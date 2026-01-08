じつは、日本で「樹木葬」が増加していた…！

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

いま日本では、いろいろな種類の樹木葬が出現し、ある調査では「一般墓」を抜いて一番契約数の多い形態になっている。

私は「あちこちに樹木葬ができて、木が1本植えられているだけで、大きな石が置かれたものまであるが、それらをどう思うか」とよく聞かれるようになった。

それほど日本の「自然」を謳った墓の多様化が見受けられる。

日本人のいう「自然の正体」は何なのか。

それを解き明かすために、日本における自然と葬地とのかかわりや、海外の自然葬墓と比較して、日本の樹木葬の特徴を浮き彫りにしてみたい。

海外の自然葬法との出会い

私は1991年、アメリカ・韓国・中国の、葬儀場・散骨・火葬場、墓などを視察した。当時、日本における葬儀ビジネスの拡大化や異業種参入（生協・農協）、墓の継承問題や散骨など墓をつくらない葬法が現れて、それらを見極めるためだった。

その後、私が自然葬法に関して海外と接触したのは、イギリスの死と葬送に関して視察したときだった。ロンドンの葬儀社・火葬場・墓地などを視察し、社会学者であるトニー・ウォルター教授や宗教者に聞き取り調査を実施。また自然葬法を推進している団体の「ナチュラル・デス・センター（The Natural Death Centre）」を訪問し、さらに自然葬法を実践している「緑の安息所・森林埋葬墓地（Greenhaven Woodland Burial Ground）」を視察した。

2000年以降には、韓国（2005年〜2019年）、スウェーデン（2006年）、中国（2008年）、フランス（2013年）、アメリカ（2023年）、の自然葬法を視察した。ドイツはエンディングセンターのスタッフが現地に行って調査した（2013年）。その後私は、2014年に日本で国際セミナーを開催した。参加国はドイツ・韓国・日本で、日本の参加者は、私のほかに埼玉県や東京都の関係者であった。

