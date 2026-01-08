アメリカのトランプ政権がベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を拘束し、米国に連行した。国家元首でありながら一夜にして捕らえられ犯罪者として扱われるという前例は、国際政治において驚くべき衝撃をもたらした。この出来事を受けて、ある問いが浮かぶ──「北朝鮮の金正恩氏も同じように拘束されうるのか」。在米ジャーナリストの高濱賛氏がリポートする。

【写真】拘束され、移送されるマドゥロ大統領の姿ほか

マドゥロ大統領と金正恩氏の共通点

米国はマドゥロ大統領を特殊部隊による作戦で拘束し、米国に移送した。麻薬密輸に関わったとされる疑いで、現地時間1月5日にはニューヨークの連邦地裁に初出廷している。マドゥロ氏は今回の件を「誘拐」と表現しており、国際法上の正当性をめぐる議論が続く。

これは軍事侵攻やクーデターではない。しかし、「国家元首でありながら犯罪者として扱う」という前例を米国は意図的に作ったのである。

北朝鮮とベネズエラ。一見、地理的にも政治文化的にも無縁に見える両国だが、米国の視点に立てば共通点が多い。マドゥロ政権は「不正選挙」「民主主義の破壊」を理由に正統性を認められなかった。金正恩氏もまた、世襲独裁体制下で権力を継承し、民主的正統性を国際社会に認められているとは言い難い。

米国の外交ロジックは冷酷だ。

「正統な国家元首ではない」＝「特別な保護の対象ではない」

これは国際法で明文化された原則ではないが、実務上、誰を国家元首として扱うかがその人物の保護範囲を決める。この線引きは、ベネズエラで既に検証されている。

拉致は国家犯罪か、個人犯罪か

第二の共通点は、「国家犯罪」ではなく、「個人犯罪」としての位置づけだ。ここが決定的である。

米国はマドゥロ氏を「反米国家の大統領」としてではなく、麻薬密輸に関わった「犯罪者」として扱った。北朝鮮も同様の構図が成立している。

米シンクタンクの上級研究員は指摘する。

「金正恩氏は核開発の最高責任者であると同時に、強制収容所、拷問、処刑、拉致を統括する『人道に対する犯罪の責任者』として国連や米国政府文書で名指しされてきた。

国家対国家ではなく、『法の外に立つ個人』対『国際秩序』。この構図に持ち込めば、ゲームのルールは一変する」

このシナリオに最も感情を揺さぶられる国は、日本だ。

「拉致は、日本の主権を踏みにじった国家犯罪だ。しかし米国の視点では、それは同盟国・日本の国民が国家ぐるみで誘拐された国際的な人権侵害でもある」

トランプ氏は拉致被害者家族と何度も面会し、「必ず解決を後押しする」と約束してきた。日本単独では動かせない現実ゆえ、日本社会には「トランプ大統領なら、やりかねない」「やってくれるかもしれない」という希望と恐怖が入り混じった感情が存在するのではないだろうか。

中ロは軍事行動に出るか

仮にトランプ氏が金正恩氏の身柄確保を強行すれば、世界は喝采するか。

中国・ロシアは即座に「主権侵害」「国際法違反」と非難するだろう。特に中国にとって北朝鮮は地政学上の緩衝地帯であり、米国が朝鮮半島の力学を一方的に変えることは容認できない。

韓国でも世論は分裂する。人権や拉致問題解決への方向性には共感を示しつつ、「戦争の引き金になるのでは」という恐怖が広がる。

欧州諸国も全面的には乗らない。国連が「人道に対する犯罪」を認定しても、国際刑事裁判所（ICC）への正式付託や国際合意がないままの拘束は前例として危険すぎる。

つまり、これは「正義の執行」ではなく、国際秩序そのものを賭けた賭博である。

ワシントンの外交官は語る。

「問題は、トランプ氏がリスクだと思うかどうかだ。彼は法の精緻さより、『結果と見出し』を重視する。史上初めて北朝鮮の独裁者を裁きの場に引きずり出した大統領──この一行が歴史に刻まれれば、国際社会の非難など計算に入らない可能性がある」

日本にとっては諸刃の剣だ。拉致被害者救出という悲願に近づく一方で、地域安定を失うリスクも背負う。日本単独では絶対にできないが、トランプ氏ならやりかねない。いや、やってくれるかもしれない。

米学者は指摘する。

「彼の論理は単純だ。『悪い奴は悪い』『人権を踏みにじる独裁者は制裁されるべき』『拉致被害者がいるなら行動しない方が罪』。

トランプ氏は国際法の細部より、テレビに映る"物語"を重視する。拉致被害者家族と握手し、涙ながらに語る姿を何度も演出してきた。そこに『金正恩拘束』という結末が加われば、完璧な政治的ストーリーになる」

「初夢」のような話が現実政治のアジェンダとして浮上しては消えていく。夢から覚めたとき、残るのは救出か、混乱か、あるいはその両方か。

トランプ氏の「盟友」であることを強調する高市早苗首相に、この「初夢」を話したら、どんな反応を示すだろうか。それは、日本が同盟に何を託し、どこまで覚悟しているのかを問う問いでもある。

◆高濱賛（在米ジャーナリスト）