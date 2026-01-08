2026年1月5日、国連安全保障理事会のメンバーが、米国によるベネズエラ攻撃とマドゥロ大統領夫妻の拘束について会合を開いた（写真：ロイター／アフロ）

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

トランプ政権が踏み込んだ一線、“作戦成功”の裏で残る国際法の疑義

2026年1月3日未明（現地時間）、アメリカのトランプ大統領はついにベネズエラ本土への攻撃を実行した。

2026年1月3日未明、ベネズエラを攻撃した米陸軍の特殊部隊（ベネズエラのカラカスにて、写真：ロイター／アフロ）

アメリカ軍は同国の首都カラカスを爆撃し、その後、米陸軍の特殊部隊デルタ・フォースがマドゥロ大統領夫妻の潜伏先を急襲。大統領警護隊の大半を倒して大統領夫妻を拘束してニューヨークに移送した。

米国に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領（写真：ロイター／アフロ）

米側の発表では、死傷者や航空機の損失は皆無で、作戦自体はまれに見る成功に終わった。喜びを隠せない様子のトランプ氏は、3日の会見で、「米軍が素晴らしい作戦を圧倒的な力で実行してくれた。第2次大戦後に例がないほどの出来栄えで、独裁者マドゥロを裁きにかけるための作戦だ」と自画自賛し、米軍も褒めたたえた。

マドゥロ氏は早くも5日にニューヨークの連邦地裁に初出廷し、「私は拉致された。戦争捕虜だ」などと訴え、無罪を主張した。今後、米国内法で麻薬密輸などの罪で裁かれる手はずだ。

2026年1月5日、米ニューヨークの連邦地裁に出廷したベネズエラのマドゥロ大統領（左から2人目）と妻シリア・フロレス氏（右端）の法廷イラスト（提供元：ロイター＝共同通信社）

トランプ氏はベネズエラの今後の国家運営について、「安全で適切で、法に基づく政権移行ができるまで、この国を（我々が）運営していく。法に従うことが重要だ」と強調。マドゥロ氏拘束作戦についても、「米司法当局とも連携した」と説明する。あくまでも順法・合法で、軍事力を乱暴に行使した野蛮な「侵略」とは違う点をほのめかした。

実際、拘束作戦の公開映像を見ると、マドゥロ夫妻を連行する人物は迷彩服姿の特殊部隊員ではなく、逮捕権限を持つDEA（米麻薬取締局）の職員だった。あくまでも極悪非道な首領を法の裁きにかけるためのもので、国際法に抵触する侵略ではないと強調したかったようだ。

現に米政府は2020年にマドゥロ氏を麻薬テロ共謀などの容疑で起訴しており、同じ会見に臨んだルビオ国務長官も、「5000万ドルの懸賞金がついた逃亡者だ」と訴える。

だが、どれだけ極悪人だろうが、独立国の主権を犯して侵攻し、その国の国民を殺傷し、家屋を爆撃して国家元首を“誘拐”する行為が「侵略」でないとすれば、一体いかなる行為が国際法違反の侵略に相当するのだろうか。

中国が突く“悪しき前例”、尖閣で問われる施政と抑止の実効性

ロシア外務省は3日に声明を出し、「武力による侵略行為だ」と非難。中国外交部も同日、「アメリカのこのような覇権行為は国際法に深刻に違反し、ベネズエラの主権を侵害するもの」と指摘した。ウクライナ侵略戦争が現在進行形のロシアに対しては、「自分の行為を棚に上げて、どの口が言っているのか」との国際社会の声も少なくない。

もっとも中ロにとってベネズエラは南米唯一の“盟友”で、多額の軍事・経済援助によってマドゥロ政権を支えてきただけに、今回のトランプ氏による有言実行には驚きを隠せない。

一方で、今後国際法を無視した行為を犯しても、“最大の敵”であるアメリカは文句が言えなくなった──との解釈もできる。そこでむしろ好機と捉えた中ロが「力による現状変更」を連打するのではないかとの懸念も出ている。

一部メディアではすでに、ロシアがウクライナのゼレンスキー大統領を、中国が台湾の頼清徳総統をそれぞれ拘束し、「国家反逆罪などの容疑で裁くことも許容されてしまう」との記事も飛び出している。

実際は双方とも実現は極めて困難だが、中ロはマドゥロ氏拉致を「悪しき前例」として掲げ、自国の勢力圏拡大に精を出すのではないかと見る向きもある。まさに弱肉強食の世界の再来である。

