気象異変が「日常」に…2026年の日本を襲う猛暑多湿の正体と、命を守るために知っておくべき防災警報の大きな変更点

2025年は、暑さの記録が次々に塗り替えられた一年であった。群馬県伊勢崎市では7月に41.8℃を観測し、国内の歴代最高気温となっている。ところが冬は大雪で、北海道帯広市では国内歴代最大となる12時間降雪量も観測された。「二季」という言葉が注目されたのは、季節の大きな振れ幅が日常になりつつあるためだ。

では、2026年はどうなるのか。現時点では、高温傾向が続く一方、雨が多く「高温多雨」の一年となりそうだ。暑さと大雨が同時に生活リスクとなる状況を踏まえ、その背景と注意点を整理していく。

2025年は「高温少雨」

2025年の天候を振り返ると、日本全体として高温傾向が際立った一年であった。年平均気温は過去3番目に高く、上位3位はいずれも直近3年が占めている。この数年、日本の気温が明らかに高い水準で推移していることが分かる。とりわけ夏は顕著で、平均気温は過去最高を更新し、最高気温の極値や猛暑日数、40℃以上を観測した地点数も相次いで記録を塗り替えた。

一方、冬は寒気がしっかりと南下する時期があり、2月には北海道帯広市で12時間降雪量が120センチに達するなど、国内観測史上最大の大雪も発生した。さらに、年降水量を見ると、太平洋側を中心に平年を下回る地域が多く、特に東日本太平洋側では少雨傾向が顕著となった。群馬県前橋市では年降水量が過去最少を更新している。2025年を一言で表すなら、「高温少雨」という特徴が際立った一年であったと言える。

2026年も猛暑 春から高温顕著

2026年も、高温傾向が続く見通しである。気象庁の基準では平年より高温に分類されるが、近年の猛暑を踏まえれば、体感としてはここ数年と同程度の暑さが続くと考えた方が分かりやすい。

冬後半は平年並みの気温となる見込みだが、春以降は高温に転じ、夏から秋にかけては猛暑や厳しい残暑となり、次の冬も暖冬傾向となるなど、結果として一年を通して気温は高めで推移しそうだ。

まず、今冬後半は寒気が強まる時期はあるものの、全体としては平年並みの気温に落ち着くと見られる。ラニーニャに近い状態が続いている影響で、偏西風は日本付近で南に蛇行しやすく、寒気が南下しやすい。一方で、北半球全体の気温は高く、寒気の影響が相殺されることで、気温は平年並みで推移すると考えられる。

春以降は、高温傾向がはっきりしてくる見通しだ。気象庁が発表している最新の3か月予報では、3月は北日本で平年より高く、東日本でも平年並みか高い気温が予想されている。春になると偏西風が平年より北寄りを流れやすくなり、日本付近に暖かい空気が入りやすくなることが背景にある。

そして夏から秋にかけては、再び猛暑となる可能性が高い。偏西風の流れは春に続き、平年よりも北寄りを流れる。さらに太平洋高気圧の張り出しが平年より北に強い予測のため、北日本ほど高温が顕著になりそうだ。また、日本海や三陸沖を中心に海水温が高い状態が続く見込みで、暑さに拍車をかける。平年よりもかなり高い気温になる可能性があるが、この数年だけでいえば「例年並み」の暑さと言えるかもしれない。

冬はエルニーニョ傾向に転じる可能性がある。そうなれば暖冬になりやすい。エルニーニョ現象発生時は日本付近の冬型が弱い傾向にあり、過去の統計でも暖冬傾向が見られる。特に西日本で高温が明瞭だ。

少雨一転、多雨傾向

2026年は、2025年と比べて降水の傾向が変わる可能性が高い。初夏以降、沖縄の南で低気圧が発達・明瞭になると、日本付近では湿った空気が流れ込みやすくなる。低気圧や高気圧の縁を回って吹き込む南東からの季節風の影響を受けやすくなり、太平洋側では雨量が増える場面が出てきそうだ。こうした流れが続けば、梅雨前線の活動は活発化しやすい。前線が停滞する場面が増え、同じ地域で雨が降り続く可能性がある。近年頻発している線状降水帯による集中豪雨についても、注意が必要な年になると考えられる。

さらに台風の動向にも目を向けておく必要がある。沖縄の南で低気圧が発達しやすい状態が続くということは、台風の発生環境が整いやすいことを意味する。2025年は台風による大雨の影響は比較的限定的であったが、2026年は日本近海で台風が発生・接近し、大雨をもたらすケースが増える可能性もある。

熱中症、豪雨、熊の被害

2026年は、全体として「高温多雨」に近い特徴を持つ一年になると見られる。夏は高温多湿となりやすく、気温の数字以上に体への負担が大きくなる。熱中症のリスクや、大雨災害への備えは、これまで以上に重要になるだろう。

また、高温傾向は生態系にも影響を及ぼす。近年、熊の出没が社会問題となっているが、2025年は熊による全国の人的被害が過去最悪となった。暖冬傾向が続けば、熊の出没期間が長引く可能性も考えられる。

2026年も、気象やそれに関連する出来事が社会的な関心を集める一年となりそうだ。あわせて知っておいて欲しいのが、防災情報の伝え方が大きく変わる点である。警報の名称や運用が見直され、これまで以上に早い段階での判断と行動が求められるようになる。大雨の増える出水期を前に、防災情報の意味や受け取り方を整理しておくことが重要だ。

異常が異常ではなくなりつつある近年、自ら情報を得て判断することが、命を守る上で欠かせなくなっている。

