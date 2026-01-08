習近平の振る舞いは「古代の皇帝」そのもの…米中間の「新型大国関係」はどのように瓦解していったのか

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

南シナ海問題

2015年9月25日、曇り空の米首都ワシントンのホワイトハウス。楕円形の形をした大統領執務室（オーバルオフィス）に隣接する「ローズガーデン」には、昼前から大勢の記者が詰めかけていた。

10年後の25年4月2日、第47代大統領ドナルド・トランプが国別関税率の記された大きなボードを持ち、相互関税の導入を発表した庭園である。古くから記者発表の場として利用されてきた。

9月25日は北京からの賓客がホワイトハウスを訪れていた。中国国家主席の習近平である。第44代大統領バラク・オバマとの首脳会談を終えた後、ローズガーデンで共同記者会見に臨むことになっていた。

正午を20分ほど過ぎた頃、両首脳がそろって姿を現した。民主党のシンボルカラーである青地のネクタイ姿のオバマに対し、習は赤いネクタイを身に着けている。対照的な色使いだった。

先に口を開いたのはホスト役のオバマ。「習主席をホワイトハウスに初めてお招きしたのは3年前、まだ副主席の時でした」と切り出し、再訪を「心から歓迎します」ともてなしの言葉を口にした。

中国の平和的台頭についても「歓迎します」と明言した。中国は「アメリカは本音ではわが国の発展を警戒し、抑え込もうとしているのでは」との疑念を募らせていたが、公の場で改めて否定したのである。

オバマは主要分野における幅広い合意を列挙する。経済、サイバー、気候変動、米中両軍の衝突回避、北朝鮮核問題……。淡々とした語り口が変化したのは、南シナ海問題に移ったときだった。

瓦解した新型大国関係

「われわれは東シナ海や南シナ海に関する率直な議論も行いました」。外交の世界で「率直な議論」とは通常、「侃々諤々の激論」が交わされた場合を指す。この問題は最大の対立点の一つだった。

『新書 世界現代史』のプロローグの記述を覚えている読者もいるかもしれない。オバマが13年9月の国民向け演説で「アメリカは世界の警察官ではない」と宣言した3ヵ月後、中国は南シナ海の埋め立てに乗り出した。

習が共産党総書記に就任してちょうど1年後だ。岩礁を埋め立て、人工島を造成し、後に滑走路を整備したり、ミサイルを配備したりして軍事拠点化を進め、周辺の国々やアメリカとの対立を深めていく。

オバマの言う「率直な議論」とは、この問題を指していた。10分弱ほどしゃべった後、オバマは習に発言を譲る。ローズガーデンに陣取るアメリカの高官や記者らは、同時通訳用のヘッドフォンを付け、全神経を集中した。

習は型通りの外交辞令を述べ、オバマの温かいもてなしに感謝した。その後、米中間の平和と相互尊重、互恵関係に基づく「新型大国関係」の構築こそ「中国外交の優先課題」と強調した。

「新型大国関係」というのは、習が13年6月、オバマとの初の首脳会談で呼びかけた米中の協力路線である。習の言葉通り、対立より平和、競争より互恵協力を重視する外交関係だった。

この時はオバマも前向きに応じた。北朝鮮の核問題をはじめ、中国の役割に期待を寄せていたからだ。「新型大国関係」には、二大国が国際社会の安定に向け、協働していこうとの願いが込められていた。

「昔から中国領」

しかし、南シナ海の埋め立てを巡り、アメリカの期待は急速に色あせる。ローズガーデンで「新型大国関係」を説く習に、米側は険しい視線を向けた。話し始めて7分ほど経過した時、決定的な言葉が飛び出した。

「南海諸島自古以来就是中国領土」

「南シナ海の島々は古来、中国領だった」という意味である。習は「中国は自国の領土主権や、正当な海洋権益を守る権利がある」と述べ、岩礁の埋め立てや人工島の造成を正当化した。

「南シナ海で行っている（埋め立てなどの）建設活動は、（米軍の接近阻止など）いかなる国を標的にしたものでもないし、いかなる国にも影響を与えない」。習はそう言った後に明言した。

「中国は軍事拠点化を進めるつもりは全くありません」

アメリカは衛星画像を通じ、南シナ海の状況に目を凝らしていた。後に3000メートル級の滑走路や、レーダー・ミサイル施設の建設を把握する。「軍事拠点化を進めるつもりは全くない」という習の言葉は、この上なく空疎に響いたことだろう。

その半面、「南シナ海の島々は古来、中国領だった」という声明は、習の本音を正確に映し出していた。昔から中国領だから、他人が口を差し挟むべき話ではないと突っぱねたのである。

「香港一の健筆」とうたわれた練乙錚は、「これは習個人に限った問題ではない」と話す。古代中国の支配者の言葉と照らし合わせると、よく似た論理に貫かれていることに気付くからだという。

例えば、宋の時代の文献によると、唐の皇帝だった太宗は7世紀、朝鮮（高句麗）出兵に当たって臣下たちにこう説いている。「（これから赴く朝鮮を含め）遼河以東の地は、かつてはわが中華帝国の属領だった」と。

練によると、当時の朝鮮は「属領」などではなく、中華帝国にとって「完全な外国」だった。太宗の臣下への訓示は、高句麗侵攻を正当化するための歪曲された思想教育にほかならない。

習も「古来、中国領」との論理で南シナ海の領有権を主張し、埋め立てや造成を一方的に進めてきた。時を超え、2人の「皇帝」の論理と行動が極めて似通っていることに驚かされる。

練は言う。「習は中国を一党支配する共産党の頂に立つ。14億の民と広大な領土はその手中にある。皇帝と同じく、絶大な権力も握っている。その心理は古代の帝王とさほど変わらない」

だからこそ、中国が主張する「（国家の）核心的利益」は国際法より上位にある。国際仲裁裁判所が16年7月、南シナ海の領有権を主張する中国の訴えを全面的に退けた際、中国側は「判決は紙くず」と一蹴した。

当時の中国政府の声明にも「南シナ海の島々は古来、中国領だった」という論理が顔をのぞかせている。「中国人民の南海での活動には2000年余りの歴史がある」として、主権と権益を主張した。

21年7月、ロシアとウクライナの「歴史的一体性」を主張する論文を発表し、7ヵ月後の22年2月24日にウクライナへの全面侵攻を命じたロシア大統領ウラジーミル・プーチンの論理とも通じるものがある。

どちらも「一方的な歴史解釈」（練）を盾に、領土拡張に乗り出している。練は習の行動の淵源を「中華帝国の記憶」に見いだす。インタビューが佳境に入ってきた時、彼が言及したのが中国の古典『四書五経』だった。

