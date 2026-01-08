【ばけばけ】NHK朝ドラ、小泉八雲が「生涯拒否した」驚きの乗り物の名前とは

小泉八雲の妻・セツを主人公にしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。ギリシアで生まれ、いくつもの土地を経て、日本にたどり着いたハーン／八雲。その後に出会い、妻となったセツとの共同作業で、『怪談』をはじめとする、数々の名著を生み出すことになる。

人力車に乗ってめぐった横浜――旧士族も車夫に

八雲は横浜に到着してすぐ、人力車に乗って、横浜市中をせわしなくめぐった。車夫（しゃふ）との掛けあいも興味がつきないが、車上から通りすぎる風景に独特の速度感をおぼえたことだろう。

日本で1869年（明治2年）に考案された人力車は、翌年出願公許を得たのち世に広まった。72年2月におこなわれた調査では、東京府下に1400輌あったといい、地方にもかなり普及したようである。また旧士族のなかには車夫になるものも多かったらしい。

こうした新しい移動手段を利用するいっぽうで、八雲は、日本人が驚くほど健脚家で、疲れ知らずの旅人だという指摘もしている。

たとえば日本人は、神仏のために巡礼しているというより、むしろ見たこともない美しいものを求めて、自らの楽しみのために旅をしているのではないか。どの寺院も美術館のようだし、国中の山や谷には必ずそういった寺院があって、人目を惹きつけてやまない。

自分の作った米さえ一粒も食べられないような貧しい農民でも、一ケ月ぐらいの巡礼の旅に出ることはできる。そのため、稲田にあまり手のかからない時期になると、何十万という貧しい百姓がお遍路になる。これが可能なのも、昔から、誰もが巡礼者にはわずかなりとも施しをする、という習慣があるからである。どこにでも、巡礼者だけが利用できる木賃宿（きちんやど）という特別の宿があり、そこで身を休めるようになっている。木賃宿というその名の通り、そこでは自炊用の薪の代金を支払うだけでよい。 （「神々の国の首都」『新編 日本の面影』池田雅之訳、角川ソフィア文庫、2000年）

電車も汽車も嫌い、電話を取りつけることも拒否した八雲

日本人の健脚は、移動の早さを得るためのものではなく、宗教的な娯楽、民間信仰の楽しみを求めるためだったというのは、八雲らしい炯眼（けいがん）だと思う。

電車などは嫌いでした。［……］電車には一度も乗った事はございません。私共にも乗るなと申していました。 汽車も嫌いで焼津に参りますにも汽車に乗らないで、歩いて足の疲れた時に車に乗るようにしたいという希望でしたが、七時間の辛抱というので汽車に致しました。汽車という物がなくて歩くようであったら、なんぼ愉快であろうと申していました。船はよほど好きでした。船で焼津へ行かれるものなら喜ぶと申していました。 （小泉節子『思ひ出の記』小泉八雲記念館監修、ハーベスト出版、2024年）

セツによると八雲は、電話を取りつけることを聞き入れなかった。「女中や下男は何人でも増やすから、電話だけは止めにしてくれ」とまで言ったという。

電車、電話、電灯にバス。文明の利器に侵される寸前、西欧化、近代化が果たされる直前の状態が、八雲にとって快適だったのだ。

