、同じ墓を核として縁を結んだ者同士が交流する「墓友」活動を取材する。「墓友」とは、同じ墓を選んだ人たちの交友関係の一つ、あるいはその仲間意識をいう。エンディングセンターでは、家族だけで介護や看取り、死者祭祀が担いきれない社会に、家族だけでなく家族以外の人々との縁づくりの必要性を感じ、「結縁」という理念のもとに活動してきた。そこで醸成された関係性を「墓友」と呼んでいる。それに加え海外のマスメディアは、「おひとりさまの死後サポート」などにも興味を持っている場合がある。

（中略）

（エンディングセンターの）会員は約4000人弱。夫婦でも家族でも代表するひとりが会員になればいいので、実際に対象となる人は、その倍近くになる。→→→くわしく読む

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」