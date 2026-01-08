米トランプ政権によるベネズエラ地上攻撃…要塞と化した大統領邸での拘束作戦を成功させた「内通者」の存在

わずか５分の奇襲攻撃

1月2日午後10時46分（米東部時間・日本時間3日午前0時46分）、ドナルド・トランプ米大統領が南米ベネズエラに対する地上軍事攻撃と、ニコラス・マドゥロ大統領拘束作戦の実行を指示した。

米陸海空軍・海兵隊の戦闘機、戦闘ヘリ、ドローンなど計150機以上の軍用機を投入し、陸軍の第1特殊部隊デルタ作戦分遣隊（通称「デルタフォース」＝米ノースカロライナ州フォートブラッグに配属）と第160特殊作戦航空連隊（通称「ナイトストーカーズ」＝米ケンタッキー州フォート・キャンベルに配属）の合同作戦による大統領邸宅奇襲が奏功した（3日午前1時1分〜6分・日本時間同午後3時1分〜6分）。拘束は5分で終えた。

米側に人的被害はなかったが、ベネズエラ側の死者数は大統領警護チームのキューバ人32人を含む80人以上だった（キューバ人は同政府が派遣した工作員と米紙ニューヨーク・タイムズが報道）。

こうした奇襲作戦の「成功」について政治サイトを含む米メディアは、ジョージ・H・W・ブッシュ（父）政権下の1989年12月にパナマに軍事侵攻し、翌年1月にマヌエル・ノリエガ将軍の独裁政権を打倒した作戦のアナロジーとする記事を多く掲載している。

工作員が情報収集

同報道に接した筆者は瞬時、頭に閃いた言葉があった。その頃、半ば見栄で目を通した週刊誌『U.S. NEWS & WORLD REPORTS』のパナマ軍事侵攻によるノリエガ捕獲作戦を特集した記事中の「stoolpigeon」（おとりの鳩）である。物知りの知人に教えてもらった意味は「内通者or密告者」で、米スラングという。和英辞書を繰ると「collaborator」か「informant」だ。

何が言いたいのか。マドゥロ邸宅は要塞化していた。たとえ選りすぐりの特殊部隊員が奇襲したとしても米側が死傷者ゼロというのは、キューバ人警護チームはともかく、ベネズエラの秘密警察、軍情報機関員・護衛隊員の幹部級「通報者」をリクルートしていたことの証と言っていい。

事実、米紙ニューヨーク・タイムズは、米中央情報局（CIA）が8月から首都カラカスや中北部の軍事施設がある都市に工作員を派遣し、ベネズエラ側の協力者（informant）を介して情報収集していたと報じている。そこには、マドゥロ氏の行動パターンから食習慣、服装、ペットの種類まではいっていたという。

そういえば、先の『U.S. NEWS−』の詳述報道だけでなく、有名なジョン・ル・カレの『パナマの仕立屋（THE TAILOR OF PANAMA）』もパナマ運河統治を巡るスパイ合戦に良き家庭人である小市民が巻き込まれる姿を描いた作品だが、こちらにもノリエガ独裁政権の打倒劇もスパイス代わりに使われている。

続く後編記事『ベネズエラ大統領の拘束には成功したが…米国が戦術面では圧倒しても繰り返す「政治・戦略レベル」での致命的ミス』では、米国の過去の軍事行動の歴史から、ベネズエラでの軍事作戦の先行きを見通す。

【つづきを読む】ベネズエラ大統領の拘束には成功したが…米国が戦術面では圧倒しても繰り返す「政治・戦略レベル」での致命的ミス