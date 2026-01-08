日本軍のスパイ養成学校「陸軍中野学校」、その”公式スパイマニュアル”のヤバすぎる中身…！

終戦時に焼却されたはずのスパイ養成学校「陸軍中野学校」の公式スパイマニュアルが奇跡的に残っていた――。太平洋戦争中に暗躍した秘密戦士たちが脳内に叩き込み、体に覚えさせたスパイマニュアルの全容を収めた教本「陸軍中野学校破壊殺傷教程」(斎藤充功編、光人社NF文庫)がこのほど刊行され、一部の書店で売り切れるなど早くも話題沸騰となっている。

関係者による書き写しが戦後、ある雑誌に掲載され、それが半世紀以上たって書籍化されたのだ。物理的な破壊工作や殺傷手法にとどまらず、物流や組織への効率的なダメージの与え方などが詳細に記された「破壊殺傷教程」から一部抜粋・再構成してお届けする。

破壊結果は必ず成否を検証せよ

批判の資料は破壊工作要員のみずからその破壊効果の確認することによってのみ獲得せらる。批判の資料は前述のごときものなるをもって、批判の資料獲得の唯一の道は、破壊工作要員の実施する工作の手段及び効果の成敗にこれを求むるにあり。

破壊工作とは、必ずしも実践的のみならず、平素、破壊演習において工作要員の一つの習性として、必ずいかなる場合といえども百方手段を尽くしてその成敗の跡を観察し、工作完了後においてこれを批判するの資料にあらしむるごとくなすこと絶対的に要求せらるべき事項とす。とくに失敗の資料は時に、むしろ成功の資料よりその価値大なること多きを銘記すべし。

戦争に比べ破壊工作の成功の確率は高い

戦争はいかなる場合といえども、その勝利の確信、予見することはもとより困難にして、したがって個々の戦闘において勝敗あり、これら勝敗の累積と経済戦、思想戦等、いわゆる国家総力の戦争の勝敗に左右するも、破壊の勝敗は戦争におけるものに比し明確を欠くも、しかし必ず成功すべきものなり。その成功所因はつぎのごとく、これは実に破壊工作上の必勝の信念の基礎をなすものなり。

〇破壊は戦争に比して、その工作の時間長期にわたるべきは記述のごとし、すなわち長期にわたり計画し、しかもその実施せらるるや急襲的なるべきをもって戦争に比し、成功するの機会大なり。すなわち長期においては必ずや破壊の好機到来すべきものとす。

〇破壊工作に従事すべき人員、規模、資材は戦争のごとく大規模ならざるをもって、その行動網は大なりといえども、その移動、潜行、駐屯（潜在）は隠密裡に行われ、しかも一つの発覚は必ずしも全般的の破綻を招来せず。

〇破壊工作における個々の失敗は、戦争のごとく決定的ならず、破壊工作における一つの発覚が必ずしも全般的破綻を意味せざるごとく、また破壊の目的達成における一つの失敗ないし個々の失敗は必ずしも戦争のごとく決定的ならざる特長を有す。

資金枯渇、株価下落、下請け工場破壊…

工場組織破壊の主な要項は以下の通り。

〇生産品の販路の妨害、生産品の中傷、生産品の損傷等により資金涸渇の招来に努む。

〇株式を下落させるためには、後項の方法のほか、新聞その他を利用し、工場信用の下落を招来するに努む。

〇社長ないし重役が政治に関係しある場合のごとき、その非行を暴露し、または非行を作為的に構成し、社会の信用を下落（失陥）せしめ、もって組織破壊の一法となることあり。

〇「コンツェルン」姉妹会社あるいは下請工場を破壊するときは、工場相互の連環を中断するの結果となり、組織破壊としての効果を発揮す。

日本の「スパイ養成学校」といわれた”謎の組織”、卒業生100人以上に会ってわかった「陸軍中野学校」の知られざる全貌を明かす…！