例えば「尖閣諸島」はその最右翼かもしれない。中国は以前から一方的に自国領だと主張し続け、同諸島の領海内に自国の漁船（恐らく海上民兵と呼ばれる武装船）や中国海警局（沿岸警備隊）の巡視船を侵入させ、年々その度合いを強めている。

昨年の高市早苗首相の台湾有事発言で、日中関係はいまだ険悪ムードのままだが、むしろこれに乗じて、尖閣における中国の軍事的プレゼンスを一気に高めようと画策するかもしれない。そこでいよいよ海軍艦船を、尖閣の領海内に“常駐”させる強硬策に出る可能性もある。

ただ中国にとって日米安全保障条約は気がかりだろう。アメリカはこれまで常に「尖閣も日米安全保障条約の適用範囲内」と強調し、トランプ政権も踏襲する。

だが日米安保条約第5条には「日本の施政の下にある領域」と明示され、ここで武力攻撃があった場合に限り、条約は有効で米軍出動の条件が整う。あくまでも日本が尖閣諸島の施政権を保持することが絶対条件で、中国海軍艦船が尖閣を包囲し、日本の海上保安庁の巡視船が近づけない状況が常態化すれば、「施政権」が怪しくなり、日米安保の適用外ともなりかねない。

トランプ氏は中国とのビッグ・ディールを念頭に置き、同盟国よりも自国第一主義がモットーだ。これを考えると、「日本が命を懸けて死守しない小さな無人島のために、何でアメリカが中国と交戦しなければならないのか」と思っても不思議ではない。中国はまさにここを突いてくるはずだ。

中間線を認めない中国、境界未画定の海で進む既成事実化

同じく東シナ海の「日中中間線」も、中国が一方的な解釈でゴリ押しする危険性がある。

東シナ海のEEZ（排他的経済水域）について、現状は未確定だが、日本は国際法の原則に従い、日中双方の領土から等距離のラインを暫定的に「日中中間線」とし、海洋開発などを行ってきた。

だが中国は以前から「大陸棚自然延長論」を支持し、中国大陸の土台である大陸棚（水深約200mまで）は中国の一部で、日中中間線は東シナ海の中央部ではなく、南西諸島のすぐ北で大陸棚がいきなり深く落ち込む沖縄トラフ（最大水深約2200m）に引くべきと主張する。

それでも中国は日本の出方を探っているのか、東シナ海での油田・ガス田開発の海洋プラットフォームは、日本が主張する中間線ギリギリに構築してプレッシャーをかけている。

こうした中国の海洋プラットフォームはすでに20基以上に達し、一部はヘリポートやレーダーサイト、ドローン発信基地など軍用目的が主ではないかとの疑念も出始めた。

今後中国は「大陸棚自然延長論」を前面に押し出して中間線を一方的に南方向へと押し下げ、南西諸島にかなり接近した箇所に海洋プラットフォームを構築し、近い将来はこれを根拠に領海さえ主張しかねない。

“包囲訓練”の常態化が台湾経済を締め上げる

中国の習近平国家主席は、台湾に対する軍事的圧力もこの機に乗じて、一層強める恐れがある。

特に昨年12月下旬に行われた台湾周辺での大規模軍事演習「正義使命2025」では、中国の陸海空軍と弾道ミサイルを運用するロケット軍、海警局が参加した。そして、台湾を包囲する形で7つの実弾訓練区域を設け、期間中の部外者の進入を禁止した。

台湾包囲で軍事演習を実施する中国（地図：共同通信社）

この演習で台北発着の航空機14路線のうち11路線が影響を受けた。国際線の欠航はなかったようだが、台湾は世界屈指の海上コンテナの中継基地である高雄港や、世界トップレベルの半導体メーカー、TSMCの一大拠点を抱える。

台湾経済に大打撃を与え、中国を敵視する頼政権をつぶすためにも、近々台湾包囲訓練をさらに大規模かつ長期間にわたって続けることも十分あり得るだろう。

さらに警戒すべきは、台湾が南シナ海の南沙諸島で領有する太平島、中洲島と、東沙諸島の東沙島を中国が武力占領しかねない点だろう。

この場合、島への直接攻撃は避け、海空軍を駆使してじっくりと完全封鎖し、兵糧攻め戦術で島の台湾軍守備隊を降参させる作戦を選択する可能性もある。戦闘による犠牲者を出さずに占領できれば、国際的な批判も軽く済む。

太平島は台湾本島から約1400km、東沙・中洲両島は同約400kmも離れており、補給線確保は困難だ。南シナ海における海空軍力で優位に立つ中国軍に対し、台湾軍単独ではとても対抗できないだろう。

