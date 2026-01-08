秋にサンマが食べたくなるのは「日本人のDNAに刻まれているから」!?…サンマが背負う「他の魚にはない需要」とは

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第32回

『「イワシ並みに小さい割に高い」にもかかわらず売れ続ける…庶民の秋の味覚「サンマ」が日本人にとって“特別な魚”であるワケ』より続く。

サンマはサバ・イワシで代替できるか

サンマの価値観について小谷さんは、サバやイワシには通用しないという。なぜなら「サバの旬を知っている消費者はほとんどおらず、年間を通じて生鮮物が店頭に並んでいるほか、塩干コーナーでも、ノルウェー産や国産の塩サバがフィレ（三枚おろし）の状態で並んでいる。店頭に並んでいる生鮮のサバは、500グラム前後が中心で、産地（漁港）では、このサイズを生鮮用の中心規格に据えており、仕入れ側もこのサイズを中心に仕入れるため、それ以下の小サバは流通に乗らず、消費者の目に入らない」という。

生鮮・塩干物サバは、国内の豊漁・不漁のほか、獲れるサバの大きさが小型ばかりであっても、ノルウェー産をはじめとした輸入物が幅を利かせているため、そちらへシフトすれば国産サバは必要なし、というわけだ。その点で、サンマと供給事情は大きく違っている。

それではイワシのほうはどうか。小谷さんは、「1尾当たりのサイズと価格は、サンマのように、塩焼きができるかどうかといった基準は通用しない。1尾丸ごとで塩焼きした場合、サンマは100グラムの1尾が198円だったとして、イワシの場合、100グラムサイズがあまり流通していないため、単純な比較はできないが、仮に1尾70〜80グラムのイワシに百何十円といった売価を付けても、サンマのようには売れない。それは塩焼き用の魚として、イワシの価値がサンマに遠く及ばないためだ」と説明する。

食卓にイワシの塩焼きが1尾、皿に盛られたときと、サンマの塩焼き1尾では、さすがにイワシのほうが見劣りしてしまうだろう。小谷さんは、そうした状況を思い浮かべ、「きっと食卓に集まった家族からは『え〜今日はイワシなの〜』と、残念がる声が漏れることは間違いないのではないか。それは主婦が最も嫌がる家族の反応である」と語る。

日本人の特別な“サンマの消費願望”

このように、1尾100グラムほどの小さいサンマは、イワシやサバと違って、季節物としての根強い人気から、生産・流通し、消費される。ほかの大衆魚にはない需要がある点について小谷さんは、「サンマの旬が、秋にメディアで盛んに取り上げられるほど明確であるほか、季節感があって1人1尾食べられ、小さくて細くても食卓の一品として出すことができる。サンマの消費願望は、日本人のDNAに組み込まれ、郷愁を覚えることに起因しており、それがイワシやサバとは違った価値を生み出している」とみる。

小谷さんの説明を裏付けるように、豊洲市場では不漁でもサンマは秋の目玉的な存在であり続けている。同市場でサンマを取引する卸会社の競り人は、筆者のインタビューに対し、こう語った。

「築地時代、サンマの豊漁時には、かなり大ぶりで脂が乗ったサンマだけを集荷し、仲卸やスーパーなどに卸売していた。しかし今は、そのころ缶詰用に回されていたサイズしか獲れないから、近年のサンマは必ずしもおすすめできる魚ではないのだが、それでも秋の旬の味覚には違いない。消費者も秋になれば、やはりサンマを食べたいと思う。それを感じたスーパーのバイヤーや鮮魚専門店は、日々水揚げされたサンマのうち、できるだけ大きなサイズを仕入れようとする。決して昔のような安値ではないが、大きさと価格のバランスを考えて取引に臨んでいるため、われわれも日々、漁港の水揚げ状況をにらみながら、水揚げされたサンマのうち、できるだけ大きなサンマを産地から呼び、小売りサイドへ流す。それが競り人としての役割だ」

豊洲市場に限った話ではないが、近年、魚の旬が忘れられようとしている。冷凍技術の向上や養殖漁業の発展などにより、いつでも同じ魚が食べられるのは、消費者にとってありがたいことだが、その一方で、秋のサンマのように季節感・旬を感じられる機会を減らすことになり、それが魚離れの要因にもなっているのだ。

『日本人の味覚「サンマ・スルメイカ・サケ」が全て"顕著な不漁”…窮状打開のために水産庁が示した「マルチパーパス漁船」の可能性』へ続く。

【国産の魚はどこへ消えたか？】

【目次】

第一章 減り続ける日本の魚

〇漁業生産、過去最低を更新中〇世界は増加傾向だが天然魚は頭打 〇日本漁業、水揚げ１位はマイワシ etc.

第二章 獲っても食べない国産魚

〇今の魚の自給率は半分近く 〇スーパーの台頭が魚離れの原因か 〇マグロやアジの開きも安さ重視 etc.

第三章 日本一の魚を食べない理由

〇マイワシが魚の餌ではもったいない 〇マイワシの流通阻む100グラムの壁 〇職人からも調理が敬遠される etc.

第四章 消費の主役は外国魚

〇伝統・郷土料理にもノルウェー産 〇ノルウェーに漁港がない理由 〇アフリカ諸国で人気、日本産のサバ etc.

第五章 秋の味覚はいつ復活するのか

〇豊漁には程遠い推定資源量 〇サンマ漁業関係者の苦境 〇マグロ漁やイカ漁へ挑戦 etc.

第六章 揺れ動く日本のマグロ事情

〇「大間まぐろ」がほかの追随を許さない理由とは 〇マグロ管理の甘さを露呈、国の対応急務 etc.

第七章 強化される内外のマグロ管理

〇日本周辺のマグロ、一時は最低水準に 〇流通の主役・普及品のメバチマグロ

第八章 マグロ人気に陰り・サーモンが台頭

〇当初は「日本では無理」と門前払い 〇回転寿司やスーパーのマグロはおいしいか etc.

第九章 おいしいマグロが食べたい！

〇冷凍マグロのおいしい解凍法とは 〇血合いには赤身の100倍のセレノネインが etc.

第十章 大衆魚の利用が水産業復権のカギ

〇獲れる魚を食べられるように 〇小サバのうまい食べ方とは？etc.

第十一章 漁師の減少を食い止めよう

〇10年前の３割減 〇各地で続々、女性漁師が誕生etc.

【つづきを読む】日本人の味覚「サンマ・スルメイカ・サケ」が全て”顕著な不漁”…窮状打開のために水産庁が示した「マルチパーパス漁船」の可能性