【タリーズコーヒー】バレンタインシーズン限定ドリンク発売 / 「ホワイトショコラオランジュラテ」、チェリーボンボンミルクティーなど

タリーズコーヒージャパンは1月9日(金)より、バレンタインシーズンに向けたドリンクおよびフードを発売する。チョコレートとフルーツをテーマにした季節限定ティードリンクやスイーツが登場する。

〈バレンタインシーズン限定ドリンク〉

◆「ホワイトショコラオランジュラテ」

(HOT/ICED)Tallのみ:695円

オレンジの爽やかな酸味とほろ苦さがエスプレッソと調和し、ホワイトチョコレートのまろやかな甘さが全体を包み込む。ホイップを混ぜながら飲み進めることで、デザートのような味わいが楽しめる。

「ホワイトショコラオランジュラテ」

◆「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」

(HOT/ICED)Tallのみ:695円

キルシュ(さくらんぼのブランデー)に漬けたチェリーをチョコレートで包んだ菓子「チェリーボンボン」をイメージしたロイヤルミルクティー。やさしい味わいのミルクティーに、濃厚なチョコレートソースと果肉感のある甘酸っぱいチェリーソースを合わせ、フルーティーな味わいに仕上げた。洋酒は使用していない。

「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」

〈バレンタインシーズン限定カスタマイズ〉

2月4日(水)〜2月17日(火)の期間中、対象ドリンク購入でホイップを無料でチョコレートホイップに変更できる。

対象商品:「ホワイトショコラオランジュラテ」、「&TEA チェリーボンボンロイヤルミルクティー」、「カフェモカ」

※数量限定、無くなり次第終了

〈1月9日発売のフードメニュー〉

◆「ザッハトルテ」

単品:560円/セット:930円〜

濃厚でなめらかなチョコレートに、アプリコットジャムのほどよい酸味を合わせた一品。

「ザッハトルテ」

◆「チョコオールドファッション」

365円

程よくビターなチョコをコーティングしたオールドファッション。外はさっくり、中はしっとりとした口あたり。

「チョコオールドファッション」

〈1月21日発売のフードメニュー〉

◆「ベーグルサンド アールグレイミルクティー」

400円

アールグレイ茶葉を練り込んだ生地に、ミルクと紅茶の2種のクリームを挟んだベーグルサンド。

「ベーグルサンド アールグレイミルクティー」

※価格はすべて税込

※一部取扱いのない店舗あり