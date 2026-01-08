「え、そんなことありえない。もし本当だったらめちゃくちゃ嬉しいですけど……」──1月3日、記者からの連絡に20代のベネズエラ人男性はそう返答した。

【写真を見る】米当局者に連行されるマドゥロ大統領。アイマスクにヘッドフォン姿で移送中の瞬間

この日、南米ベネズエラの首都カラカスで、米国によってニコラス・マドゥロ大統領が拘束された。しかし同国内では情報伝達にタイムラグがあったようだ。世界が衝撃を受けるなか、ベネズエラの地方都市に住むこの男性は自国に起きた大事件に気がついていなかった。【前後編の前編】

記者と言葉を交わしたおよそ2時間後、彼から「さっきの件、本当でした……」と改めてメッセージがあった。

「私はカラカスに住んでいないから、こんな衝撃的な事件が起きていることを知るのにも時間がかかってしまいました。なぜかというと、ここはあなたの国と違って、報道も検閲があるので"彼ら"に不利な情報を国民が入手することが難しいんです」

アメリカが「敵国」と名指し

今回の作戦はアメリカ軍の特殊部隊が主導した。深夜、低空飛行で侵入したヘリがマドゥロ氏の所在を急襲したという。ベネズエラ側は民間人を含む死傷者が出たと発表しており、国際社会からは主権侵害を懸念する声も上がっている。国の主権を無視したともいえる今回の作戦。なぜアメリカはこのような前代未聞の作戦を実施したのか。

「2020年、ベネズエラ国内の麻薬組織と結託してアメリカ国内でコカインを流通させた罪などについて、アメリカはマドゥロ大統領を起訴していました。今回、マドゥロ氏はブルックリンの拘置所に収容され、現地時間1月5日にはニューヨークの裁判所に初出廷しました。

また日本ではあまり報じられていませんが、マドゥロ政権は国民を非人道的に支配していたとみられています。トランプ氏としては、マドゥロ氏を出廷させることに加え、ベネズエラ国民を救うという大義も掲げたわけです」（大手紙国際部記者）

法廷に立ったマドゥロ大統領は、起訴された罪についてすべて否認。「私は無実だ。善良な人間で、今もわが国の大統領だ」と主張している。

しかし冒頭のベネズエラ人男性は「この国の経済は破綻しています。マドゥロになって、とてもひどくなった」と語るのだ。

「マドゥロ氏が大統領になったのは2013年です。それから国は貧しくなりました。経済の専門家を排除して、側近だけで国を運営したせいですよ。それで無計画に紙幣をたくさん印刷して、通貨が価値を持たなくなり、ハイパーインフレが起きた。医薬品が流通しなくなったり優秀なお医者さんが国外に出て行ったりして、医療は崩壊しました。子供を産むのも命懸けです。教育機関が閉鎖してしまっている地域もたくさんあります。先生たちが国を捨てて、近隣国に行ってしまうので教える人がいないんです」

経済状況と同様に深刻なのが、体制反対派に対する弾圧だという。

「体制に反対する人はみんな排除されてしまいます。野党の政治家やジャーナリストが次々に収監されていきました。国家情報庁が管理する拷問施設では、電気ショックや水責めが平気で行われているとも聞いています。国民は、政権に意見が言えない状況になっている」（同前）

2024年に国連人権理事会に提出された報告書によると、令状もなく拘束され、拘禁施設ではさまざまな拷問が行われたという。前出の大手紙国際部記者が解説する。

「拳や銃床による殴打はもちろん、中南米で古くから行われてきた拷問行為が政府によって行われていたことが報告されています。

例えば窒息拷問。まずビニール袋を被せ、首を絞めます。そして失神する寸前に空気を吸わせまた袋をかぶせるということを繰り返す。他にも電気ショックや、数日間眠らせないといった拷問も確認されています。明かりを消さず爆音をならし、寝たら叩き起こすわけです。飲食を制限して、脱水症状や失神状態に陥らせることもあったとみられています。男女問わず身体検査を口実に繰り返し裸にさせていたという例も報告されました。そうして"自白"させ、他の反体制派の人間の名前を吐かせている、と。

しかしながら、報告書は国連の調査を受け入れない政権に対して、担当者らがベネズエラの国境で機密インタビューをして集めた情報が元になっており、実態は不透明です」

こうした情勢のなか、近年ベネズエラからは大勢の国民が難民として国外へ逃れている。人口の約3割に当たる約800万人が隣国のコロンビアやペルーなどに渡り、国を脱出したというデータもある。

「周辺国に流れたベネズエラ人たちは喜んでいる人が多い。アメリカの作戦は強硬ではありますが、国民としては歓迎している、というのが素直な気持ちです。

周辺国に大量に難民として流れ込んでいるベネズエラ人は、他国の人からよく思われていないことが多い。そんな国にした責任を、マドゥロは取るべきです」

世界経済が右肩あがりとなっている中、ベネズエラではマドゥロ大統領が就任した後の2013年からGDPが70 %以上も減り、大勢の国民が国外へ避難した。その政権トップが拘束されたわけだが、この男性は「これでベネズエラが良くなるかというと、そう簡単な問題でもない気もしています」とも吐露するのだ──。

（後編につづく）