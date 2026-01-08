「2030年までに100万台生産」イーロン・マスクが描く人型ロボットの野望…加熱する投資の行方と、BMWの製造現場で見えた「フィジカルAI」自律動作への険しき道のり

人型ロボットへの高まる期待

工場や倉庫、店舗などで人間と共に働いたり、一般家庭で家事をこなしたりする「ヒューマノイド（人型ロボット）」への期待がかつてない程に高まっている。

米国ではイーロン・マスクCEO率いるテスラが、これまでのEV（電気自動車）に代わる次世代の主力商品として「オプティマス（Optimus）」と呼ばれる人型ロボットを開発中だ。そのプロトタイプ（試作機）は早くも2022年10月にテスラの本社ビル内で公開され、会場のステージから観衆に手を振ったり、ダンスを披露するなどのパフォーマンスを演じた。

マスク氏は「オプティマス（のようなヒューマノイド）が世界の労働市場と経済を根底から覆す」と述べ、「我々はそれを2万ドル（300万円）以下で発売し、2030年までに年間100万台を生産する」と高らかに宣言している。

米国では、このテスラに加え、「Figure AI」「Apptronik」「Agility Robotix」さらには（韓国・現代自動車グループ傘下の）「Boston Dynamics」をはじめ、ゆうに50社以上のスタートアップが、先端的な人型ロボットの開発を手掛けている。

投資情報サービスの米PitchBookによれば、これらスタートアップにVC（ベンチャー・キャピタル）等から注がれた資金総額は、2015〜2024年の10年間で約72億ドル（1兆円以上）。また2025年単年では約50億ドル（約7800億円）に達した、という（これらの金額には、テスラがオプティマスの開発に投じた資金は含まれていない）。

これらヒューマノイドへの投資額は、現在の生成AIブームに注がれる年間数千億ドル（数十兆円）もの設備投資額に比べれば桁違いに小さいが、ヒューマノイドは未だ黎明期にあることから、それも頷ける。

2026年以降、人型ロボットはこれまでの（ダンスのような）デモンストレーションから、徐々に「（工場内での簡易作業など）限定的な用途での商品化・量産準備」の段階へと移行する。その市場規模は（予想値にかなり幅があるが）2030年に約40億〜150億ドル（6000億〜2兆3000億円）に達する見込みだ。

ボクシングをする中国製ロボットの正体

これら米国勢と競うように、中国でも既に推定150〜200社程度のスタートアップ企業（ロボット・メーカー）が勃興し、斬新なヒューマノイドの開発にチャレンジしている。

2025年11月、東京ビッグサイトで開催された「国際ロボット展（IREX）2025」にも中国メーカーが多数出展し、各社趣向を凝らしたデモで会場を行き交う来場者の足を止めようとしていた。

中でも「Unitree Robotics（杭州宇树科技）」というスタートアップがお披露目した「ボクシングをするヒューマノイド」は会場の観衆から大きな注目を浴びていた。その場に居合わせた筆者も、思わずスマ−トフォンのカメラでその様子を撮影していた。

https://www.youtube.com/shorts/_iM1WaQ4ZUA

この動画をご覧になってお分かりのように、ボクシングをするUnitreeの人型ロボット「G1」は身長が約130センチと小柄で軽量級（35kg前後）だが、それでも相手からパンチを食らって身体のバランスを崩した際も、しぶとく持ち応えて立ち続けている。

ただ、これらのロボットはAI（人工知能）で自動的に動いているのではなく、実は（会場の観衆からは見えない場所にいる）人間のオペレーターが遠隔操作している。

より具体的には、モーション・キャプチャー用の装具を身に着けた2人のオペレーターが、互いに両手のガードを上げたまま前後にステップしたり、ジャブやストレート、フックなどのパンチを繰り出したりする動きを、（無線通信システムに接続された）2台の人型ロボットが各々ステージ上で忠実に再現しているのだ。

ただし「相手からパンチを受けた際にも何とか持ち応えて倒れない」等のバランス制御は、このロボットが自律的に行っている。ここから、これらの中国製ヒューマノイドはかなり高度な身体制御技術を搭載している事が分かる。

とは言え、現時点のヒューマノイドは基本的には（前述の通り）遠隔操作で動いており、それはUnitreeのような中国メーカーに限ったことではない。（冒頭で紹介した）米国のスタートアップ各社が開発・提供している人型ロボットも、（少なくとも今のところは）リモコンで動かされているケースが多い。

