昭和天皇の「一言」が戦争を終結に導いた…50年仕えた侍従が語った、日本国民を救った昭和天皇の”勇姿”

宮内庁は昨年にインスタグラムを開設し、本年4月からはYouTubeも始動した。SNSにより人々の皇室との接点は格段に増えたが、我々が触れられるのは画面越しの“表層”に過ぎない。いつの時代も、皇室という厚い帳の奥にある人間としての素顔を知り得るのは、苦楽を共にする限られた側近のみである。

かつて、そんな閉ざされた聖域で、昭和天皇の“影”のように50年間を過ごした侍従、入江相政。彼がその目に焼き付けたのは穏やかな日常だけではなく、激動の時代に翻弄されながらも国を背負い続けた陛下のありのままの姿だ。「週刊現代」1985年1月9日号より再編集して、昭和天皇の実像をお届けする。

第２回

昭和天皇の意向に沿わない日華事変の開始

文化勲章が橘の花をかたどっているのは、陛下の御発想である。この勲章の意匠は、はじめ桜だった。陛下はめったにそういうことはおっしゃらないのだけれど、そのとき、「桜は日本の国花だから、この意匠を考えたのだろうが、桜はまことにはかなく散ってしまう花である。『3日見ぬ間の桜』とは咲くことにも散ることにも、この花の姿をたとえている。文化上の業績は、そのようにはかないものであってはならない。もっと永劫の生命を象徴するものでなければならない」とおっしゃった。

二・二六事件直後の広田弘毅内閣のときのことである。日本が軍国主義への傾斜を強めていたとき、こうしたご発言があったのは、私にはひどく印象的であった。毎年、文化勲章の伝達式に陪侍するたびに、私はこの制定の経緯を思い出す。

しかし、陛下の御心とは反対に、昭和12年7月7日、日華事変がはじまった。

「もうゴルフはしないからゴルフ場の手入れはしないように」

陛下はさりげなくおっしゃった。やがてフェアウェイだったところから、ホタルブクロやカワラナデシコが伸びてきて、花をつけた。

「刈りさえしなければ、こんな花も咲いてくれる」

これが陛下と野の草とが、深く堅く結ばれた瞬間と思われる。そのころ陛下には、野の草に愛の目をお注ぎになるのが、心のおなぐさめであった。

拡大する戦線

日華事変はとめどなく拡大していった。口には不拡大方針を唱えながら、実相は、それとは正反対の道を辿っていった。ある日、平沼騏一郎総理が拝謁に出た。私は総理を御学問所へ案内した。普通は、何を申し上げているのか、陛下が何をおっしゃっているのか、まったくわからないが、その日の陛下は大きなお声で、激しいお調子だった。

総理の声はまったく聞こえない。2時間もそれがつづいた。やがて総理が下ってきた。フロックコートに身を包んだ総理は、まるで蒸し風呂から出てきたようだった。総理はその後間もなく「国際情勢は複雑怪奇」と称して、総辞職した。

日独伊三国防共協定から、さらに飛躍して三国軍事同盟にまで推し進めようとする気運が高まったころのことである。軍部は戦争必至と強硬論を唱え、政府は次第に軍部の圧力に屈していった。陛下はそれに危惧の念をお持ちになっていたのに相違ない。

そのうちに御前会議というものが、しばしば催されるようになった。それらの内容については、一侍従たる私は関知しないところであるが、総理も陸軍大臣も参謀総長も、一人一人御前に出たのでは、みんな陛下にやっつけられてしまう。そこで御前会議という様式を考えついたものと思われる。そこでは陛下はまったくただのオブザーバーに過ぎない。これは私の想像だが、このようにして事態は推し進められていったような気がする。

「どうしようかというのなら、戦争を止めたらよかろう。」

昭和16年12月8日、とうとう戦争になってしまった。よくいわれる、終戦の際、あれだけの力をお示しになった陛下がどうして開戦をお止めになれなかったのか、と。開戦のときは、総理以下各閣僚、参謀総長、軍令部総長すべて健在で、その機能も完全に働いている。ご信任になったこれらの人たちが戦争を決定すれば、立憲君主たる陛下はどうすることもおできにならない。

思い返してみると、このころの陛下のお悩みは大変なものだった。国全体が、国民のすべてが、底知れぬ淵にひきずり込まれかけるのを、陛下は必死となってくい止めようとしてくださった。しかし、戦争に向けて進もうとする勢いはそれにもまして、激しいものだった。

4年間の苦しい戦い、そしてその果ては大敗戦であった。負け戦に次ぐ負け戦で、どうにもならなかった鈴木内閣の貫太郎総理が、「無条件降伏と徹底抗戦と、わが内閣は2つに分かれてしまいました。どう致したらよろしゅうございましょうか」と、うかがった。

「どうしようかというのなら、戦争を止めたらよかろう。これ以上国民を苦しめるに忍びない」と、おっしゃった。敗戦の直前と開戦時とでは、まったく事情を異にするのである。

鈴木貫太郎との阿吽の呼吸

鈴木貫太郎という人は、昭和3年から、7、8年の間、侍従長だった。その間に二・二六事件があり、鈴木さんは九死に一生を得た。このとき、「死なさせてはいけない、あとでまた大事な役があるから」という神慮によって一命をとりとめたものと思われてならない。

昭和20年の4月、鈴木さんは総理大臣となった。そして「私がもし死んだら、私の屍を踏み越えて進め」と号令をかけた。私はこれを聞いて「これでわれわれ国民はすべて死ぬことになった」と思った。

なぜならば、鈴木侍従長に私は仕えたが、彼は、負けるということを知らない人だった。負けたときまっているのに、負けたとはいわぬ負け惜しみではない。彼のは、心の底から敗けたとは思わないのである。その負けることを知らない人が、祖国の大敗戦をとりまとめる立場に立つことになったのは、世紀の大皮肉といわなければならないし、またそれなるが故に、総理に就任した瞬間から、いかにして終戦に導くかについて人知れず苦慮していた。

そのことに、戦争遂行、徹底抗戦を叫び続けていた全陸軍はいまだに気がつかなかったのである。陛下と長年陛下のお側に仕えた鈴木総理との呼吸は絶妙に合って、あの戦争を終結に導くことができたのである。

「週刊現代」1985年1月19日号より

