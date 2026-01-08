日本だけ難民認定率2.2％という異常値...「不法滞在者」が生まれる仕組みとは？

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

厳しすぎる日本の難民認定基準

難民条約の批准国である日本は、迫害から逃れた人を難民として受け入れる義務を負う。しかし、日本の難民認定基準はほかの先進国に比べて厳しい。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の統計によると、2024年では米国が難民として認定し、定住することを認めたのは約3万5000人、申請者全体に対する認定率は57・7％だ。英国は約3万7000人で認定率は42・4％、ドイツは約4万1000人で15・6％などとなっている。これに対して、日本は190人とけた違いに少ない。認定率はわずか2・2％だ。

日本の入管庁は、難民として逃れてきた人に対して、迫害された証拠となる写真や書類など物的な証拠の提出を求めたり、時系列、地名などの説明を細かく求めたりしている。しかし、実際に迫害された人は、着の身着のままのような状態で逃げてくる人も多く、迫害のトラウマから細かい状況を覚えていない人も多い。このため、UNHCRは「難民認定基準ハンドブック」で、迫害状況についての本人の説明が全体として整合性があり、国の政治状況などとも整合していれば、物的証拠がなくても難民認定するべきだと記している。だが入管庁の認定基準はこれに沿っていないのだ。

弁護士が立ち会えない難民審査

難民申請者の言い分が保障される環境もない。審査には弁護士なども立ち会えない仕組みだ。不認定の結果が下され、これに不服を申し立てると「不服審査」として難民審査参与員の意見を聞いた上で法務相が裁決することになる。参与員は元外交官や元検事などで、国際的に確立した難民審査のための考え方を理解していない場合も多い。

しかも人選は入管庁が行い、だれに何件を依頼するかも入管庁が差配している。2021年の場合、不服審査の案件は6741件で参与員104人が審査した。しかし、そのうち約6割にあたる3915件は参与員12人で構成する「臨時班」が、書類審査だけで不認定と判断した。面接による審査がなされたのは全体の1割にあたる720件にすぎず、「難民である」と認められたのはわずか9人。全体の0・1％にしかすぎなかった。

難民申請者には多くの場合、当初、難民申請をするための「特定活動」の在留資格が与えられ、働くこともできる。ところが、これまで述べてきたような審査手続きを経て入管庁が「この人は難民と認められない」という判断を下すと、在留資格は剥奪され、母国に退去するよう求める。

しかし、この結論に納得できない人は多い。母国に帰れば再び迫害されるおそれがあるため、帰れないという人も多い。こうした人たちは、証拠を増強したり、母国での政治状況の進展を加えて2回目の難民審査を申請することになる。日本も締結する難民条約では、33条で「逃れてきた人を迫害のおそれのある母国に帰してはならない」と定めており、日本も「迫害のおそれがある」として難民申請中の人を強制送還することは避けてきた。ただし、2024年の改正入管難民法で、難民申請3回目以降の人については強制送還できるようになった。

国際人権条約に抵触する可能性も

こうした結果、「在留資格はないものの、怖くて帰れず日本にとどまる人たち」が生まれる。これらの人たちは、入管庁が印象づけようとするような入管難民法を守らない「犯罪者」なのだろうか。難民審査の実態に踏み込むほど国際基準からかけ離れ、透明性も欠いた日本の難民認定制度の「犠牲者」としての姿が浮かび上がってくる。日弁連などが、「不法滞在者ゼロプラン」を批判するのは、こうした背景があるからだ。

難民申請者ではないものの、日本で非正規滞在ながら長期間暮らすうちに、結婚し家族ができ、生まれた子どもが中学生まで育つなどして、日本に基盤ができた人もいる。日本は、家族が一緒に暮らす権利を尊重することを定めた自由権規約や、子どもが幸せに暮らす権利を保障する子どもの権利条約を批准している。強制送還で、子どもや家族を、人道に反する過酷な状況にさらすことはこれらの国際人権条約に抵触する可能性もある。

在留資格が認められない人を「不法」と表現することには、国際的にも見直しが進んでいる。困難な状況を抱える移民や難民申請者の人権に配慮してのことだ。国連総会は1975年、国連機関で使う公文書では「不法な（illegal）」の表現を使わず「無登録（undocumented）」や「非正規（irregular）」と呼ぶよう求める決議を採択した。EU欧州議会も2009年に加盟国に対して「『不法』は極めてネガティブな意味を含む」として使用を控えるように求めている。報道機関でもAP通信は「不法移民」という言葉をニュース記事で使うことを禁じている。

