中国政府すら頭を抱える「安すぎる中国製EV」…BYDの大躍進を世界が歓迎しない「深刻な理由」

中国BYDがEVメーカーのトップに

1月1日、中国自動車メーカーの比亜迪（BYD）は、2025年の電気自動車（EV）販売台数が前年比27.86%増の225万6714台だったと発表した。米テスラの同年の販売台数は164万台程度とみられる。

BYDはEVメーカーとして世界トップに躍り出た。

昨年、BYDは中国国内での需要低迷に直面した。9月には、年間の販売目標台数を550万台から460万台に引き下げた。ただ、好調なEVのおかげで新エネルギー車（EV、PHV、FCV）の販売台数は454万5423台まで伸び、5万7013台の商用車と合わせて目標を達成した。

注目すべきは、欧州など海外での販売増加だ。BYD以外の中国メーカーも、輸出や現地生産を増やした。昨年、中国自動車メーカーの世界販売は、前年比17%増の約2700万台に達したとみられる。わが国の2500万台程度を上回り、はじめて世界トップの販売台数を実現したようだ。

中国メーカーの台頭は、世界の自動車産業に与えるインパクトが大きい。

自動車産業は、完成車メーカーを頂点にすそ野の広い産業を構成し雇用を支えてきた。ただ、欧州に目を向けると、独仏伊の主要自動車メーカーの業況は厳しい。

ここへ来て、欧州委員会や米国は経済を優先し、EVを重視してきた政策を修正し始めた。自国産業の保護、経済安全保障を名目に、輸入車への関税は上昇する可能性が高い。海外企業による直接投資に規制をかける国も増えるだろう。中国と主要先進国との貿易摩擦は激化が予想される。

トヨタ自動車を筆頭にわが国の自動車メーカーは、これまでエンジン車からEVまでカバーする全方位型の事業戦略をとってきた。その戦略は、ひとまず奏功したと言える。

航続距離と環境性能で競争力があるハイブリッド車（HV）の製造技術は向上しており、今のところ好調な売れ行きを維持している。HVをベースにした、ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）の地産地消体制の確立は、世界の自動車需要の獲得に欠かせない。

高市政権が、安価な中国車の流入にどう対応するかにも注目が集まるだろう。

世界の自動車産業の現状

昨年、世界の自動車業界では西低・東高が鮮明だった。

独フォルクスワーゲン、メルセデスベンツ、米伊ステランティス、米GMやフォードの業績は総崩れ状態だった。一方、わが国のメーカーはハイブリッド車の製造技術によって、中国勢は主に低価格なEVによって販売を伸ばした。欧米勢は、トランプ関税、中国での販売不振、そしてEVシフトの行き詰まりに直面した。

EVは、基本的に補助金がないと価格が高い。先進国企業にとってリチウムイオンバッテリーの製造コストも重石だ。

そうした状況下、欧米勢で比較的健闘したのは仏ルノーといわれている。低価格帯のブランドである“ダチア（ルノーが買収したルーマニアの自動車メーカー）”の販売が増えた。欧州経済の停滞を背景に、低価格帯の車種を選好する消費者は増加したようだ。

わが国の自動車メーカーは、主に米国市場でハイブリッド車が高い人気を獲得した。

エンジン車よりも航続距離は長い。充電する必要もない。環境性能も相対的に高い。そうしたメリットが評価され、トヨタやホンダは米国でのHV生産体制を拡張している。

昨年12月、ホンダは韓国電池大手LGエネルギーソリューションとの米合弁電池会社から工場建屋を取得し、HV向けバッテリー工場への転用を検討中と報じられた。米欧メーカーのリストラ強化とは好対照だ。

中国でとまらないEVの過剰生産

わが国の自動車メーカー以上に、競争力を発揮したのが中国勢だった。中国国内の自動車販売は増えているが、増加ペースは鈍化した。

その背景には、不動産バブル崩壊の処理の遅れに伴い、デフレ圧力が高まっているという深刻な状況がある。消費者の節約志向は高まり、自動車メーカーの値下げ競争は熾烈化した。安価なEVが海外に流出し、現地の需要を取り込んだ。

ただ、中国国内における自動車の生産能力は過剰になっている。

中国政府も事態を重く受け止め始めた。昨年7月、中国の国務院は、自動車業界の赤字販売など不合理な競争を容認しない方針を示した。それでも価格競争に歯止めはかからなかったようだ。12月、習国家主席自ら実質的な成長を重視するよう指示した。

中国の自動車生産能力の詳細は不明なものの、年間6000万台程度の生産が可能とみられる。これに対し、昨年11月までの年初来累計販売台数は約3113万台にとどまっており、年率換算でも3400万台程度となる計算だ。

販売の内訳を国内・海外に分けると、国内販売の前年同期比9.7%増に対し、輸出は同18.7%増と、外需の伸びが顕著だった。地域別には、欧州、東南アジア、中南米で中国車の販売が増加した。

自動車輸出の増加などで、2025年1〜11月累計で中国の貿易黒字は統計開始来ではじめて1兆ドル（約156兆円）を突破した。

中国勢の過度な価格競争は脅威

2026年、中国政府はEVなど新エネルギー車の購入時に実施してきた、車両取得税の全額免除を半額にする模様だ。

デフレ圧力の高まり、地方政府の財政悪化、若年層の失業率上昇などを背景に、追加の購入支援策が実施されたとしても、EVの販売増加率は鈍る可能性が高い。中国では、耐用年数が過ぎたEV、車載用バッテリーの廃棄問題も深刻化していると聞く。

そうした懸念から、中国乗用車協会（CPCA）は2026年初めに中国製リチウムバッテリー需要は急減すると警告した。これまで以上に中国の自動車メーカーは輸出、そして海外進出戦略を重視することになるだろう。

低価格に加え、中国勢が運転支援などSDV開発体制を急速に構築したことも、欧州など海外市場での需要取り込みに寄与した可能性が高い。

一方で、中国勢が仕掛ける過度な価格競争は、米国や欧州、新興国にとって自国の市場を破壊しかねない脅威に映る。実際、各国は自動車関連の政策方針をすでに見直し始めている。

つづく記事〈タイで社会問題化する「安すぎる中国製EV」…アフターサービスは受けられず、部品メーカーへの支払いもストップ〉では、米国や欧州、新興国の動きを詳しく解説する。