台湾統一を画策する中国の習近平国家主席（写真：ゲッティ＝共同通信社）

ウクライナ停戦を急ぐトランプ、NATO亀裂を狙うプーチン

ヨーロッパでは、ロシアのプーチン大統領の「次の一手」が気になる。

今年2月で丸4年を迎えるウクライナ侵略戦争は、いまだ出口が見えず、アメリカが執拗に提示する和平案に、ウクライナのゼレンスキー大統領は応じようとしない。ウクライナにとって屈辱的な「曖昧で口約束の安全の保証」と「ドンバス地方の領土割譲」の2条件を受け入れることは、さすがに難しいだろう。

2025年12月28日、戦争終結の和平案について協議するトランプ米大統領（右手前）とウクライナのゼレンスキー大統領（左手前）／写真：ロイター＝共同通信社

ただ、1日でも早く停戦に持ち込みたいトランプ氏は、もしかしたら、昨年と同様にウクライナに対する軍事支援の全面停止や、スターリンクなど衛星通信の遮断、軍事情報提供のストップなどに踏み切りかねない。

ウクライナに提供される米製兵器の購入代金は、現在NATO予算で賄われているが、売却を渋ったり、米軍の強大な兵站システム（輸送、保守・点検、訓練、医療など）の利用を拒んだりするなどしてウクライナ側を揺さぶる可能性もある。

こうして最終的にゼレンスキー氏の首を無理やり縦に振らせ、ロシアに有利な条件で和平協定を締結。ベネズエラの独裁者を倒し、麻薬中毒に陥りつつあった何万人もの命を救った……という功績と併せ、トランプ氏は再びノーベル平和賞受賞の皮算用をするだろう。

この裏で、「アメリカ主導のベネズエラ復興をロシアが邪魔しないと確約すれば、見返りにアメリカは力ずくでもウクライナに停戦協定を承諾させる」という、トランプ、プーチン両氏の“密約”が交わされたとしても不思議ではない。

トランプ氏の「悪しき前例」を見て、ロシアのプーチン大統領はどう動くか（©Mikhail Metzel／Kremlin Pool／Planet Pix via ZUMA Press Wire／共同通信イメージズ）

ただしこれは、NATO加盟の欧州諸国の、アメリカに対する不信感をさらに助長する結果をもたらすはず。最悪の場合、アメリカのNATO脱退、あるいは「NATOの軍事機構部分からの離脱」を決意することもあり得るだろう。NATOには参加するものの、軍事活動には加わらないという方針だ。実際フランスが1966〜2009年にこのスタンスを取った。

これはプーチン氏が望んでいた、宿敵・NATOの瓦解である。

この場合、NATO内の亀裂をさらに深くするため、ロシアはあえて「スバウキ回廊」「バルト三国」への軍事挑発を行うのではないかとの見立てもある。NATO第5条の集団的自衛権を発動し、反撃を求める欧州側と、そもそも欧州での紛争に関わり合いたくないと考えるトランプ政権との間の、内部対立を煽る作戦である。

ポーランド北東部スバウキ回廊周辺の丘陵（写真：共同通信社）

具体的には、ロシアの同盟国・ベラルーシと、バルト海に面するロシアの飛び地・カリーニングラードとを隔てるスバウキ回廊（直線距離で約60km。ポーランドとバルト三国のリトアニアとを陸路で結ぶ隘路でもある）やバルト三国を舞台に、戦闘機やドローンによる領空侵犯や国境警備兵の越境行為、事故を装ったミサイルや大砲の越境着弾などを今以上に頻発させるのである。

スバウキ回廊（提供元：共同通信社）

石油利権と国家再建──米国が踏み込むほど深くなる沼

ベネズエラ侵攻後の会見でトランプ氏は「安全で快適かつ賢明な政権移行が完了するまで、我々が国（ベネズエラ）を運営する」と強調。同時に「地上部隊の派遣を恐れてはいない」とも言及し、米陸軍や海兵隊の投入も示唆した。

2026年1月3日、米フロリダ州の私邸で記者会見するトランプ大統領。米軍によるベネズエラのマドゥロ大統領拘束を正当化し、政権移行まで米国がベネズエラを「運営する」と表明した（写真：ロイター＝共同通信社）

直後にルビオ氏は「方向性を管理するということだ」と軌道修正し、アメリカによる直接統治ではないと火消しに回ったが、恐らくトランプ氏の頭の中では、1989年に同じ共和党のブッシュ大統領（当時）が強行した、パナマ侵攻の成功例があるのかもしれない。

