意外と知らない、韓国やイギリスでいつ「自然葬」が登場したのか

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

「第2の近代」に登場

海外の自然葬法を見て歩いたが、国際比較で大事なことは、その国が産業化のどの過程にあるかを知ることと、その国の伝統的な社会の特徴を把握することである。

産業化が起こると、都市に人口が集中して「土地」問題が起こる。墓では省スペース化を求めて火葬が進む（韓国）。さらに超少子高齢社会になり、家族機能が弱まって家族問題が起こる（日本）。西欧の産業化は18世紀後半と早く、土地や家族問題などは経験済みで、今はエコロジー思想が墓に影響を及ぼしている（イギリス）。

どこの国でも自然葬法は「第2の近代」といわれる社会に出現した。

「第1の近代」では、単純に伝統的な社会や政治制度、あるいは自然の脅威を克服し、さまざまな技術を発達させた。西欧では20世紀半ば、日本では1980年代までのこと。

その後、近代化を成し遂げた後に出現した社会では、地域社会の崩壊、家族の崩壊、グローバル化が顕著になり、自然もまた近代化の中で操作され、環境の危機も叫ばれている。

いわゆる「リスク社会」の到来である。近代化した社会を、再び近代化していかなければならない段階に入った。これが「第2の近代」である。

このような背景に着目しながら話を進めていくことにしたい。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

