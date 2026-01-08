ポスト藤井聡太世代が台頭し、波乱の予感もある2026年の将棋界。プロ棋士の先崎学九段（55）と、日本推理作家協会の将棋同好会代表を務める小説家の葉真中顕氏（49）がこれからの棋界を語り合った。

【写真】棋界「3強」の一角である永瀬拓矢九段。ほか、公式戦17連勝の記録を打ち立てた藤本渚七段なども

ポスト藤井世代の注目株

葉真中：絶対王者の藤井聡太竜王・名人（六冠、23）に誰が挑むのか。将棋界は今年もそんな構図になりそうですね。

先崎：藤井さんを含めた棋界「3強」の一角である伊藤匠二冠（23）、永瀬拓矢九段（33）に加え、20代の有望な若手とA級棋士（順位戦の最上位リーグ）たちがタイトル戦線を争う形になると思います。

葉真中：藤井さんが21歳の若さで将棋界の全タイトル（八冠）を独占したのが2023年10月のことでした。2024〜2025年にかけ、同学年の伊藤さんが2つのタイトル（叡王・王座）を奪取したことで「藤井1強」のイメージはやや薄まった感もあります。「藤井八冠復帰」の成否についてはいかがですか。

先崎：将棋界で全タイトルを保持し続けることは、そう簡単ではありません。30年前に七冠制覇（当時の全タイトル）を成し遂げた羽生善治九段も、5か月余りで六冠に後退し、その後、七冠に返り咲くことはできませんでした。二冠の取り戻しもさることながら、他のすべてのタイトルを防衛し続けることの難度は相当高い。

葉真中：ポスト藤井世代では2024年、公式戦17連勝の記録を打ち立てた藤本渚七段（20）が強い。また、プロデビュー前に、竜王戦の予選を勝ち抜き本選トーナメントに出場して話題を集めた山下数毅四段（17）にも注目しています。山下四段の父は著名な数学者で、将棋ファンとしては幻想と期待を抱かせる存在ですね。

先崎：2024年度の勝率1位（8割4分3厘）棋士である服部慎一郎七段（26）も、タイトル戦登場に手が届くところまできています。服部七段は勢いもあるし、独創性のある棋風があり、今年さらなる飛躍が期待される棋士の1人です。

葉真中：ダークホースの浮上もありそうですね。

先崎：2025年は棋聖戦で杉本和陽六段（34）が挑戦者に名乗りを上げ、藤井さん相手に大善戦しましたし、竜王戦でも石田直裕六段（37）が挑戦者決定戦まで進出しています。いずれも順位戦ではC級2組所属ですが、その実力は認められていた存在でした。彼らの活躍ぶりに触発される中堅棋士が出てきても全く不思議ではありません。

葉真中：トップ棋士の永瀬九段は最近、NHKの番組で「角換わり以外の将棋は木刀。角換わりは真剣」と発言していました。数ある戦法のなかで、とりわけ研究が進んでいるとされる「角換わり」は、トッププロにとって特別な意味を持っているのでしょうか。

先崎：「角換わり」は相居飛車における戦型のひとつですが、序盤が長く、中盤は短くてすぐ終盤に突入する、非常に激しい戦いが特徴です。形として玉が詰みやすく、一手のミスが勝敗に直結する厳しさがある。「真剣」のたとえはそうした緊張感のなかで戦うというイメージなのでしょう。

葉真中：永瀬さんは間もなく始まる王将戦七番勝負で藤井王将に挑戦します。藤井さんが終盤の秒読みで頭を抱えて苦悩するような、形勢の二転三転する「泥試合」を見たい。今から楽しみです。

先崎：名勝負の多い王将戦ですから、新しいドラマがあるでしょう。

人間とAIの未来が見える

葉真中：藤井さんがあるトークショーで興味深い発言をしていました。「バイブコーディング」と呼ばれるAI主体のソフトウェア開発に熱中しているというのです。

先崎：それはどういう技術ですか。

葉真中：プログラミングの専門知識がなくとも、自然言語でAIに指示するだけでアプリ開発やシステム構築など成果物が作れるというものです。藤井さんとAIの「相性の良さ」を感じましたね。

先崎：棋士としては"AI逃げ切り世代"と自称している私でも、日常生活では1日何回か調べ物にAIを使っているくらいですから、AIネイティブにとっては仕事や私生活で使いこなすのは当然なのでしょうね。

葉真中：これだけ一般社会にAIが浸透した今、将棋界は人間とAIの未来の関係性を示すモデルケースになり得ると僕は思っています。人間を凌駕する将棋ソフトが登場した際、将棋界に不安と危機感を抱いた時期もありましたが、今の将棋ファンは以前より将棋を楽しんでいる。

先崎：形勢を示す評価値の存在は、いわゆる「観る将」の方々に将棋の新しい楽しみ方を提示しましたよね。

葉真中：おっしゃる通りだと思います。なぜAIとの共存が成立したかといえば、評価値が人間同士の勝負論を駆逐するものではなかったからです。僕らの世界で言えば、今のAIの文章力は作家に近づき、いつ超えてもおかしくないという現実がある。それでも人間が書く小説はなくならないし、価値も下がらない。むしろ楽しみ方が広がると考えています。

先崎：AIが示す指し手は人間のように固定観念がない分、古い世代にとっては独創的にも見える時があります。ただ、今後出てくる棋士たちは、そう感じないのかもしれない。

葉真中：何かオールド世代の代表のようなお言葉ですが、羽生世代もまだまだ「終わり」ではないですよね？

先崎：私らの同世代は羽生さんを筆頭にプロデビューから40年近くになるんですね。会社員で言えばボチボチ定年といったところなんですが、みんな頑張っていますよ。私は「死にざまを見せる」などといった格好いいものではなく、淡々と対局に臨みます（笑）。

葉真中：棋士デビューされた当時、自分が何歳まで将棋を指すことができるのか、その点について具体的なイメージはありましたか。

先崎：それは考えていなかったですよね。ただ、若い棋士に聞くと「タイトル戦線にかかわることのできる年齢の上限は今後さらに下がっていくだろう」と言います。

葉真中：棋士としてのピークが前倒しになったとしても、僕と同世代、あるいはそれ以上のベテラン勢には風穴を開ける底力があると信じています。羽生先生にはタイトル100期の大目標もありますし、先崎先生もひと暴れしてください。