あるいは第2次大戦終結後、日本を占領した連合軍（事実上米軍）のGHQ（連合国軍最高司令官総司令部）が、日本を間接統治したような立て付けを想像しているのではないかとの声もある。

マドゥロ氏の側近として政権を担っていたロドリゲス副大統領が、憲法の規定に従い、ベネズエラの暫定大統領に昇格し、当初はアメリカとの対決姿勢をあらわにした。

ところが、置かれた立場を理解したのか、すぐに態度を軟化させ、SNSに「アメリカとベネズエラがバランスの取れた、互いに尊敬し合う関係に向けて進むことが最優先だ」と投稿し、アメリカに対して敵意がないことを訴えた。

ベネズエラの暫定大統領に正式就任したロドリゲス氏（写真：ロイター＝共同通信社）

また1月5日報道のAP通信によれば、大統領専用機内で記者団の質問に応じたトランプ氏は、「（ベネズエラの）新政府樹立のため、すぐに選挙をするのではなく、マドゥロ政権に残る関係者と協力し、麻薬取引の取り締まりや石油産業の再編・再建を優先したい」とコメントしたという。

やはり最大のねらいが、世界最大の埋蔵量を誇る石油の利権確保であることをほのめかした。

だが、トランプ氏が楽観視するほど、新生ベネズエラが親米国家として順調な滑り出しを見せるとは到底思えない。面積は約93万平方kmで、日本の約2.5倍もあり、人口も約2800万人（2023年。『データブック・オブ・ザ・ワールド2025年』より）に達する。

加えて、独裁者のマドゥロ氏が突然消えたため、政権内部には力の空白が生まれているはずだ。しかも副大統領でカリスマ性にも欠けるロドリゲス氏が「ひょうたんから駒」で後釜につき、快く思わない人間が政権内には必ずいる。

これに実力部隊を握る軍部や治安組織、政権と太いパイプを持つ麻薬組織や反政府ゲリラなどが、権力奪取を狙って実力行使に動く恐れも十分あり、内戦に陥るかもしれない。

こうなればトランプ氏にとって、石油利権どころの話ではなく、米軍地上部隊の派遣へと発展し、泥沼の戦争へと足を引きずり込まれかねない。

中間選挙を念頭に一打逆転を探るトランプ氏だが…

一連のトランプ氏の政治行動は、すべて2026年11月の中間選挙対策と考えていい。米連邦議会の下院の全議席と、上院の全議席の3分の1が改選される一大イベントである。

ここでトランプ氏率いる共和党が、上下両院でともに全議席の過半数を握られなければ、トランプ氏の大統領としての威厳は大幅に低下し、2028年11月の次期大統領選挙までの2年間は、「レイムダック（実力のない権力者）」として、余生を過ごすことになる。

支持率低迷に悩むトランプ氏にとって、ベネズエラ攻撃は一打逆転を狙った“政治ショー”の側面もあったのではないか。

麻薬密輸の元凶・マドゥロ氏を拘束して法で裁き、世界最大の埋蔵量を誇るベネスエラの石油インフラを復旧させれば、米国内のガソリン価格の大幅低減も期待できる。トランプ氏の支持母体「MAGA（アメリカを再び偉大な国に）」の有権者に対するアピールは絶大だ。

1月5日に英ロイターが行った世論調査では、ベネズエラ攻撃を「支持する」が33％、「支持しない」が34％と拮抗。だが、アメリカがベネズエラに深く関与することに「懸念する」が72％に上り、共和党支持層に限っても54％が懸念を表明している。

MAGAの岩盤支持層は、「とにかくアメリカは海外ではなく、国内に目を向けるべき」が基本理念。これを考えると、最近のトランプ氏の戦略は、昨年のイラン・ナイジェリア攻撃、そして今年のベネズエラ攻撃という具合に、むしろ「世界の警察官」への復活を想像させる振る舞いが少なくない。これはMAGAにとっては矛盾した戦略とも言える。

ベネズエラ情勢も、好転する保証など一切ない。こうなるとMAGAの離反も想像に難くなく、トランプ陣営はますます苦戦を強いられそうだ。

中ロ両国は、この矛盾を突いてトランプ政権にあの手この手で揺さぶりをかけてくる可能性が高い。その時、米中間選挙で好成績を叩き出したいトランプ氏が、中ロに対して、通常では考えられないような大幅譲歩（バーゲン・セール）を行う懸念もあるだけに、日本を含む同盟国にとっても予断を許さない局面が続く。

筆者：深川 孝行