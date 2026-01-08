【著者インタビュー】大島真寿美さん／『うまれたての星』／集英社／2750円

【本の内容】

アポロ11号が月面着陸に成功する1969年。出版社の新入社員、18歳の牧子は「週刊デイジー」「別冊デイジー」編集部の経理担当となり、これまで知らなかった少女漫画に目を開かれる。才能あふれる漫画家を発掘する編集長のもと、漫画家とタッグを組んで新しい少女漫画を次々に送り出す編集者がいれば、まったく縁のない世界に放り込まれて戸惑う編集者や、いつかは漫画を担当したいと願う女性編集者もいる。少女漫画を取り巻く熱は次第に大きく高まり、時代を画するヒット作を生み出していく。日本も少女漫画誌も右肩上がりだった"あの頃"を舞台に描く長編小説。

少女漫画誌のOB、OGに4年かけて話を聞いた

少女漫画雑誌「週刊デイジー」「別冊デイジー」の編集部を舞台に、1960年代後半から1970年代にかけての黎明期の5年間の少女漫画の輝きと、時代の「熱」をいきいきと描き出す。

小説には編集部で働く牧子の姪である小学生の千秋と友だちの浅沼さんという2人の少女が登場する。

「千秋は私と同い年で、私もこんな感じでお小遣いで雑誌を買って読みふけっていたんですよ。2014年ごろに、少女漫画の編集部の話を書きたいと担当編集者に話していたんですけど、その時はどう書いていいかが全然わからず、そのままフェードアウトしていました。

2020年になって、古い知り合いの、70代半ばの編集者と食事したんです。彼が元々少女漫画をやっていたという話から、当時のいろいろなエピソードを聞かせてもらい、私が書きたかったのはこの話だ、こういうふうにいろんな人に話を聞かせてもらって書けばいいんだとわかって、それで取材を始めました」（大島真寿美さん・以下同）

小説を連載した「小説すばる」は集英社から出ており、集英社は「週刊マーガレット」や「別冊マーガレット」の版元でもある。編集者経由で雑誌のOB、OGに連絡を取ってもらい、4年かけてじっくり話を聞いた。

「コロナ禍になってしまい、取材には時間がかかりました。年配のかたが多かったので、直接お会いするのが難しくなったり、アポをとってもリスケになったりすることも多かったです。でもみなさん、元編集者なので、『何か少しでも作品のお役に立てれば』とおっしゃってくださって、聞かせてもらう私も、こんな楽しい仕事はないと思うぐらい、面白いお話を伺えました」

「別冊マーガレット」編集長として同誌の発行部数を150万部にまで伸ばした伝説の編集者、小長井信昌さんにも話を聞かせてもらったそうだ。小長井さんはその後、2025年2月に94歳で亡くなっている。

「お葬式が終わったあとに、連載の最終回が載った雑誌がご自宅に届いたそうです。『自分は何を残せたんだろう』と小長井さんがよくおっしゃっていたらしいんですが、最終回を読んだ娘さんが『父がこういうものを残せたなら良かったと思いました』とおっしゃってくださいました」

小説は《空の彼方にアポロがいる》という一行から始まる。この年1969年は、アポロ11号が月面着陸に成功し、日本中がそのニュースに沸き立った。

「この一行が降りてきて、いけるかも、という気がしました。編集部で経理補助をしている牧子の視点で小説は始まっていますが、牧子の成長物語にはしたくなくて、編集部をまるごとの宇宙として書きたい、と思っていました。

あそこに宇宙があるなと思って読み進めていたら、だんだん鮮明に見えてきて、いつのまにか宇宙に立っている！みたいな感じにしたくて、でもどうしたらそうなるかはわからないまま連載を始めたんですよね。これまでで一番長い作品になり、成功するか失敗に終わるか、書き終わるまでわからなかったんですけど、連載後に小説のゲラを読んだとき、意外と最初のイメージに近いものが描けているかも、と思いました」

カラオケのマイクを奪い合うみたいに進んでいった

雑誌の編集部を描いた作品というと、どうしても作家と編集者が中心になりがちだが、『うまれたての星』は、牧子や姪の千秋、漫画のページを担当させてもらえない女性編集者の視点などから複眼的に描かれるのが面白い。

「連載中は、次はこの人から始まると思います、と編集者に伝えていても全然違う人の話になったりしました。カラオケのマイクを奪い合うみたいに、話したい人が自分から話し始める感じで進んでいきましたね」

せっかく女性の編集部員がいるのに、漫画ページではなく、活版の読み物や懸賞をもっぱら担当して、肝心の少女漫画は男性ばかりでつくっていたというのも驚きである。

「そうなんですよ。私も取材をしながら、こんなに女性が任せてもらえていなかったというのがわかってびっくりしました。少女漫画なのに女性は冷遇されているというのも、小説の舞台として象徴的ですよね。

お会いした男性編集者のかたたちは、女性漫画家と仕事をしてこられたかたたちなので、男尊女卑的なところは少なく、女性へのリスペクトはお持ちなんですけど、冷遇する意識はなくても、漫画を担当するのは男性というのが、当時の自然な発想だったみたいです」

女性同士の人間関係を、つばぜり合いや足の引っ張り合いではなく、遠くからエールを送り合う関係として描かれていることも印象に残る。

「話を聞かせていただいた女性が連載中に『どうして大島さんはこんなに私たちの気持ちがわかるの？』とおっしゃってくださって。それは、みなさんに聞かせていただいたお話を取り込んで書いているからなんですけど、うれしかったですね。

彼女たちのシスターフッドの物語は、もしかしたら最初に書きたいと思った10年前ではまだ伝わりにくかったかもしれず、そういう意味でも、この小説は、今、世の中に出たかったのかもしれないです」

男性による少女漫画評は萩尾望都さんら「24年組」と言われる漫画家たちに焦点を当てて書かれたものが多いが、大島さんは「その前の世代もすごいんだぞということが、この小説で書けて良かったです」と言う。

「集英社の資料室に通って当時の漫画雑誌を読んだんですけど、作り手の熱が今読んでもすごい。子どもだった私も確かに受け取っていたし、その熱に負けないようにと思って小説を書きました」

【プロフィール】

大島真寿美（おおしま・ますみ）／1962年愛知県生まれ。1991年「宙の家」がすばる文学賞最終候補となる。1992年「春の手品師」で文學界新人賞を受賞しデビュー。2012年『ピエタ』が本屋大賞第3位に。2019年『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』で直木賞受賞。ほかに『それでも彼女は歩きつづける』『空に牡丹』『結 妹背山婦女庭訓 波模様』『たとえば、葡萄』など著書多数。

取材・構成／佐久間文子

※女性セブン2026年1月22日号