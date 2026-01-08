【松本幸四郎×山口馬木也】『鬼平犯科帳』最新作に抜擢された新鋭監督が語る、令和の時代劇と京都撮影所の現状

火付盗賊改方の長官・長谷川平蔵──通称「鬼平」の活躍とさまざまな盗賊との激闘を描いた池波正太郎の小説『鬼平犯科帳』は、名優を主演に迎え何度も映像化されており、1989年から2016年にかけての二代目中村吉右衛門主演シリーズ（フジテレビ・松竹）に続き、2024年からは十代目松本幸四郎による新シリーズが始まった。

時代劇専門チャンネルのオリジナル時代劇として、吉右衛門のシリーズと同じ松竹撮影所（旧・京都映画）で制作されており、映像京都出身の山下智彦が『本所・桜屋敷』や劇場版『血闘』ほか計5作品を監督。第6弾となる2025年の『暗剣白梅香』では同シリーズの助監督を務めてきた堀場優が監督に抜擢され、大胆なコントラストとともに平蔵と刺客・金子半四郎（早乙女太一）の明暗を描いて、ドラマ初演出ながら新たな境地を切り開いた。

続いて最新作の第7弾『兇剣』を任された堀場監督に『京都撮影所案内』の著者・高鳥都がインタビュー。時代劇の新鋭が語る、『鬼平犯科帳』の舞台裏──。

『鬼平犯科帳』最新作を監督したきっかけ

──新シリーズの第6弾『鬼平犯科帳 暗剣白梅香』（2025年）を監督したきっかけを教えてください。

堀場：きっかけは時代劇専門チャンネルの宮川朋之プロデューサーです。現在は日本映画放送の社長になられましたが、その宮川さんが『鬼平犯科帳』の助監督をやっていたわたしに「1本、やってみるか」と声をかけてくださいました。

たしか第2弾の劇場版『血闘』を撮り終わったあと、2023年の6月くらいだったと思います。時代劇をやっている人間ならば、いつかは撮ってみたい憧れの作品ですし、『鬼平犯科帳』の監督を任せていただけるなんて、ただただうれしかったですね。

──『暗剣白梅香』を演出するにあたり、心がけたことは？

堀場：まず松本幸四郎さんと山下智彦監督が築いてきた『鬼平犯科帳』のベースがありますし、回を重ねるごとに幸四郎さんは平蔵らしくなり、また山下監督も現場の指揮官ですから、ふたりの「おかしら」を中心にキャスト・スタッフが一体のチームになっていきました。

それを引き継ぎながら、『暗剣白梅香』なので、まず匂いと暗い剣ですよね。立ち回りで明暗をどうつけるか……まっすぐな平蔵の剣と、だんだん暗殺剣になっていく金子半四郎の剣、その差をどうつけるかにこだわりました。

──ちょうど「明暗」という言葉が出ましたが、これまでの松本幸四郎さん主演の『鬼平犯科帳』がリアリズムの暗さを求めたことに対して、より光と影の陰影が強調されたメリハリある画づくりでした。とくに早乙女太一さん演じる金子半四郎のシーンに顕著です。

堀場：そうですね。半四郎の家を密偵のおまさ（中村ゆり）が訪ねる後半のシーンなども、おまさのほうは明るく、半四郎のほうは暗く、その差をつけています。

故・火野正平さんも出演

──平蔵を主人公にしつつ盗賊側のドラマも描くのが『鬼平犯科帳』の特色ですが、今回の『暗剣白梅香』は半四郎が仇討ちの旅に疲弊し、、金で殺しを請け負う仕掛人になっていく様子が丹念に描かれていました。

堀場：早乙女さんとは、半四郎の生き様について話をしましたね。「最初は金のために人を殺し、最後は己のために……」と、そんな部分です。ストレートに「人間」として平蔵と半四郎の明暗を描く。

もちろん仕掛人だから悪ではありますが、なぜそこに至ったのか……生まれながらの悪というわけではなく、そういう「ちょっとした仕草や表情」が撮れればいいなと思いました。

──脚本は大森寿美男さんですが、シナリオのやり取りはありましたか？

堀場：そんなにないんですけど、『暗剣白梅香』の場合、平蔵は妾腹の生まれで半四郎も複雑な境遇……お互いに帰るところがない人生を送っていた。しかし今、平蔵は妻と普通の暮らしをしていて、片や半四郎はそうではない。そのあたりを強調していただきました。あとは現場で細かな部分を変えたり、編集で順番を入れ替えたりはしていますが、基本はシナリオどおりです。

