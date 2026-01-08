部下を「成長させるリーダー」「潰すリーダー」の決定的な違い…優秀な上司が絶対にしないこと
マネジャーを観察していると、部下に慕われて、その部下の成果によって評価を上げていく人がいるいっぽうで、部下が全然成長しないと嘆き、一人で抱え込んでプレイングマネジャーとして毎日遅い時間まで働いている人もいます。両者の違いはどこから来ているのでしょうか。本稿では、部下を成長させ、さらに慕われるリーダーがもっている考え方をご紹介します。
※本稿は、竹下綾美『任せるの壁 プレイングマネジャーを卒業する5つの思考法』（SBクリエイティブ）の一部を再編集してお届けします。
部下の成功を心の底から喜べるか？
突然ですが、胸に手を当てて正直に答えてください。
あなたは部下が大きな成果を出したとき、心の底から一緒に喜べているでしょうか。
うれしいという感情はありつつも、内心では「やばい」と焦ったことはないでしょうか。
その成果に嫉妬してしまったことはないでしょうか。きっと一度はあると思います。
あなたはリーダーである前に、一人の優秀なプレーヤーだったのですから。
しかし、その思いが無意識のうちに任せることを阻み、さらには「部下の成長」を殺してしまうのです。
どういうことでしょうか？ 順を追って説明します。
まず、リーダーの多くは、優秀な部下に対して、劣等感や恐怖心を抱きます。
部下が力を発揮すればするほど、リーダーは恐怖心を募らせていきます。
部下にはリーダーを追い落とそうとするつもりがなくても、部署内で部下が評価されるたび、リーダーは心中穏やかではいられません。
自分が部署内で苦労して築き上げた地位が奪われ、部下に取って代わられるのではないかと不安になります。
部下への劣等感・恐怖心を自覚する
劣等感や恐怖心を抱いたリーダーは、部下と正面から張り合おうとします。
たとえ苦手な領域でも、部下への対抗心から「私もできます！」と主張します。
筆者自身の話をすると、会社員時代に、部下から「私は○○が得意なんです」と言われると、「それ、私もできるよ」と張り合ってしまう傾向がありました。
得意でもないのに、当たり前のような顔で「私もできる」と主張してしまうのです。
今にして思えば、ずいぶん器の小さいリーダーですね。
けれども、当時は部下への劣等感や恐怖心が強く、素直に「すごいね」と認めることができませんでした。
部下にやらせる前に自分がやって見せ「ほら、私のほうができるよね」と証明しないと気が済みません。
とにかく自分の実力が部下より上であることを証明したいという思いが強すぎて、シンプルに仕事を任せられなかったのです。
筆者の例のように、部下と張り合おうとすると、安心して仕事を任せられなくなります。
仕事を任せられないのは、部下に劣等感や恐怖心を抱いているからです。
ですから、まずは自分の劣等感や恐怖心を自覚することが重要です。
劣等感や恐怖心から部下と張り合おうとしていた自分に気づきましょう。
それが、部下を認めて任せる第一歩となります。
自分の承認欲求を満たす前に……
世の中には、まず自分の承認欲求を満たそうとするリーダーと、まず部下の承認欲求を満たそうとするリーダーの2種類が存在しています。
自分の承認欲求を満たそうとするリーダーは、かつての筆者のように、部下に対する劣等感や恐怖心から優位に立つことを重視します。
優位に立つために、まずはプレーヤーとしての実力を見せつけ、力の差があることを示そうとします。
上司がプレーヤーとしての実力を見せつけることは、部下に対して仕事の模範解答を見せることを意味します。
模範解答を見せられた部下は、リーダーから承認してもらうには、リーダーの模範解答に沿わなければならないと考えるようになります。
部下が模範解答を念頭に仕事を進めると、パフォーマンスが限定的になり、本来の持ち味を発揮するチャンスがなくなります。
これではどんなに仕事を任せても、成長しませんし、期待した以上の結果は出てきません。
本当に優秀なリーダーは「助演」に徹する
リーダーが自分の承認欲求を満たしてから、部下の承認欲求を満たそうとするのは間違っています。
リーダーは部下と張り合って自分の承認欲求を満たそうとしてはいけません。
まず自分の承認欲求を満たすのではなく、部下の承認欲求を満たす側に回ってほしいのです。
リーダーは部下の特性を褒めた上で、思い切って仕事を任せることが肝心です。
承認欲求を満たされた部下は、リーダーが自分を信じて仕事を任せてくれたと感じ、リーダーへのリスペクトを持ちます。
そして、期待に応えようと高いモチベーションで仕事に取り組みます。
結果として、リーダーが思いも寄らなかったやり方で、期待した以上の成果を出してくれるのです。
まずは部下が本領を発揮できる環境をつくった上で、必要に応じて修正点をアドバイスする。
そうすれば、部下は素直に聞き入れてくれるようになります。
本当に優秀なリーダーは自分の身を引くことができます。
承認欲求を抑え、主演ではなく助演としての立ち位置に徹しています。
たとえ自分のアドバイスで部下が変わったとしても、あえて自分のおかげであるとは主張しません。
「結果が出たのは君ががんばったからだよ」
「今までできなかったことができるようになったね。すごいと思うよ」
このように、部下の努力を認めて褒める懐の深さがあります。
有能な助演になれるかどうかは、「部下の承認欲求を満たすことで育てる」という役割を理解しているかどうかで決まります。
