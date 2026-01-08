じつは「壁ドン」も「スカートめくり」も立派な性暴力……専門家が警鐘を鳴らす、誰もが陥る「加害者」への意外な入り口

誰もが性暴力を受けている

自治体の長も失脚する。企業のトップも、人気ラジオパーソナリティーも、元アイドルもお笑いタレントも、性欲を制御できない。それぞれの世界で成功をおさめ、地位を手にしている大人が、性加害疑惑で一切を失うニュースが2025年も後を絶たなかった。性教育問題の専門家、阿部真紀さんに話を聞いた。

取材・文＝渡邉寧久

前編記事＜グループLINEで「動画」を共有していた「ロリコン教師」たち…明るみになってきた「学校現場での性被害」の実態＞より続く。

近著『いちばんやさしい性教育 恋愛する前に知っておきたい心と体のすべて』（講談社刊）の中で阿部さんは、

「性暴力は私たちのすぐそばで起きています。実は、私は性暴力を受けたことがない人なんていないのではないかと思っています」とつづっている。その真意はこうだ。

「子どもの頃、浣腸ごっことか電気按摩とか見たことあると思います。性暴力です。この頃聞かなくなりましたが、スカートめくりも性暴力です。胸が大きくなったね、ちっちゃいね、お尻が大きいね、小さいね、ということも言葉の性暴力です。言われたことのない人、いないんじゃないでしょうか」

一時、テレビドラマの恋愛シーンの定番になっていた“壁ドン”。相手の動きを制限して、恐怖心を与え、キスを迫ったり、告白したりする場面も、よくよく考えてみれば性暴力に分類できる。

あらためて性暴力の定義を阿部さんにうかがうと、

「同意のないあらゆる性行為、性的な行為が性暴力です」と端的に定義づけし、次のように続ける。

「断りもせずに手を握ったり、頬に触れたり、髪をなでたりもダメ。痴漢にあうこと、露出狂に見舞われること、盗撮されることも性暴力になります。同意がないですからね」

同意がなくても、恋人同士と自分たちも周囲も認める関係で、十分に信頼関係ができているカップルであれば、あうんの呼吸で髪に触れたり、頬に触れたり、キスをしたりすることも考えられる。すべてに同意ありき、と規制したら、映画やテレビドラマの作り手は、さぞ頭を抱えることだろう（新しい表現を生み出せたら、それは画期的だが）。

不同意性交等罪・不同意わいせつ罪

2023年6月、「性犯罪に関する刑法等」が改正され、改正前は「強制性交等罪」だったものが「不同意性交等罪・不同意わいせつ罪」と名称変更された。

そのことの意義を阿部さんは、

「それまでは、『強制』つまり無理やりであったことを証明しない限り罪に問えなかったのが、『嫌』と言えない状況で被害にあった場合も、（中略）犯罪になりうるようになったのです」と前出の著書の中でつづっている。

「不同意性交」は、レイプのことを言いますが、被害者は10代に一番多い。加害者との関係性は、知らない人は1割でしかなく、多いのは交際相手、元交際相手、職場・アルバイト先の関係者、学校・大学の生徒・学生など。要するに顔見知りによる犯行が多いということだ。

刑事事件としてはまったく罪に問われなかったが、元民放報道記者が、ジャーナリスト志望の就活生をアルコール等で前後不覚にし、ホテルの部屋に連れ込んだ、というスキャンダルがあった。

性暴力は魂の殺人だ、と言われる。人気芸能人によって被害を受けたアナウンサーは、PTSDを発症し、職場を退社。その後、フリーアナウンサーとして活動しているが、心もとない声はSNSなどを通して直接目にするようで、「いつまでもPTSDをネタにして生きるな」とか、元気そうに笑っているだけで「詐病だ」と叩かれるという。被害者を守らずに、被害者だって悪い、抜かりがあっただろう、とあげつらう典型的な悪例だ。

阿部さんは

「周囲の人だれもが性被害にあった人には何ひとつ非がないと思うことが、性被害をへらしていくことにもつながると私は思います」と書き記し、訴えているが、被害者をさらに叩くことがあることが令和ニッポンの性理解、性認識だ。

被害者を生まないためには、自分自身が加害者にならないために、性意識を常にバージョンアップさせる必要がある。

昭和の昔のような「嫌よ嫌よも好きのうち」といういい方は令和の今には通じない。

「性的な行為をしたかったら、まず自分から聞くことです。手をつなぎたかったら、手をつないでもいいか、と聞く。キスしたかったら、キスしてもいい？ と聞くわけです」と阿部さん。その流れで考えれば、セックスをしてもいいか、ということの確認も必須になる。

とはいえ実際問題、これまで都度「セックスをしていい？」と確認することなく生きてきた40代50代60代が、いきなり「セックスしてもいい？」と尋ねることができるのだろうか。うまく想像できない。

対等な関係であることの大切さ

阿部さんが続ける。

「なかには勘違いしている人がいて、『いいよね』と確認して嫌だと言わなかったから同意したじゃないかという人がいる。『今は嫌だ』と伝えたら、『わかった。やめる』と言えることが前提にある。お互いに『嫌だ』と言え合える関係こそが、対等な関係だと思います」

対等な関係ではない状況で事件めいたことは起こる。自分の社会的地位、業界的地位をひけらかして、仕事先の関係者に迫るケース。女性教諭による男子生徒への性的関係。親から子への関係強要。

「年齢が上の人の考えを変えるのは難しい。でも子どもから変えていくことはできる」と阿部さんは、10年後、20年後の社会変化に期待し、自らの取り組みを強化する。

「昔は子どもへの性教育をしたがらない保護者が多くいましたが、最近では、問題意識を持つ保護者の中には、正しい性教育をしておかないと子どもが危ないんだ、という考えの方も増えていて、その手のサイトや本も出ています。私が書いた『いちばんやさしい性教育』も、メインターゲットは10代の女性と保護者ですが、親子でも、男性にも読んでほしいですね」

性知識に関する意識改革の重要性を阿部さんが解く中で、その説明の中に台湾という地域が登場する。

「アジアの性教育の“先進国”って台湾なんですよ、こういう分野で。教育がしっかりしていて、家庭内暴力防止法について年間4時間、性暴力防止法で年間4時間、ジェンダー平等法で各学期4時間。3つの法律で毎年20時間の教育を受けているんです。台湾はすごいことをやっています。進んでいます」

要するに、大切なことは教育にあるということ。いつの時代もそれは変わらない。

大陸の猛威にさらされつつも、よいより未来に向け、教育資源投下を惜しまない台湾。日本人も大いに見習うべき教育システムである。

【こちらも読む】『「胸の大きい女性のための下着」が相次ぐトラブルに…セクハラや嫌がらせに対する「20代女子」の本音』

【阿部真紀 プロフィール】

認定NPO法人エンパワメントかながわ理事長 NPO法人デートDV防止全国ネットワーク代表理事。1961年神奈川生まれ。1999年よりCAP（米国発子どものための暴力防止プログラム）スペシャリスト。2004年、エンパワメントかながわを設立し、デートDV予防プログラムの開発の普及に携わる。学校教育現場などへのプログラム提供は、2025年夏で1万回を超えた。

【こちらも読む】「胸の大きい女性のための下着」が相次ぐトラブルに…セクハラや嫌がらせに対する「20代女子」の本音