──『暗剣白梅香』は中村吉右衛門さんが主演した『鬼平犯科帳』の記念すべき第1話にも選ばれたエピソードですが、プレッシャーはありましたか？

堀場：意識しないようにしました。根本的にシナリオが違いますし、一度だけ見返しましたが、あまり囚われてもいけないなと思いました。

──2024年に亡くなられた火野正平さんが平蔵の密偵・相模の彦十としてレギュラー出演されており、晩年の作品となりました。

堀場：すごく自然なお芝居をされる方ですよね。動きやセリフから彦十という人物がにじみ出てくる。セリフというより、彦十の言葉として発せられるような、本当に自然体で、ご本人もそうなんです。

立場が上だろうが下だろうが、分け隔てないし……そりゃモテますよね（笑）。もう、男も女も好きになるタイプの俳優さんですから。豪快なところもあれば、シャイで繊細なところもある。

画づくりへのこだわり

──画づくりにもこだわりを感じましたが、印象的だった撮影は？

堀場：メインタイトルの『暗剣白梅香』を載せたロケ地です。半四郎が歩いてゆく後ろ姿を撮ったロングショットですが、とても作品にマッチしたと思います。あれは京都の向日市にある向日神社で、じつはすぐ横が学校でキャーキャーワーワー子供たちの声が聞こえるような場所なんですが、あれだけストレートな石畳の道も珍しい。美術の倉田智子さんと相談して、「あそこどう？」「ええんちゃう」みたいな感じで決めました。

──松竹系のスタッフ主体の『鬼平犯科帳』ですが、倉田智子さんは堀場監督や山下監督と同じ映像京都出身、大映京都撮影所の流れを汲むプロダクションの社長兼美術デザイナーである西岡善信さんの助手を務めてきた方です。

堀場：「こうやって撮ったらええねん」というふうに、自分の意見をちゃんと持ってセッティングをしてくれるデザイナーですね。シーンごとの力の配分などが的確だと思います。クライマックスの半四郎の家まわりは撮影所にセットを建てたんですが、普通ならロケーションでやるようなシーンです。

──新しくセットを組むということは、それだけ予算がかかります。

堀場：最初はロケの予定だったのですが、あれだけ立ち回りができて、家の中まで撮れて……という場所の問題やライティングのことを考えたら、夜の撮影だけで5日はかかる。雨で中止などの予備日を入れたら、もっとかかる。それがセットなら2日半から3日で済む。

「ロケとセット、どっち？」という話で、やはりバタバタせず落ち着いて撮りたかったのでセットを建ててもらいました。山下組の予算をちょっと回してもらった気もするんですが（笑）、監督デビューのご祝儀ですね。

倉田さんだけでなく、京都の撮影所スタッフは優秀ですから、ふわっとヒントになるようなことを言うだけで全部やってくれるんです。監督として手を抜くわけではないのですが、全幅の信頼を置くことができますね。

──撮影の森口大督さん、照明の奥田祥平さんは松竹撮影所の新鋭コンビ、森口さんはこれまでのシリーズで撮影助手のチーフを務めてきました。

堀場：もともと江原（祥二）さんが幸四郎さん主演の『鬼平犯科帳』を撮影していたのですが、今回はスケジュールが合わず、だったら一緒に助手をやっていた森口さんがいいなと思いました。キャリア的には先輩ですが同い年なので、それまでのカラーを受け継ぎながら自分たちのやりたいことをやる。思った以上の仕上がりでしたね。

キャメラテストもありましたが、なるべくモノクロのように色を殺した撮り方で、暗闇のなかからフッと半四郎が出てきたり、お互いに意見を出してブラッシュアップしていった感じです。

殺陣については極力ロングショットでどこまで成立するか……「いけるもんならワンカットでいっちゃおう」と。最後の捕物や平蔵と半四郎の対決は別ですが、それ以外の殺陣はロング主体にしました。

手ごたえ100点の作品

──ご自身の手ごたえとして、『暗剣白梅香』はいかがでしたか？

堀場：反省点は今後いろいろ出てくると思うんですが、完成したときは100点だと思っていましたし、それだけ最善という確信を持ってやっていますね。反省というのも「そういう手もあるか」という程度だと思います。