冒頭で紹介したテスラの「オプティマス」が2022年にステージ上でダンスしたときも、それは人間のオペレーターが無線通信で操っていたのである。

遠隔操作からフィジカルAIによる自律動作へ

これらヒューマノイドの中には既に製品化されているものもある。それらは大学や企業などに向けて販売され、主に人型ロボットの研究やデモ用に使われている。（前出の）ボクシングのデモをした「Unitree G1」も製品化され、約9万9000元（1万3500ドル、220万円）で販売されている。

こうした人型ロボットはいずれ各種の製造工場や配送センター等に導入されて、人間と並んで製品の組み立て作業や荷物の梱包、積み下ろし作業などに従事する。あるいは一般家庭に導入されて洗濯物の折り畳みや食器洗いなどの家事を代行する、といった本格的な実用化が期待されている。

ただ、その際には（Unitree G1のように）人間のオペレーターがロボットを遠隔操作するわけにはいかない。何故なら、1人の人間が1台のロボットを操作するようでは（ロボットを導入する本来の目的である）省人化に全く寄与しないからだ。

そんな手間をかけるくらいなら、むしろロボットではなく（従来のように）人間が働いた方がコストあるいは労働効率の面でも余程マシである。

となると、遅かれ早かれ人型ロボットにAIを搭載し、それによって、これらのロボットが（ある程度まで）自動的に作業することが求められてくる。このようにヒューマノイドに搭載されて、その身体を制御するAIは最近では「フィジカルAI（Physical AI）」あるいは「身体化されたAI（embodied AI）」などと呼ばれている。

人間の器用な手の動きを再現するのが難しい

こうしたフィジカルAIを搭載した自律型ヒューマノイドは既にあることはある。が、いずれも技術的に未だ初歩的な段階に止まっており、本格的な実用化には至っていない。

（冒頭で紹介した）米国のスタートアップFigure AIが開発した第一世代の人型ロボット「Figure 01」も、（自身に搭載された）「Helix」と呼ばれるフィジカルAIによって自分の周囲の環境を認識する。また、人間と会話しながらリンゴをその人に差し出したり、テーブル上の食器を片付けたりする等、ごく簡単な仕事をこなすことができる。

参考：「ChatGPT」がついに「人型ロボット」と合体…！人間と会話しながら働く姿はまるでSFの世界だが（https://gendai.media/articles/-/126035）

Figure AIの第二世代となるヒューマノイド「Figure 02」は2025年3月に（ドイツの自動車メーカー大手）BMWの米サウス・カロライナ州工場に何台か導入され、約5か月間に渡って車両製造ライン等で働いた。

ただし、これらの人型ロボットは工場内に大量に配置されて本格的な組み立て作業に従事したわけではない。むしろ金属製の部品を溶接用の治具上にポンと置くだけの補助的な作業に限定され、しかもあくまで試験的な運用に止まった。

https://www.youtube.com/watch?v=bCkl9hIEb6k

こうした製造工場における製品の組み立てなど実務作業には、私達人間ならではの非常に器用で繊細な「手の動き」が求められるが、少なくとも現時点のヒューマノイド、あるいはその一部を成す「ロボット・ハンド」では、そこまでの器用さ（dexterity）を実現できていない。それが現時点で（BMW工場に導入されたFigure 02のように）補助的な試験運用に止まっている主な理由だ。

こうした人型ロボットの将来について、（かつて掃除ロボット「ルンバ」で一世を風靡した米国のメーカー）アイロボットの共同創業者ロドニー・ブルックス氏は次のように述べている。

「今後15年の間に、現在のヒューマノイドから（手先の器用さなど）あらゆる能力を引き出そうとして（ロボット・メーカー等から）多額の資金が投じられ、その多くが消えていく（＝水泡に帰す）だろう。今後ともヒューマノイドが人間並みの（器用で正確な）操作能力を持つことは決してない、と私は確信している」

家庭用ロボット開発の先駆者にしてロボット工学やフィジカルAIの権威でもある同氏は、ヒューマノイドの将来について何故こんなに悲観的なのだろうか？その開発の前に立ちふさがる壁については、次回改めて探ってみることにしよう。

