TWICE・サナ、スポブラ姿で際立つボリューム感！女神の笑顔で健康的な美しさを披露【PHOTO】

ガールズグループTWICEのメンバー、サナが健康的な美しさを披露した。

【写真】Tシャツめくり…サナ、大胆ランジェリー風衣装

去る1月6日、サナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、スポーツアパレルブランド「ALO」のアカウントをタグ付けするとともに、チョコレート、紫色のハート、灰色のハート、黒色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、自身がアンバサダーを務める「ALO」のウェアを着用したものである。カジュアルな服もスタイリッシュに着こなす彼女の姿が印象的である。

（写真＝サナInstagram）3枚目左：チェヨン

写真のなかのサナは、チョコレート牛乳を口にくわえながら自撮りをしたり、ベッドの上で笑顔でポーズをしたりしている。彼女のさまざまな魅力が垣間見える写真の数々が、反響を呼んでいる。

投稿を目にしたファンからは、「オフな感じも可愛い」「誰もそのチョコ牛乳目に入っていないよ」「『ALO』ガール」といった反応が寄せられていた。

なお、サナが所属するTWICEは来る4月、MUFGスタジアム（国立競技場）でワールドツアー「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN JAPAN」の追加公演を開催する予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。