──続いて監督した第7弾『鬼平犯科帳 兇剣』は、劇場での先行上映を経て2026年1月10日に時代劇専門チャンネルでの放送が予定されています。

堀場：旅先の京都・奈良での話なので、いつもの『鬼平犯科帳』とは違う珍しいエピソードですよね。平蔵が事件に巻き込まれる展開なので、カット割りも細かくして、通常のシリーズとは異なるテイストを狙いました。

京都西町奉行所与力・浦部彦太郎と同心の木村忠吾があれこれ引っぱる話なんですが、撮影中も内藤剛志さんと浅利陽介さんがいつもおしゃべりをしていて、みんなが笑って、それを幸四郎さんが後ろからニコニコ見ているような雰囲気でした。

──あらためて平蔵を演じる松本幸四郎さんはいかがでしたか？

堀場：『暗剣白梅香』に比べると『兇剣』のほうが、いろいろ話し合いましたね。忠吾と浦部を後ろから見守るような話ですし、いくつか幸四郎さんのほうから「これは忠吾のセリフじゃない？」という提案が説明セリフの部分などでありました。

ちょっとした目線の動きなど、ピンポイントで注文をつけることもありますが、レギュラー陣については基本あまり細かく言うこともないです。みなさんシリーズを重ねて、キャラクターを把握されていますから。

――『兇剣』の演出でこだわった部分を教えてください。

堀場：まず『兇剣』という作品そのものを幸四郎さん主演の『鬼平犯科帳』としてどう描くか、という点に重きを置きました。平蔵と忠吾に出会い、助けを求めたおよねの心境や、平蔵と旧知の仲である浦部が加わることでこの4人がどう心を通わせて助け合うのか。そのなかで『鬼平犯科帳』らしさをどれだけ出せるかを大切にしました。

──平蔵の盟友・岸井左馬之助役として、映画『侍タイムスリッパー』で注目を集めた山口馬木也さんがシリーズに復帰しています。平蔵と左馬之助のコンビを描くうえで意識された部分を教えてください。

堀場：第1弾『本所・桜屋敷』以来の再タッグでしたが、馬木也さんはお芝居にすごく真摯に取り組まれる方です。左馬之助としてどうあるべきか……馬木也さんからのアイデアをふくめて、よく話し合いをしました。

左馬之助と平蔵の立ち回りは、「せっかく馬木也さんが出るんやし、大いに暴れていただきましょう」ということで（笑）、殺陣師の清家三彦さんと一緒に左馬之助が平蔵をカバーするようなアクションを考えました。

お芝居のシーンはもちろんですが、立ち回りでも、窮地に陥っても支え合い、互いに背中を任せられる二人の関係性や、息の合った部分が伝わるよう意識しました。

──まさにバディものとして「この二人、死角なし」でした。

堀場：殺陣は時代劇の見せ場ですし、撮っていて楽しいですよ。『暗剣白梅香』の場合なるべくロングのワンカットという考えでしたが、『兇剣』は集団戦なので細かく工夫をして、おもしろい活劇に仕上げたつもりです。ぜひ平蔵と左馬之助の友情と、旅先での活躍をご期待ください。

堀場優（ほりば・ゆう)

1983年京都府生まれ。 日本を代表する照明技師・中岡源権を祖父に持ち、その影響を受けて映画制作の世界に入る。 京都を代表する監督・山下智彦、宇喜田尚らの教えのもと、助監督としての経験を積む。豊川悦司主演映画『仕掛人・藤枝梅安』二部作や松本幸四郎主演『鬼平犯科帳』シリーズの各作でも助監督を担当し、『鬼平犯科帳 暗剣白梅香』（2025年）でテレビドラマ監督デビューを果たす。

『鬼平犯科帳 兇剣』

2026年1月10日（土）ひる1時／よる7時ほか

時代劇専門チャンネルで独占初放送

＊本編後には出演者が作品の舞台裏を語る、チャンネル限定のアフタートークも放送。

原作：池波正太郎『鬼平犯科帳』（文春文庫刊）

監督：堀場優 脚本：大森寿美男 音楽：吉俣良

出演：松本幸四郎

山口馬木也 浅利陽介 中村ゆり 和田聰宏

三木理紗子 趙萊和 杉山恵一 國本鍾建 渡辺いっけい

内藤剛志

『鬼平外伝 正月四日の客』

2026年1月30日（金）よる11時 時代劇専門チャンネルにて放送

