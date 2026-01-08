【タリーズコーヒー】バレンタインシーズン限定ドリンク発売 / 「ホワイトショコラオランジュラテ」、チェリーボンボンミルクティーなど
タリーズコーヒージャパンは1月9日(金)より、バレンタインシーズンに向けたドリンクおよびフードを発売する。チョコレートとフルーツをテーマにした季節限定ティードリンクやスイーツが登場する。〈バレンタインシーズン限定ドリンク〉
◆「ホワイトショコラオランジュラテ」
(HOT/ICED)Tallのみ:695円
オレンジの爽やかな酸味とほろ苦さがエスプレッソと調和し、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが全体を包み込む。ホイップを混ぜながら飲み進めることで、デザートのような味わいが楽しめる。
「ホワイトショコラオランジュラテ」
◆「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」
(HOT/ICED)Tallのみ:695円
キルシュ(さくらんぼのブランデー)に漬けたチェリーをチョコレートで包んだ菓子「チェリーボンボン」をイメージしたロイヤルミルクティー。やさしい味わいのミルクティーに、濃厚なチョコレートソースと果肉感のある甘酸っぱいチェリーソースを合わせ、フルーティーな味わいに仕上げた。洋酒は使用していない。
「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」〈バレンタインシーズン限定カスタマイズ〉
2月4日(水)〜2月17日(火)の期間中、対象ドリンク購入でホイップを無料でチョコレートホイップに変更できる。
対象商品:「ホワイトショコラオランジュラテ」、「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」、「カフェモカ」
※数量限定、無くなり次第終了〈1月9日発売のフードメニュー〉
◆「ザッハトルテ」
単品:560円/セット:930円〜
濃厚でなめらかなチョコレートに、アプリコットジャムのほどよい酸味を合わせた一品。
「ザッハトルテ」
◆「チョコオールドファッション」
365円
程よくビターなチョコをコーティングしたオールドファッション。外はさっくり、中はしっとりとした口あたり。
「チョコオールドファッション」〈1月21日発売のフードメニュー〉
◆「ベーグルサンド アールグレイミルクティー」
400円
アールグレイ茶葉を練り込んだ生地に、ミルクと紅茶の2種のクリームを挟んだベーグルサンド。
「ベーグルサンド アールグレイミルクティー」
※価格はすべて税込
※一部取扱いのない店舗あり