牛丼チェーンのラーメン爆買い「2026年”あの有名つけ麺店”が買収候補に」専門家が予測

牛丼チェーンによるラーメン店の“爆買い”が活発化している。なんと言っても、世間に衝撃を与えたのが、昨年の年の暮れ、12月15日に報じられた、株式会社松屋フーズホールディングス（以下、松屋）による、株式会社松富士の買収だ。

株式会社松富士といえば、東京屈指の有名つけ麺「六厘舎」をはじめ、「舎鈴」「ジャンクガレッジ」「トナリ」など数々の人気ラーメンブランドを手掛け、関東を中心にグループ約120店舗を展開することで知られる。そんな同社を松屋が91億円もの巨額の取得価額で傘下に入れたのだから、話題になるのもうなずける。

そもそもなぜ、松屋や吉野家といった牛丼チェーン大手は、ここへきてラーメン店の買収に積極的なのか。そして2026年を迎えた今、次に大手資本に狙われそうなラーメン店とはどこなのか――。

牛丼だけでは生き残ることはできない

「そもそも牛丼チェーンのみならず、外食業界全体で国内市場の限界が見えてきています」

そう指摘するのは、外食専門コンサルタントの永田雅乙氏だ。

実際、外食業界を取り巻く環境は、少し前と比較してもマクロ・ミクロともに大きく変化を遂げている。マクロの視点では、世界的な物価高とそれに伴う外食物価指数の上昇、過去最高を記録している飲食店の倒産件数が挙げられ、ミクロの視点では、食材価格や人件費の高騰をはじめとして、人材採用難や店舗・ブランド寿命の短命化などがそうだ。

それでいて、国内に目を向けてやると、外食需要は多様化しつつも供給は飽和化しており、それでいて消費者は節約志向になっている。あらゆるリスクにさらされる現況下で、外食企業が今後、持続的な成長をするためには何が必要か。

ずばり「多角化による事業再編」だ。ただ、それは大手企業でもけっして容易ではない、と永田氏は言う。

「多彩な業態を立ち上げたり、M&Aで傘下におさめ、それを収益の柱とし、多角化を進める。これが理想ではありますが、実際に上手くいくことは中々ありません。たとえば、『焼肉きんぐ』で知られる物語コーポレーションなどは、メインの焼肉以外にも『ラーメン丸源』や、しゃぶしゃぶの『ゆず庵』などを上手く確立し、成功を収めていますが、これは稀有なケースです。

正直なところ、吉野家や松屋といった牛丼チェーンも、これまではどちらかと言えば、あまり上手くいかなかった側の企業なのです。ところが、吉野家がラーメンに舵を切ったことで、状況は大きく一変します」

やっと見つけた牛丼チェーンの“良き相棒”

実は吉野家を運営する吉野家ホールディングス、かつて業界内では「M&Aがヘタクソすぎる」ことで知られていた。2008年に買収した「ステーキのどん」「フォルクス」を手掛けるアークミールは2019年に売却。同じく2000年に傘下に入れた持ち帰り寿司の「京樽」も2020年に売却するなど、ことごとく買収が失敗に終わったのである。

そんな牛丼依存から抜け出せない状況が続いた吉野家だったが、次なる柱に見据えたのがラーメンだった。「せたが屋」「わだ商店」「キラメキノトリ」など次々にラーメン店を傘下を収めていくが、これが功を奏した。永田氏が続ける。

「これまでの業態と比べると、ラーメンはオペレーションなどノウハウ面で親和性が高かったことにようやく気付いたんだと思います。加えて、2024年4月にラーメン店用に麺やスープ、タレなどを開発・販売する『宝産業』を子会社化したことも、シナジーの面で効果は絶大でした」

もちろん、食材や調理面でラーメンと親和性が高いのは松屋も、ゼンショーホールディングス傘下の「すき家」も同じ。かくして牛丼チェーンによるラーメン店の買収合戦が繰り広げられているというわけだ。

「この買収合戦は2026年以降もしばらく続くでしょう」と予想する永田氏。実は、目下近いうちに買収させる可能性がきわめて高いラーメン店があるという。“濃厚豚骨魚介つけ麺のパイオニア的存在”とも称されるその店とは――。

「つじ田」を買えば“天丼”もついてくる

「ずばり『つじ田』を主要業態に持つ、オイシーズ株式会社です」（前出・永田氏）

「つじ田」といえば、2005年、神田・御茶ノ水でオープンして以来、昨年20周年を迎えたラーメン店で、八重洲などビジネス街を中心に、全国に30以上の店舗を展開。同店の看板メニューであるつけ麺は、「いつ食べても味のブレがなく美味しい」と定評あるほか、当時はまだ珍しい、すだちや黒七味で食すスタイルを提案したことでも知られる。

なぜ、つじ田の買収説が濃厚なのか。実は同店、創業者の辻田雄大氏が「拡大する事業規模が自身の経営者としてのキャパシティを超えつつある」という意向により、2017年に投資ファンド、アドバンテッジ・パートナーズに株式譲渡が行われて、今に至っている。当時の譲渡金額は、希望価額の120%（具体的な数字は非公表）とされているが、いずれにせよ、投資ファンドという性質上、より高値での売却を目論むのは間違いない。

「アドバンテッジ・パートナーズといえば、つい最近も傘下に置いていた、つけ麺で知られる『三田製麺所』を魁力屋に約50億円で売却したばかり。同社としては、いよいよラーメン店が“売り時”だと考えているはず。

つじ田に関しては、買い手側にもメリットは多い。国内のみならず、すでに米国を中心に海外展開も積極的に進めている他、グループ企業には天丼専門店として近年、人気を高めている『金子半之助』もあります。今後さらに急増するであろうインバウンド需要も望めるでしょう。私の予想では、松屋が六厘舎に続き、ここも買収に動くのでは、と考えています」（同）

六厘舎を買収したばかりの松屋が、同じ「つけ麺」が売りの店を買い足すとは想像できない――。そんな考えも理解できるが、実際のところ、今後、ラーメン店のM&Aで過熱するのは、つけ麺を扱う店との見方が大きい。つづく【後編記事】『松屋の六厘舎買収は過大評価？それとも…牛丼チェーンが「つけ麺」に大金をつぎ込む理由』で、引き続き解説する。

