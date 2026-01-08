初心者でもできる「催眠術」、「クラシック音楽」を楽しみたい…新年、新しいことをはじめるための「入門書５選」

年が明け、何か新しいことを始めたり、学んだりするのに最適なタイミングとなりました。

本記事では、講談社現代新書の中から厳選した5冊の入門書を紹介します。

新しい学びにお役立てください！

竹村牧男『はじめての大乗仏教』

日本の仏教はすべてここから花開いた――。

仏教哲学の碩学が巨大な思想の本質を平易に解説！

・縁起の関係主義的世界観とは？

・なぜ「他力」なのか？

・実体的存在を否定する「空の思想」とは？

・生死輪廻をどのように説くのか？

・菩提と涅槃とは何か？……

私たちはなぜ、自我とものに執着し、苦しむのか。

大乗仏教の世界観と人間観の核心がわかる入門書にして決定版！

日本では、聖徳太子以来、大乗仏教の研鑽が積まれてきました。奈良時代、三論宗（般若中観の教え）、法相宗（唯識の教え）、華厳宗（『華厳経』に基づく教え）などが研究され、平安時代には、『法華経』を所依とする天台宗と、『大日経』、『金剛頂経』を所依とする真言宗が成立し、鎌倉時代には、浄土、禅、法華の新仏教も誕生しました。それらは、日本人の精神史を支えたのみでなく、建築・庭園・絵画・工芸・音楽・文芸等、さらには、華道・茶道・武道等、あらゆる文化を形成しています。数々の優美な仏像は、今も人びとの心を捉えてやみません。仏教は日本の思想・学芸・文化に深く浸透し、大きな影響を与えています。――「はじめに」より

奥野克巳『はじめての人類学』

「人間の生」とは一体何なのか。

今から100年前、人類学者たちはその答えを知ろうとしてフィールドワークに飛び出した。マリノフスキ、レヴィ=ストロース、ボアズ、インゴルドという４人の最重要人物から浮かび上がる、人類学者たちの足跡とは。

これを読めば人類学の真髄が掴める、いままでなかった新しい入門書！

許光俊『はじめてのクラシック音楽』

どうぞこの本を手に取って、クラシックの世界の中へと踏み込んでみてください。先は急がなくてもいいのです。ゆるゆると散策するつもりで。飛ばし読みでも大丈夫です。そして、気になる作曲家、作品、演奏家がいたら、聴いてみてください。そして、「あなたの美」を見つけてください。

クラシックは縦横の線だか表のようなものだと思ってください。縦線は作曲家や作品、横線は演奏家です。作曲家がいなければ、音楽は生まれません。しかし、演奏家がいなければ、現実の音として聞こえてきません。作曲家と演奏家の絡み合いにこそが、クラシックの楽しさであり、ややこしさであります。どちらに興味をひかれてもいいので、おもしろそうだと思ったら聴いてみる、ただそれだけを考えればいいのです。（「はじめに」より）

【目次】

はじめに

第１章 クラシックとは、どんな音楽か？

第２章 クラシック音楽の「聴き方」

第３章 クラシック音楽の「種類」

第４章 楽器の話

第５章 クラシック音楽の作曲家たち――その１ リュウリからシュトラウス一家まで

第６章 クラシック音楽の作曲家たち――その２ 国民楽派から武満徹まで

第７章 おすすめの演奏家たち

おわりに

漆原正貴『はじめての催眠術』

【人は簡単に暗示にかかる！】

言葉だけで、立てなくなったり、何かを好きになったり、笑いが止まらなくなったりする……。

そんな不可思議な「催眠」の世界へようこそーー。

人が知覚し体験している世界は、常に何らかの「暗示」の影響を受けている。

催眠についての知識は、自らが依って生きる世界の見え方を一変させます。

催眠とはつまるところ、言葉であり、コミュニケーションの技法です。その意味では誰にとっても知る価値があります。催眠の持つ特別なイメージを破壊して、素朴な面白さを知ってもらうには、「自分で体験する」以上に強力な方法はありません。

