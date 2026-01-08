谷川俊太郎が北軽井沢で「夢遊病的に書いた」…若き日の名作に隠された「創作秘話」

現代の「国民的詩人」と呼ばれ、2024年11月に92歳の生涯を閉じた谷川俊太郎。その作品はなぜ、広く受け入れられているのか。難解ではない現代詩、平明であることを基調とする谷川の作品は、現代詩への問い、あるいは詩とは何か、ことばとは何か、というさらに高次の問いになっている。

谷川の作品をこよなく愛した日本語学者が、様々な角度から観察し、分析した、光文社新書『谷川俊太郎の日本語』。刊行を記念し、「第一章 音の詩人――耳をすまして音をきく」より一部を公開する。

ソネット形式なのに韻をふまない

1953年12月に、『二十億光年の孤独』に続く谷川俊太郎の第二詩集『62のソネット』（東京創元社）が刊行されます。タイトルページの裏には、「一九五二年春から／一九五三年秋」と印刷されているので、その頃につくられた作品であることがわかります。

「ソネット（sonnet）」は、イタリアで始まり、イタリアの詩人ペトラルカ（1304〜1374）やイングランドの劇作家・詩人のシェークスピア（1564〜1616）などがさかんに書いた、14行から成る押韻詩です。

先に述べたように、日本語で韻をふむことは難しいので、『62のソネット』に収められている作品は、韻をふんでいません。ですから、厳密な意味ではソネットではないことになります。

しかし、日本語の詩で韻をふむことが困難だとすれば、日本語の「ソネット」は「韻をふまない14行詩」とみればいいのかもしれません。『62のソネット』に収められている作品は４行、４行、３行、３行の四連、合計14行でできています。

日本語で定型詩をつくる試みは、明治時代にさまざまに試みられ、明治15（1882）年には『新体詩抄』が刊行されています。

また太平洋戦争中の昭和17（1942）年には、日本語による定型押韻詩を試みる「マチネ・ポエティク」と呼ばれる文学運動が、加藤周一、中村真一郎、福永武彦、窪田啓作、原條あき子らが中心となって行なわれましたが、いずれも、日本語による新しい詩型をつくりあげるまでには至りませんでした。

あふれ出る言葉にかたちを与えた

谷川俊太郎は、『62のソネット』に収めた作品について、「実際に書いたのは一〇〇ぐらいになったんじゃないかな」（『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』93頁）と述べています。

『62のソネット＋36』（2009年、集英社文庫）には、『62のソネット』には収められなかった36のソネットが収められています。谷川俊太郎は北軽井沢で「夢遊病的に書いた詩」（『ぼくはこうやつて詩を書いてきた』93頁）と述べ、「北軽井沢の自然が書かせたという側面がある」「あそこにいると、ことばがいくらでも出てきた」（同前）と述べています。

そして「なんか、ことばがずらずらずらずらといくらでも出てくるんですよね。このまま書いていると、もうのべつ垂れ流しみたいになっちゃうぞ、なんか切らなきゃいけないっていうので、ソネット形式をもってきたんです。そんな記憶がありますね」（同前）と述べています。

この谷川俊太郎のことばをそのまま正直に受け取ると、ソネット形式は、なんとなく選んだように聞こえてしまうかもしれません。しかし、おそらくそうではなく、谷川俊太郎は、いろいろな試みがなされ、それが必ずしもうまくいかなかったことを知っていたはずです。そして、あふれでてくることばに詩としてのかたちを与えるために、ソネット形式を選んだのでしょう。

意識の表層ではなく深層から生まれ出る言葉

谷川俊太郎は『62のソネット＋36』の「あとがき」で、「二十代の始めに書いたものが、半世紀をへて今も読み継がれているのは、作者にとって嬉しいことであると同時に、不思議なことのようにも感じられる。もしかすると作者の私が気づいていない良さが、これらの詩にはあるのかもしれないと思って、今回は九十八篇すべてを英訳とともに出してもらうことにした」と述べています。

詩の「良さ」を探るために英訳をしてもらう。さすが、谷川俊太郎！

そして「これらのソネット群を成立させている言語が、意識の表層よりもその深層から生まれていることで、語と語の関係にある種の音楽性を獲得していることも魅力のひとつかと思う」と述べています。

英語でも日本語でも、「良さ」が保たれているとすれば、それは個別的な言語を超えた「良さ」ということになります。それを谷川俊太郎は、「意識の表層よりもその深層から生まれている」と表現しているのでしょう。ユングの集合的無意識のような感じでしょうか。

筆者は、それと同時に「語と語の関係にある種の音楽性を獲得している」と述べていることに注目したいと思います。

ことばの中にある「言語を超えた音楽性」

伊藤比呂美と谷川俊太郎との対談集『ららら星のかなた』の中で、伊藤比呂美が「谷川さん、前にお話ししたとき、『詩とは詩情（ポエジー）であって、一番詩情を感じるものは音楽』だと仰ってましたね」と言うと、谷川俊太郎は「そうだね。音楽とか自然とか、ことばが含まれていないものに詩情を感じて、それを一生懸命ことばにしようと頑張ってるけど、なかなか難しい」（121頁）と述べています。

言語学的に考えるならば、英語と日本語とでは使っている音が異なります。ですから、「語と語の関係」が「ある種の音楽性を獲得している」といった場合、それは日本語なら日本語でのこと、英語なら英語でのこと、というように個別的な言語内部のことになります。

したがって、「意識の表層よりもその深層から生まれている」というのは、言語を超えた普遍的な話で、「語と語の関係」が「ある種の音楽性を獲得している」のは、個別的な言語内の話で、実は前者と後者とは話がつながらないように思われます。つまり、ここで谷川俊太郎が述べていることはわかりやすくはありません。

しかし「ある種の音楽性」が気になります。谷川俊太郎は、自然が書かせたような「いくらでも出てくる」ことばの中に、言語を超えた音楽性がある、とみているのかもしれません。

言語を超えて感じる「普遍的な音」

谷川俊太郎には『モーツァルトを聴く人』（1995年、小学館）という詩集がありますが、谷川俊太郎による自作朗読とモーツァルトの曲を収録したCDが附録されています。

また、音楽への興味についてはいろいろなところで語っています。

谷川俊太郎は日本を代表する現代音楽家、武満徹とずっと親交を続けていました。谷川俊太郎の息子の谷川賢作は「祖父の時代からある別荘とほど近い場所に、武満家の別荘があって子ども同士よく遊びました。武満家には音楽家もたくさん遊びに来ていて、大人たちは音楽や文学談義に花を咲かせていましたね」（『ｐｅｎ』通巻542号、45頁）と述べています。

モーツァルトの作品の良さが、世界中の人にわかるのだとすれば、音楽の中には世界中の人がいいと思う「何か」があることになります。そう考えなければ、西洋でうまれた音楽を日本で楽しむことはできないことになります。音楽で使う音は、特定の言語が使う音ではありません。そういう意味合いにおいて、音楽で使う音は普遍的な音といってもいいのかもしれません。

谷川俊太郎が『62のソネット』について述べた「ある種の音楽性」は、「言語を超えた音楽性」というよりも、さらに普遍的な、たとえていうならば、モーツァルトの作品を聴いた時に感じるような良さ＝音楽性のようなもの、「普遍的な音」のようなものかもしれません。それを抜き出したり、説明したりすることはとても難しそうです。

