高市首相が対策に躍起になるなか…！カンボジア詐欺組織の黒幕「プリンスグループ」が日本で開いた「一大イベント」

日本国内で猛威を振るう匿名・流動型犯罪グループ、通称「トクリュウ」。実行役が手を染める特殊詐欺や強盗の背後には、海外に拠点を置き、莫大な資金を吸い上げる巨大な指示役が存在する。その「元締め」とも目される組織に対し、2025年10月、米国政府が動いた。組織の名は『プリンス・ホールディング・グループ』（以下、プリンス・グループ）。カンボジアを拠点とする巨大財閥である。

米国財務省と司法省は、同グループを「多国籍犯罪組織」と認定。人身売買、監禁、拷問、そして投資詐欺を産業規模で行っていたとして、グループ総帥の陳志（チェン・ジー、38歳）会長らを起訴した。

米国が「多国籍犯罪組織」と断じたこの巨大財閥と、日本の外交当局との間には接点があった。前編記事『米国が「トクリュウの元締め」と認定…！カンボジア巨大財閥「プリンスグループ」の”広告塔”にされた日本政府要人』で詳報したように、駐カンボジア日本大使が同グループの関連施設を視察していたのである。

プリンス・グループが日本で開いたイベント

だが、この「情報力の欠如」が招いた事態は、カンボジア国内の話にとどまらない。プリンス・グループは日本国内にも浸透を図っていたのだ。

その象徴的な出来事が、大使視察の前年、2022年12月8日に東京・白金の「八芳園」で開かれたイベントだ。

「カンボジア太子地産グループ東京発表会」と銘打たれたこのイベントには、日本の投資家や経営者が多数招かれた。主催はプリンス・グループの不動産会社であるプリンス・リアル・エステート・グループ。会場には王冠のロゴマークが並び、日本の投資家にカンボジアの不動産購入を呼びかけた。

このイベントに参加したコンサル会社の経営者は、当時の様子をこう証言する。

「会場にはプリンス・グループの幹部らしき人物が何人もいました。登壇して熱弁を振るっていたのは、『太子国際地産』のCEOを名乗る王碰棠（ワン・ユータン）という男です。会場にいたプリンス・グループの幹部の中に、一人若造がいたのですが、今思うとその若造はチェン・ジー会長だったかもしれません」

ワンは11月4日、台湾当局にマネーロンダリング容疑で逮捕されている。

日本の「権威」を利用した

このイベントで重要な役割を果たしたのが、一般社団法人「日本カンボジア協会」だ。元駐カンボジア大使が会長を務め、理事には元外相や元警察庁長官が名を連ねる由緒ある団体である。そして協会の事務局長がイベントに登壇し、講演を行っていた。犯罪組織が、日本の「権威」を利用し、信用を調達していた構図が浮かび上がる。

現代ビジネス編集部では外務省に対し、この視察の経緯と認識を問う質問状を送付した。これに対して外務省大臣官房報道課から以下のような回答があった。

「2023年7月25日、植野大使をはじめとする大使館員がプリンス・ホロロジー職業訓練センターを訪問したことは事実です」

事実関係を認めた上で、こう続く。

「当該センターは、当時、カンボジアにおける職業訓練の好例とされていたことから、実際の職業訓練の様子を視察するために大使及び大使館員が同センターを訪問したものであり、そのことをもってプリンス・グループ全体の活動を後押ししたことになるとは考えておりません。本年10 月、同グループに対しては米国等が制裁の対象に指定し、その後、各国において関係者への捜査も進んでいると承知しています。在カンボジア日本国大使館では、現在、同グループとの接触は一切行っておりません」

外務省は関係断絶を強調するが、足元を見れば、こうした海外に拠点を置く詐欺グループが関与する被害は拡大の一途をたどっている。

高市早苗首相も危機感を募らせている

現在、日本国内ではSNS型投資詐欺やロマンス詐欺の被害が激増している。その被害額は年間で数千億円に上るとも言われ、詐欺によって巨額な国民の財産が海外へ流出しており、その額は右肩上がりに急増しているのが現状だ。

このような状況を政府は極めて深刻に受け止めている。

「12月末、高市首相が『特殊詐欺が激増し国富が流出している。どうして止められないのだ。しっかり対応してくれ』と叱責に近い指示を内閣官房に出し、内閣官房から指示を受けた各省庁担当部署は大騒ぎになった」（自民党関係者）

特殊詐欺は、首相が「国富流出」と危機感を募らせる、という次元まで達しているのである。

首相までもが対策に躍起になっているその裏で、外交の最前線では、その詐欺の「元締め」にお墨付きを与えてしまっていた。大使館まで小道具として使うしたたかさ。国際”トクリュウ”はそのくらい手ごわい相手ということなのだ。

こちらもあわせて読む『ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」』

【あわせて読む】ラオスの「少女売春ホテル」に潜入取材…！部屋には「10代の少女」がズラリ…殺到する日本人小児性愛者の「正体」と彼らの「呆れた言い分」