・振り子が動く

・指が近づく

・手が持ち上がらない

・椅子から立てなくなる

・笑いが止まらない ……など

誰でも実践できる催眠の基本を、わかりやすく解説！

はじめに −なぜ「催眠」を学ぶのかー

第１章 【準備編１】催眠とは何か

・催眠とは何か

・催眠のメカニズム

・催眠の歴史

・催眠への「かかりやすさ」とは

・催眠研究の現在

第２章 【準備編２】催眠を行う前に

・催眠をどのように習得するのか

・ラポールの形成

・威光暗示

・安全性の確保

・催眠のスクリプト

・催眠の解き方

・催眠を行う上での心構え

第３章 【実践編１】運動暗示

・腕が上がっていく

・両手が開く

・振り子が動く

・体が後ろに倒れる

・指が近づく

第４章 【実践編２】禁止暗示

・手が固まる

・腕が曲がらない

・指が離せない

・手が持ち上がらない

・声が出ない

・椅子から立てなくなる

第５章 【実践編３】感覚・記憶暗示

・ペットボトルが好きになる

・笑いが止まらない

・手が暖かくなる

・水の味が変わる

・自分の名前を忘れる

第６章 【応用編】催眠を自由に使いこなす

・上達のためのアプローチ

・暗示文を読む力をつける

・自己催眠を習得する

・自律訓練法のエッセンス

おわりに ー催眠のない世界ー

中畑正志『はじめてのプラトン』

プラトン哲学の「おもしろくて大切なところ」をあえて一言で表わせば、「批判と変革の哲学」だ、と言いたい。こんなふうに表現すると、プラトンを旧式の左翼の一員に仕立てているように聞こえそうだ。だが、これは特定の政治的立場を表わそうとしたものではない。

「批判」つまりクリティークとは、非難したり否定的な態度をとったりすることではなく、相手とする主張の論拠やそこからの帰結などについてよく考察し、事の是非を判断することを言う。

「変革」も、政治体制だけではなく、日常的な考え方や生活を含む人間の営みの全体がその対象となる。そしてプラトンは「批判と変革」を自身の思考についても実践していた。

これらすべての意味で、「批判と変革の哲学」なのだ。

プラトンは探究し、執筆し、そして教育した。そうしたなかで彼が直面していたのは、森羅万象を支える根本原理は何か、よい生き方とは何か、といった「哲学的」問題だけではない。

当時の人びとに人気を博したホメロスや悲劇・喜劇、あるいは幼年や少年時に施される体育や音楽の教育といった人びとの日常的営みに対してもプラトンは向き合っていた。いやむしろ、そこから哲学を考えていた。そして彼は、日々の暮らしから世界の根源にいたるまでの全体を相手に、批判的に、かつ包括的に考えたのだ。

同時に、そのような考察がたどり着いたところを広く伝えることに腐心した。彼は一般に人びとに何かを伝える媒体（メディア）のあり方にきわめて意識的だったが、とりわけ自分自身の思考が人びとに届くよう工夫を凝らした。

その著作に、それに触れる人びとの知性と感性にも訴え、反省的な思考だけでなく感情や想像力までも喚起し、そしてそれらを変更する力を与えたのである。

それが彼の哲学、「批判と変革の哲学」である。

【本書の内容】

第一章 プラトンはどう書いたのか、プラトンをどう読むか

第二章 プラトン哲学の原点

第三章 自己と他者を変える対話

第四章 魂・徳・知の関係

第五章 変革へと促すイデア論

第六章 魂の分割 『国家』その1

第七章 哲学者と善のイデア 『国家』その2

第八章 プラトン、その後に

知、真理、魂のあり方を徹底的に考え抜いたプラトンが導く、思考の冒険！

