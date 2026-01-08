《暴徒に襲われて死者が出ることも…》日本の敗戦後、中国にいた銀行員たちの「引き揚げの実態」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

営業継続と引き揚げ：中国本土

中国からの鮮銀行員と家族の引き揚げは、ほとんどが各地の日本人引き揚げ団に組み込まれた。国共内戦の間隙を縫いながらも、引き揚げは比較的円滑だった。それでも内陸からの日本人引き揚げ団は、帰国船出発地の港に着くまでに、暴徒に襲われて盗難に遭い死者が出ることもあった。

中国からの鮮銀関係者は早い場合で1945年9月下旬（鄭州支店）に、その他もほとんど翌46年3月までには帰国の途についている。接収作業の遅れた北京支店は同年5月、青島支店は7月、済南支店での現金紛失の責任をとって1人残留した支配人の八浪嘉一も1947年9月に中国を離れて帰国した。

鮮銀青島支店の行員・家族引き揚げの様子を、支配人・安藤直明が書き残している（安藤直明『外地勤務』）。

青島では1945年12月中旬から、米海軍の揚陸艦（輸送用艦艇）で博多などに向かった。青島は港町であり日本人引き揚げ団の出発地の1つでもあったので、鮮銀の内陸店舗の行員・家族も、46年1月中頃から青島に集まってきた。ただし国共内戦の影響で鉄道が寸断・破壊されていたため運がよければトラックで、そうでない場合は老いも幼きも1ヵ月ほどかけて徒歩でやってくる。もちろん暴徒を防ぐ手立てなどない。疲労や栄養失調で亡くなる人も出た。

中国側は青島で引き揚げ者用の収容所を用意していた。しかしこれが粗末な作りで衛生的にも問題があったので、青島支店では行員舎宅で行員・家族を受け入れた。

青島支店の行員26名とその家族は、1945年12月から翌年7月まで10回に分かれて引き揚げた。この順番は女子行員と年配者を優先し、各回には役席者などを引率者として付けた。引き揚げ船に乗る際に荷物は制限されたが、着衣は不問だった。そこで下着や外套を、無理矢理何枚も重ね着するような珍事があちらこちらで見られた。

この間に重慶から国府軍の憲兵が青島に派遣される。この憲兵が横柄で、日本人が欠礼すると土下座しろと命令する。しかし「戦争中日本の憲兵が中国人に対して惨酷なことをしたのに対する報復だから、仕方がないとあきらめて居た人が多かった」（前掲書）。

京城の鮮銀本店と朝鮮南部の支店は1945年10月に新体制に移り、日本の各支店もその年の9月末には閉鎖されていた。しかし鮮銀青島支店は横浜正金銀行青島支店と共に、接収する国府軍の意向もあり1946年4月6日まで、少しずつ行員を日本に帰国させながら営業を続けた。営業と言っても閉鎖間近の銀行に預金する人などいないので、できることと言えば預金払い出し、貸金庫の解約や手形や小切手の決済事務ぐらいしかなかったと思われる。しかしこれが「国府軍の意向」だったことが、帰国後に意外な効果を生む。

もっとも通勤も安全ではなく、ひったくりに遭って犯人を追い駆けると、周囲の中国人が犯人を逃がすために被害者を取り囲む、ということもあった。

安藤たち鮮銀行員・家族最後の5人は、青島出港の最終引き揚げ船（米海軍揚陸艦）に、日本領事館関係者らと共に乗船した。博多港に入ってから、引き揚げ者にコレラ発生の疑いが出て下船が延期となり、船を降りたのは1946年7月15日だった。

帰国した安藤が見た終戦後の日本は、予想通りのこともあればそうでないこともあった。彼は以下のように述べている。「人々の心の冷たさを意外に多く感ぜしめられた数々の事実は我々の想像外であって、国敗れて山河ありと云うが、人情地に落ちたのを痛感せずには居られなかった。しかし当時の日本人には他人のことなど考える余裕は全然なかったことを後日になって知ったのである」（前掲書）。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」