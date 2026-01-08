上海に進出「スシロー」14時間待ちの大盛況…日中関係の悪化も「ノーダメージ」のワケ

上海にオープン「スシロー」が14時間待ち

先月（2025年12月）6日、中国・上海市に日本の回転寿司チェーン「スシロー」が2店舗同時にオープン。なんと開店時から約700組、約14時間待ちとなる大盛況ぶりを見せ、話題となった。

フード＆ライフカンパニーズ（F&LC）が展開するスシローは、2021年に広東省広州市に中国初進出を果たしてから、徐々に店舗数を伸ばしていき、今回の上海出店で中国本土においては71店舗目となる。

一方、“台湾有事”についての高市早苗首相の発言をめぐり、日中間の緊張は高まりを見せている。そんななかでスシローの上海出店が盛況を迎えたニュースにネットでは以下のようなコメントが。

《政治情勢と日常の動きが必ずしも同じ方向には動かないんだなと感じるニュースですね》

《840分待ちってもはやテーマパーク超えてるやろ（笑）政治の空気重くても “寿司は別腹” って感じで草。スシローの勢いえぐいな….》

中国政府は現在、日本への渡航自粛を呼びかけ、中国国内では日本人アーティストによるライブイベントの中止が相次ぐなど、日中関係はかなり冷え込んでいる。また近年、中国政府は福島第一原発の処理水海洋放出を受け、日本産水産物の輸入を禁止する措置も度々行なっている。

なぜそのなかで寿司チェーンのスシローは、現地でここまで人気となっているのか。今回は中国事情に詳しいITジャーナリストの牧野武文氏に、スシローが逆風のなかで成功しつつある理由について解説してもらった。（以下「」内は牧野氏の発言）

日中関係の悪化が影響しない理由

日中関係の悪化が進むなか、なぜ日本の寿司チェーンであるスシローは14時間待ちの大盛況となったのか。

「そもそも中国国民の間では、政治と文化を結びつけて考えるという傾向はないに等しいのです。中国人の反日感情についてはたびたび話題になりますが、それはあくまで日本政府の態度に向けられたものであり、日本文化のことは好きだという人も一定数います。

第二次世界大戦下における日本政府の態度について問題があると感じている人、また最近では日本の再軍備化に警戒心を抱く人もいて、こうした日本政府への不満が中国国民の反日感情に繋がっているのでしょう。

ただその一方で、日本食をはじめとした日本文化自体は中国ではかなり受け入れられていて、わりと人気です。現在日本では麻辣湯などが流行していますが、中国でもそのような感覚で、日本食も普通に食べますし、日本に旅行に行きたいと考える人も多いのです」

寿司のネタには海産物が使われるが、日本の処理水の海洋放出によって寿司の人気が下がるといったことはないのだろうか。

「寿司だからといって日本の海産物が使われていると考える中国人は少ないと思います。実際、中国国内にあるスシローなどの回転寿司チェーンでは、だいたいロシアや北欧、あるいは自国の海産物を使っていることが多いので、人気にはさほど影響していない。ただ日本産の素材にこだわっているような高級寿司店に関しては、かなり大打撃になっているようです」

記事後編は

